Teemu Pukki oli sanonut muutaman kerran ei Norwich Citylle, kunnes Teemu Turunen vihdoin taivutteli hänet matkalle Englantiin.

Julkaistu: 2:00

Suomen jalkapallohistorian yksi merkittävimmistä pelaajasiirroista tapahtui kesällä 2018, kun Teemu Pukki siirtyi Norwich Cityyn. Pukki oli viettänyt neljä kautta Tanskassa.

Hän oli jo muutaman kerran sanonut ei englantilaisseuralle, kunnes hänen edustajansa, pelaaja-agentti Teemu Turunen onnistui taivuttelemaan Pukin tutustumismatkalle.

”Muistan ikuisesti sen puhelun. Meillä oli kotona pihatyöt tekemättä. Seisoin pihalla ja sanoin hänelle puhelimessa, että nyt jumalauta pakkaat kamat ja lähdet kanssani huomenna Norwichiin. Piste”, Teemu Turunen sanoo.

Pukki tutustui seuraan ja jutteli päävalmentaja Daniel Farken kanssa.

”Kun Teme oli tutustumassa tiloihin, [urheilujohtaja] Stuart Webber tuli kysymään, että tehdäänkö päätös. Sanoin, että kyllä hän tekee. Teme tuli puolen tunnin päästä ja sanoi, että kyllä minä teen diilin.”

Siirrosta tuli toinen perättäinen käänteentekevä siirto Pukin uralla Brøndbyn jälkeen. Englannissa sitä kutsuttiin yhdeksi ovelimmaksi ilmaiseksi siirroksi Mestaruussarjan historiassa. Samalla siitä tuli iso siirto Turusen uralla pelaajien edustajana.

2000-luvun puolivälissä Kotkan jalkapallossa nousi esiin nuori sakki, jollaista ei ole sittemmin kaupungissa nähty. Nuorilla pelaajilla oli poikkeuksellista taitoa ja paloa harjoitteluun ja jalkapalloon. KooTeePeen riveistä nousi silloin lukuisia pelaajia poikamaajoukkueisiin ja Veikkausliigaan.

”Ei ole tullut sellaista porukkaa sen jälkeen. He olivat kovia tekemään töitä”, KTP:n entinen päävalmentaja Janne Hyppönen toteaa.

Hyppönen sanoo olevansa ennen kaikkea ylpeitä siitä, mitä heistä on tullut myöhemmin jalkapallourien jälkeen.

Tunnetuin silloisista nuorista on tietenkin nykyinen Valioliiga-tähti Teemu Pukki. Samassa joukkueessa pelasivat myös erittäin taitava pelintekijä Teemu Turunen ja hänen veljensä Tuomo ”Muki” Turunen. Kumpikin olisi voinut taitojensa puolesta kehittyä A-maajoukkueen vakiopelaajaksi. Loukkaantumiset murskasivat sellaiset haaveet. Tuomo Turunen sai vyölleen kaksi A-maaottelua.

14. kesäkuuta 2007 FC KooTeePeen Teemu Pukki (kesk.) valittiin Veikkausliiga-ottelussa VPS:ää vastaan ottelun parhaaksi pelaajaksi. Kuva: JUHA METSO

Parikymppinen Teemu Turunen näki itsensä pelaamassa tulevaisuudessa Italian Serie A:ssa. Sitä varten hän oli harjoitellut tunteja säästelemättä. Taidot ehkä olisivat riittäneetkin, mutta jalkapalloura jäi lyhyeksi.

”Lopettaminen 25-vuotiaana on parasta, mitä minulle on tapahtunut elämässä”, sanoo Teemu Turunen, 34. Nykyään hän on pukuun pukeutuva juristi ja Teemu Pukin edustaja.

Hänen pelaajauransa on hyvä esimerkki siitä, mitä voi tehdä väärin.

