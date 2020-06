Amatöörijalkapalloilija Rory Curtisin tapaus on hämmästyttävä. Hän joutui vuonna 2014 vakavaan auto-onnettomuuteen, josta selviytyminen on jo sinänsä pieni ihme, mutta koko tervehtymisprosessi on varsin erikoinen.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on seurannut Curtisin vaiheita säännöllisesti. Nyt niistä ja nykyhetkestä kerrotaan laajasti.

Curtisin auto-onnettomuus oli raju. Hän kolaroi pakettiautollaan rekan kanssa. Jo pelkästään Curtisin saaminen pois murskautuneesta autosta kesti 40 minuuttia.

Hänellä todettiin aivovamma, sisäinen verenvuoto sekä lonkka- ja kyynärpäämurtuma. Curtis vaivutettiin koomaan pariksi viikoksi. Sen jälkeen erikoiset vaiheet alkoivat.

Kun Curtis herätettiin, hän puhui sujuvaa ranskaa. Hän oli koulussa kyllä lukenut ranskaa, mutta siitä oli jo vuosia. Hän puhui niin hyvin ranskaa, että hoitaja, syntyperäinen ranskalainen, kysyi Curtisin isältä, mistä päin ranskaa olette kotoisin.

Ranskan taito kuitenkin katosi nopeasti.

”Isäni kuullessaan tämän [ranskan puhumisen] hän tutki asiaa: Curtisit ovat lähtöisin Normandiasta, mutta se oli 1800-luvulla. Jos laittaa Youtubeen nimeni, sieltä löytyy salaliittoteorioita, joiden mukaan aivot voivat säilyttää tietoja sukupolvien yli. Hullua”, Curis toteaa.

Toinen asia, mikä hämmästytti kooman jälkeen, oli se, että Curtis, tuolloin 22-vuotias, luuli olevansa 10-vuotias. Hän muun muassa kysyi äidiltään koirasta, joka oli kuollut jo vuosia sitten. Kun hän sai kuulla tästä, hän luuli olevansa 12-vuotias ja vähitellen ikä alkoi asettua oikeaksi. Lisäksi Curtis luuli jossain vaiheessa olevansa Hollywood-näyttelijä Matthew McConaughey.

Kun Curtis pääsi sairaalasta, hän liikkui pyörätuolilla ja luulo oli, että hän ei kävele koskaan. Lisäksi lähimuisti oli kadonnut, joten hän kirjoitti asioita ylös 15 minuutin välein.

”Luultavasti täytin kaksi päiväkirjaa täyteen”, Curtis sanoo.

Kaikkien hämmästykseksi Curtis kuitenkin toipui täysin ja jatkoi jalkapallon pelaamista Stourportin puoliammattilaisjoukkueessa. Hän oli ennen onnettomuutta ollut myös puoliammattilainen ja pelannut useissa seuroissa. Juniorina hän oli hetken myös Manchester Unitedissa, mutta se tie katkesi loukkaantumiseen.

”En muista, kuinka nopeasti aloin kävellä, mutta lääkärit olivat sokissa. Lisäksi he hämmästyivät, että en edes ontunut.”

Lääkärit neuvoivat, että jalkapalloa ei pitäisi pelata loukkaantumisriskin takia.

”Ensimmäisessä ottelussani sain kyynärpäästä kasvoihini. Isäni melkein ryntäisi kentälle.”

Mikä selittää Curtisin toipumisen? Hän oli toinen britti, joka sai kokeellista hormonihoitoa, jolla arveltiin olevan vaikutusta aivovamman hoitoon.

”Valitettavasti sillä ei ollut vaikutusta. Luultavasti Roryn kuntoutumiseen vaikuttivat hänen geeninsä ja hyvä fyysinen kunto”, sanoo Curtisin toipumista seurannut neurologi Antonio Bell BBC:lle.

Sittemmin Curtis lopetti jalkapallon säännöllisen pelaamisen. Hän opiskeli parturiksi ja avasi viime vuonna oman liikkeen Worcesteriin. Nyt hän pelailee huvikseen pienessä porukassa ja pohtii, olisiko hänestä ollut ammattilaiseksi.

”Joskus sitä miettii, että se jokin minulla yhä on. Joskus taas: ’Ei minulla ole.’ Joskus tajuaa, miksi lopetti.”