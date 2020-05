Kaksinkertainen tenniksen grand slam -voittaja Naomi Osaka liittyi urheilijoiden rintamaan, joka tuomitsee Yhdysvaltojen poliisiväkivallan. Aseistamaton tummaihoinen mies kuoli Minneapolisin poliisin käsittelyssä maanantaina, ja Osaka otti viikonloppuna kantaa asiaan Instagram-tilillään.

Hän jakoi kuvan Minnesotassa puhjenneesta mielenosoituksesta ja vahvisti sanomaansa muutamalla lauseella.

”Se että sitä ei tapahdu sinulle, ei tarkoita sitä, että sitä ei tapahdu ollenkaan”, japanilaisen äidin ja haitilaisen isän lapsi Osaka aloitti.

”On huvittavaa, että ihmiset jotka haluavat käyttää ketjuja, luukuttavat hiphopia salilla ja puhuvat slangia, ovat nyt yhtäkkiä aivan hiljaa”, Osaka ruoski.

Osaka on entinen tenniksen maailmanlistan ykkönen, ja talouslehti Forbes kertoi tällä viikolla hänen olevan parhaiten ansaitseva naisurheilija. Hänen vuosituloikseen kerrottiin 34,3 miljoonaa euroa.

Minnesotan osavaltiossa sijaitseva Minneapolis nousi poliisiväkivallan keskiöön sen jälkeen, kun tummaihoinen George Floyd kuoli maanantaina. Poliisi Derek Chauvin painoi polvellaan Floydia niskasta maahan usean minuutin ajan.

Chauvinia syytetään muun muassa kuolemantuottamuksesta. Mielenosoitukset ympäri maata ovat muuttuneet väkivaltaisiksi.

Useat yhdysvaltalaiset urheilutähdet ovat ottaneet kantaa Floydin kuolemaan. Kolminkertainen koripallon NBA-mestari LeBron James nosti esiin amerikkalaisen jalkapallon NFL-tähden Colin Kaepernickin vuonna 2016 käynnistämän protestin, jonka Kaepernick aloitti polvistumalla kansallislaulun aikana.

Kaepernick laski toisen polvensa maahan ja otti sillä tavoin kantaa tummaihoisten kohteluun.

Jalkapallon Saksan Bundesliigassa pelaavan Schalken keskikenttäpelaaja Weston McKennie käytti ”Justice for George” -käsinauhaa lauantain ottelussa, jonka Schalke hävisi Werder Bremenille 0–1.

”Tuntuu hyvälle, että pystyn käyttämään tätä kiinnittääkseni huomion ongelmaan, joka on jatkunut liian pitkään”, 21-vuotias McKennie tviittasi.

Tuen ilmaukset jatkuivat sunnuntaina, kun Borussia Mönchengladbachin ranskalaishyökkääjä Marcus Thuram laski polvensa maahan maalinsa jälkeen.

”Marcus on ilmaissut kantansa. Hän on näyttänyt esimerkkiä rasisminvastaisuudessa, ja sitä me kaikki tuemme”, Mönchengladbachin päävalmentaja Marco Rose sanoi AFP:n mukaan.

Mönchengladbach huomioi Thuramin polvistumisen Twitter-tilillään.

”Selityksiä ei tarvita”, seura tviittasi.

Thuram teki sunnuntaina kaksi maalia, kun Mönchengladbach voitti kotonaan Union Berlinin 4–1. Hän on vuoden 1998 MM-voittajan ja vuoden 2000 Euroopan mestarin Lilian Thuramin poika.

Nouseva tennistähti Coco Gauff reagoi Osakan Instagram-julkaisuun ja oli esittänyt oman tuomionsa jo perjantaina sosiaalisessa mediassa. Hän viittasi videossa joukkoon aseettomia tummaihoisia amerikkalaisia, jotka ovat kuolleet viime vuosina viranomaisten käsittelyssä.

”Olenko seuraava”, afroamerikkalainen Gauff kysyi julkaisussaan.

Gauff, 16, otti viime vuonna ison askeleen kohti huippua, kun hän eteni Wimbledonissa neljännelle kierrokselle ja kukisti esimerkiksi idolinsa Venus Williamsin.