Teemu Turunen pelasi Veikkausliigassa lähes 100 ottelua, kunnes loukkaantumisten takia hän joutui lopettamaan jalkapallouransa. Kuva: JUHA METSO

Neljätoista vuotta sitten kesäkuussa 2006 Turunen teki Veikkausliiga-kauden avausottelussa HJK:ta vastaan lopullisen läpimurtonsa. Hän oli illan urheilu-uutisten ja seuraavan päivän lehtien tähti.

Puolen tunnin kohdalla KooTeePee sai vapaapotkun. Jukka Vanninen pyysi, että hän saisi vetää vapaapotkun. Turunen hätisteli Vannisen pois ja sanoi tekevänsä maalin. KooTeePee siirtyi 1–0-johtoon.

”Kaiken kaikkiaan joukkueiden välisessä liiga-avauksessa nähtiin harvinaisen paljon nuoria pelaajia, ja nähtiinpä myös kautta aikain ensimmäinen 90-luvulla syntynyt pelaaja liigaottelussa. KooTeePeen huippulupaus Teemu Pukki sai lopussa tehdä liigadebyyttinsä”, kirjoitti HS.

Teemu Pukki tulossa kentälle toukokuussa 2007 FC KooTeePee–AC Oulu-ottelussa. Kuva: JUHA METSO

HJK:n Erfan Zenelin tasoituksen jälkeen ottelu oli päättymässä tasan, kunnes KooTeePee sai lisäajalla vapaapotkun. Turunen juoksi keskelle maalinedustan ruuhkaa, pallo putosi hänen kohdalleen ja hän laukoi sen kääntölaukauksella maaliin. Turunen jatkoi samalla itsevarmuudella haastatteluissa.

”Luotan itseeni niin paljon, että suoritukset kentällä eivät yllätä.”

Turusen mukaan joukkueessa oli tunteen paloa, joka välittyi katsojille. Kentälle astelivat röyhkeät nuoret taitopelaajat ja Kotkan perinteisen futiksen edustajat, ”ahtaajat”.

Kokeneet pelaajat joutuivat ajoittain palauttamaan nuoria maan pinnalle. Kim Liljeqvist ja Jussi Kinnaslampi heittivät 17-vuotiaan hyökkääjän Niko Ikävalkon ulkona roskalaatikkoon, istuivat kannen päälle ja antoivat Ikävalkon miettiä laatikossa tekemisiään ja sanomisiaan.

Liljeqvist nauraa hersyvästi kuullessaan taas tarinasta. Hänen mukaansa pojat olivat mukavia ja sosiaalisesti lahjakkaita.

”Teemu [Turunen] oli äärimmäisen taitava tekninen pelaaja. Hän ei tuonut samalla tavalla esiin lahjakkuuttaan kuin Ikävalko. Nikolla oli mielettömät lahjat, mutta elkeet eivät aina sopineet siihen joukkueeseen”, Liljeqvist sanoo.

Hän toteaa, että äärimmäinen lahjakkuuskaan ei yksin riitä huipulle.

”Jankulovski sanoi: ’Stupido Finlandese’.”

Kesällä 2005 Turusen veljekset pääsivät testileirille Serie A -seura Udineseen.

Teemu Turunen kertoo, että ensimmäisissä harjoituksissa hän treenasi veljensä kanssa 45 minuuttia nuorten Primavera-joukkueessa. Sitten heidät kutsuttiin päävalmentaja Luciano Spallettin harjoituksiin. Siellä he pysyivät koko viikon.

”Eiväthän he olisi pitäneet meitä siellä, jos meillä ei olisi mennyt hyvin. Muistan, miten Muki veti liukutaklauksella Marek Jankulovskin levyksi nurmelle. Jankulovski sanoi: ’Stupido Finlandese’. Seuraavana päivänä kaupungilla Jankulovski tuli tervehtimään ja antamaan yläviitoset Mukin kanssa”, Turunen kertoo.

