Maanantaina päättyi pelaajien pitkä odotus Töölön jalkapallostadionilla. Kahden ja puolen kuukauden tauon jälkeen Helsingin Jalkapalloklubin pelaajat pääsivät jälleen pelaamaan niin kuin jalkapalloa kuuluukin pelata eli kontaktien ja taklausten kera. Se myös näkyi kentällä.

”Siellä on nyt kenttä täynnä innokkaita miehiä”, kommentoi joukkueenjohtaja Markku Peltoniemi katsellessaan stadionin aition parvekkeelta pelaajien päästämistä peliin.

Harjoituksia pysähtyi katsomaan myös toimitusjohtaja Aki Riihilahti. Hänen mukaansa seurassa on tehty paljon suunnitelmia sen varalle, että otteluihin voisikin ottaa enemmän katsojia kuin 500. Määrään hän ei ota kantaa.

”Toivon, että yhteiskunnan avaaminen tapahtuu mahdollisimman turvallisesti ja pandemia pysyy kurissa. Voimme vain omalta osaltamme toimia niin, että asiat tapahtuvat mahdollisimman järkevästi.”

Jotain hivenen poikkeavaa kentällä nähdyssä pelissä oli. Varoivatko jotkut kontaktia, oliko koronaviruksen uhka jättänyt pysyvän varovaisuuden tilan päälle? Mutta samaan aikaan kentällä oli riemua ja intoa ja kasvoilla hymyjä.

Antonio Reguero selitti, miten hän kantoi huolta läheisistään Espanjassa ja miten hän saisi vaimonsa ja alle 1-vuotiaan poikansa Suomeen viime tipassa.

Apuvalmentaja Mika Väyrysen mukaan pelaajista huomasi muutoksen.

”Epätietoisuus on varmaan kalvanut kaikkia. Kun ei tiedä, millainen virus on kyseessä ja milloin pelit jatkuvat ja voidaanko pelata kausi. Nyt pelaajat ovat hyvillä mielin”, Väyrynen sanoi.

Maalivahti Antonio Reguero vahvisti Väyrysen sanoman.

”Oli mahtavaa päästä takaisin tekemään asioita, joihin olemme tottuneita. Tämä päivä oli täynnä energiaa.”

Regueron mukaan kevät oli vaikeata aikaa hänelle, kun hän oli huolissaan Espanjassa asuvista sukulaisistaan.

Kapteeni Nikolai Alhon (oik.) mukaan koko HJK:n joukkue sai hyvät tulokset kuntotesteissä pari viikkoa sitten. Hänen oma kuntonsa on parempi kuin viime kaudella.

”Soittelin heille pari kertaa päivässä. Sanoin vanhemmilleni, että on parasta pysyä sisällä. Siskoni ja lankoni veivät heille ruokaa.”

Yksi hänen ystävistään joutui pariksi viikoksi sairaalaan mutta toipui koronaviruksen aiheuttamasta taudista. Reguero myöntää olevansa vieläkin huolissaan.

”Virus on vielä keskuudessamme Espanjassa ja Suomessa. Emme voi olla kuitenkaan peloissamme koko ajan. Meidän täytyy olla nyt vastuullisia. Sanoin ystävilleni Espanjassa, että voitte tietenkin alkaa tekemään normaaleja asioita, mutta älkää kokoontuko isolla joukolla. Siihen menee aikaa, että elämä tuntuu normaalilta.”

”Vähän vaatii treenejä alle ennen pelejä.”

Joukkue siirtyi maaliskuun puolessavälissä vuosilomalle. Sen jälkeen pelaajilla oli ensin yksilöharjoituksia, sitten pienryhmäharjoituksia neljän pelaajan porukoissa ja hiljattain pienryhmien koko kasvoi kymmeneen pelaajaan. Nyt harjoituksissa voi jo pelata koko kentän peliä siten, että turvaväleistä ei tarvitse enää välittää.

”Vähän erilaista arkea oli pestä omat harjoituskamat, mutta minimoimme sillä riskejä”, Alho kertoi erilaisista turvallisuustoimenpiteistä poikkeustilan aikana.

Kapteeni Nikolai Alhon mukaan joukkue on noudattanut huolellisesti sääntöjä ja ohjeistuksia. Valmennusryhmä on sanonut kuulemma suoraan ja tiukasti, jos joku on lipsunut turvavälistä tai unohtanut pestä kädet.

”En huomannut mitään sellaista, että kukaan olisi varonut kentällä. Täällä me taas pelaamme”, Alho sanoi.

”Tuntui superhyvältä.”

Alhon mukaan maanantain harjoitusten peliosuudesta huomasi, että taktiset asiat ovat vielä tauon jäljiltä vähän hukassa.

HJK:n pelaajat tekivät harjoituksissa rondo-harjoitusta ennen koko kentän peliä.

”Ei nyt isosti. Vähän vaatii treenejä alle ennen pelejä.”

Apuvalmentaja Väyrysen mukaan koko joukkuetta ja valmentajia helpottaa se, että kaikilla on tiedossa kauden alku [1. heinäkuuta], johon kaikki tähtäävät.

”On kiva nähdä, miltä ensimmäinen treenipeli näyttää. Se on totuttelua, miten ottaa taklauksia ja vastaan ja miten niitä antaa. Siinä menee hetki. Innostusta on alussa aina enemmän kuin järkeä”, Väyrynen sanoi.

”Viime vuonna oli liikaa yksilöitä, jotka pelasivat joukkueen tähtinä.”

HJK:n joukkue uudistui viime kauden jälkeen niin paljon, että joukkue näyttää vieläkin oudolta. Harjoitusten peliosuudessa kentällä oli vain kuusi pelaajaa viime kauden joukkueesta: kapteeni Nikolai Alho, Tim Väyrynen, Riku Riski, Santeri Väänänen, Henri Toivomäki ja Daniel O’Shaughnessy.

Taitoa ja nopeutta joukkueessa on yllin kyllin. Sen huomasi jo ensimmäisissä pitkän tauon jälkeisissä harjoituksissa. Etenkin keskikentän pelipaikoille on tyrkyllä paljon hyviä pelaajia: portugalilainen Bubacar Djaló, makedonialainen Ferhan Hasani, Väänänen, Lucas Lingman, A-maajoukkuepelaaja Rasmus Schüller ja nuori lupaus Matti Peltola.

Kapteeni Alhon mukaan suurin ero joukkueessa viimevuotiseen joukkueeseen verrattuna on yhtenäisyydessä. Hänen mukaansa nyt jokainen pelaaja tiedostaa paremmin oman roolinsa kentällä ja sen ulkopuolella.

”Viime vuonna oli liikaa yksilöitä, jotka pelasivat joukkueen tähtinä. Kyllähän se varmasti näkyi katsomoon, että oli pelaajia, jotka pelasivat omaan pussiin”, Alho sanoi.

Koronatauon aikana joukkue luki yhdessä James Kerrin The Legacy -kirjan, joka kertoo Uuden-Seelannin menestyksekkäästä rugbymaajoukkueesta ja siitä, miten joukkue nousi alhosta huipulle. Siitä oli tarkoitus oppia, miten menestyvät joukkueet rakentavat joukkueen arvomaailmaa ja joukkuehenkeä.

All Blacks -joukkueella oli viisitoista mantraa, joiden varaan arvomaailma rakentui. Yksi niistä oli ”No dickheads”. Yksikin itsekäs mieli voi sairastuttaa joukkueen.