Teemu Turunen kertoo pärjänneensä hyvin ja hänelle pelattiin palloa. Hän myös tajusi, että viikon treenit eivät todellakaan tarkoittaneet, että he olisivat valmiita Italiaan.

Matkasta tuli silti itseluottamusta roppakaupalla. Se näkyi veljesten peleissä Veikkausliigassa. Teemu Turunen ajatteli, että hänestä tulee vielä Serie A -pelaaja. Kaudella 2006 hän sai sopimustarjouksen Zwollesta, jossa pelasi A-maajoukkueen tuleva kapteeni Niklas Moisander.

”Ajattelin, että en mene mihinkään Hollannin ykkösdivisioonaan. Vääristynyt ajatukseni oli, että lähden Veikkausliigasta Serie A:han.”

”Tuli vaivoja. Itseluottamus meni. Tuli katastrofi.”

Turusen mukaan ennakkoluulottomuus ja rohkeus ovat aina olleet hänen valttejaan. Mutta malttia ja nöyryyttä puuttui. Tuli rakettimainen nousu kansalliselle huipulle ja mediahuomiota. Ulkomaisten seurojen edustajien katseet tuntuivat selässä.

”Mietin, mitä pitää tehdä, että pelaajatarkkailija pitää minusta. Silloin en ollut enää minä.”

Ulkomaille pääsemisestä tuli pakkomielle. Hän ei enää pelannut pelaamisen ilosta, vaan enemmänkin pakkomielteensä ehdoilla. Pelaaminen muuttui jäykäksi.

”Sitten kelkka kääntyi. Tuli vaivoja. Itseluottamus meni. Tuli katastrofi.”

Turunen siirtyi kauden 2006 jälkeen Turun Interiin sillä ajatuksella, että Interin hollantilainen päävalmentaja Job Dragtsma auttaisi häntä siirtymään Hollannin pääsarjaan ja sieltä Turunen siirtyisi Serie A:han. Interissä häntä rupesi piinaamaan jatkuvat polvivaivat.

”Muistan Turussa toisella kaudella, että heitin Buranaa naamaan aamulla ja menin treeneihin.”

Valmentajan kanssa hänelle tuli erimielisyyksiä pelitapaan liittyen. Turunen soitti isälleen ja sanoi haluavansa helvettiin Turusta.

”Isä sanoi, että mietipä, miten voi olla mahdollista, että sinulla on aina valmentajan kanssa ongelmia, mutta sinun veljelläsi ei ole ikinä. Se oli tietyllä tavalla herätys.”

Kaudeksi 2009 Turunen pääsi viimein ulkomaille. Sarja ei tosin ollut Serie A vaan Norjan toisen sarjatason Sogndal, joka havitteli nousua liigaan. Jo ensimmäisellä viikolla Turusen ilmoitti, että hän ei pysty pelaamaan polvikivun takia. Sarja-avaukseen hän kuntoutui, pelasi avauspuoliajan ja joutui vaihtoon. Seuraavassa pelissä hän oli penkillä.

”Kun valmentaja ei tykännyt eleistäni penkillä, jouduin seuraavassa pelissä katsomoon. Sitten tuli keskustelu, mitä oikein meinaan.”

Valmentaja ihmetteli, miksi Turunen ei ollut prässännyt avauspelissä niin kuin olisi pitänyt. Turunen sanoo, ettei suostunut ottamaan palautetta vastaan. Hän vieritti syyn kaikille muille sen sijaan, että olisi katsonut kriittisesti omaa peliään. Hän sanoo, ettei hyväksynyt sitä, että oli ollut huono.

”Minun olisi pitänyt sopeutua siihen seuraan ja maahan, jossa jalkapalloa on pelattu sata vuotta. Ei se mene niin, että yhtäkkiä sinne tulee Suomesta joku, joka on olevinaan seuraava Serie A -pelaaja, jonka ympärille rakennetaan kaikki.”

Peliaikaa oli mahdotonta saada ja tulevaisuus askarrutti. Turunen päätti tilata Norjaan oikeustieteellisen pääsykoekirjat. Kolmen vuoden sopimuksesta oli kulunut vain puoli vuotta, kun hän sai potkut Norjasta. Hän siirtyi Ruotsin ykkösdivisioonaan Falkenbergiin ja pelasi sielläkin polvivaivojensa takia vain yhdessä ottelussa.

”Minulla on jalat paskana, ei ole opiskelupaikkaa, ei ole työpaikkaa.”

Vuonna 2010 Teemu Turusen polvet avattiin leikkauksessa, jossa selvisi syy vaivoihin. Polvilumpion lyhyen jänteen takia lumpio oli tietyssä kulmassa hangannut rustopintaan, ja molemmissa polvissa oli rustovauriot. Vasemmassa pahempi.

”Panu Hirvinen [kirurgi] jätti vastaajaani viestin, että jos jalka ei tule kuntoon, on varmaan parempi etsiä muita vapaa-ajanviettotapoja”, Turunen kertoo.

Hän sanoo lukeneensa kuin hullu oikeustieteellisen pääsykokeisiin. Paikka yliopistolla jäi kahden pisteen päähän. Ei tullut hyväksyvää kirjettä.

”Asuimme [Helsingin] Vallilassa neljännessä kerroksessa. Kinkkasin portaat ylös. Ei ollut kirjettä, pelkkiä laskuja. Nojasin seinään ja mietin, mitä helvettiä teen? Minulla on jalat paskana, ei ole opiskelupaikkaa, ei ole työpaikkaa. Meni minuutti, ja päätän, että yritän niin kauan, kunnes pääsen oikikseen.”

Turunen jatkoi vielä pelaamista KooTeePeessä ja FC Lahdessa. Opiskelupaikka oikeustieteellisessä tuli toisella yrittämällä ja kauden 2011 jälkeen hän jätti jalkapallokentät. Turunen rupesi pian toimimaan jalkapalloagenttina ja valmistui neljässä vuodessa oikeustieteellisestä.

Vuonna 2014 hänestä tuli kaverinsa Teemu Pukin agentti. Turunen astui kuvaan, kun Pukille pitää löytää uusi seura Celticin jälkeen. Loppu on historiaa. Pukki nousi Tanskan kautta huipulle ja pääsi Englannin Valioliigaan

Teemu Pukki tähyili skotlantilaista maisemaa Glasgow Celticin pelaajana helmikuussa 2014. Kuva: Conor O’Leary

Nykyään Turunen näkee pelaajauransa toisesta näkökulmasta ja kokemuksissaan paljon opittavaa. Niistä hän pystyy ammentamaan oppia, kun hän neuvoo edustamiaan pelaajia. Urheilumaailman kokemuksia hän hyödyntää myös tehdessään töitä yritysten kasvuprojektien ja yritysjärjestelyjen parissa.

”Jos tulee vastoinkäymisiä, ihminen etsii aika usein syitä jostain muualta kuin itsestään. Vaikka syy olisikin muualla, sillä ei ole mitään merkitystä kontekstissa vaan pitää itse mukautua tilanteeseen. Koronaviruspandemia tuli, ei voi mitään, ruvetaan mukautumaan. Silloin löytää aina oman parhaan tien.”

Teemu Pukki elokuussa 2019 Norwich Cityn harjoituskeskuksessa. Kuva: Conor O’Leary

Hän etsii nuorista pelaajista ennen kaikkea itseluottamusta ja rohkeutta, mutta samalla myös nöyryyttä työntekoon ja oppimiskykyyn.

”Viime kesänä oli yksi hauskimmista hetkistä. Suomi voitti 2–0 Liechtensteinin. Pukki ja Benjamin Källman tekivät maalit, ja Lassi Lappalainen syötti yhden. Kaikkien kolmen kanssa olen tehnyt monta vuotta töitä. Tämän takia tätä hommaa tehdään, että jätkät pääsevät eteenpäin.”