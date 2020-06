Korisliigan BC Nokia julkaisi tiistaina kenties kotimaisen koripallokesän kovimman siirtouutisen. Tampereen Pyrinnön seuralegenda Antero Lehto siirtyy ensi kaudeksi paikalliskilpailijan keltamustaan paitaan.

Suomen maajoukkueessakin pelannut Lehto, 36, on tehnyt BC Nokian kanssa kaksivuotisen sopimuksen.

”Väkisinkin minulla on enemmän uravuosia takana kuin edessä ja halusin uusia tuulia. Samaan aikaan elämäntilanne on sellainen, etten ihan heti halua paikkakunnalta poistua”, Tampereen Pispalassa asuva Lehto kertoo.

”BC Nokia tuntui olevan äärimmäisen kiinnostunut. Tunsin, että he todella haluavat minut.”

Lehto ja BC Nokia ovat tuttuja toisilleen, mutta vain vastustajina. Pyrinnön pitkäaikainen kapteeni on upottanut satoja koreja nokialaisfanien harmiksi. Nyt Lehto siirtyy heidän joukkueeseensa.

Lehdon ja BC Nokian ensimmäisestä yhteydenotosta on muutama viikko. Asiat lähtivät etenemään nopeasti ennen sinettiä.

”Kun minulle ehdotettiin ensimmäisen kerran Antero Lehtoa, sanoin ei ikinä. Siksi, koska se ei tuntunut mahdolliselta, ja siksi, ettemme ole halunneet kysellä naapurin pelaajia, ettei tämä mene kilpajuoksuksi”, BC Nokian manageri Marko Pirhonen taustoittaa.

BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson toimi aktiivisesti Lehdon suuntaan. Lehto ja Pirhonen soittivat toisilleen. Tuo puhelu vakuutti Pirhosen.

”Sain sen tunteen, että hän oli todella tulossa. Hänellä oli mielenkiinto, meillä oli mielenkiinto. Ajatus Antero Lehdosta BC Nokian paidassa oli tuntunut hassulta, mutta kun puhuimme puhelimessa, ei tuntunut enää. Puhuimme samoista asioista. Se oli minulle iso juttu”, Pirhonen kiittää.

Lehto, 36, on pelannut Korisliigassa 20 kaudella, joista vain yhden muualla kuin Pyrinnössä. Lehto on voittanut urallaan Suomen mestaruuden Pyrinnössä vuosina 2010, 2011 ja 2014.

Lehto soitti maanantaina iltapäivällä Pyrinnön urheilutoimenjohtajalle Elisa Hakaselle ja kertoi ratkaisustaan.

”Olimme neuvotelleet Anteron kanssa muutamankin ihmisen voimin ja teimme hänelle tarjouksen. Halusimme, että seuralegenda jatkaa. Urheilussa on kyse siitä, että joku voittaa juoksukilvan. Nyt BC Nokia vei pidemmän korren”, Hakanen kommentoi.

Pyrintö oli Korisliigassa viides viime kaudella ennen pandemian aiheuttamaa keskeytystä. Lehto oli tamperelaisten paras suomalaispelaaja ja kapteeni. BC Nokia sijoittui kuudenneksi Gibsonin tulokaskaudella seurassa.

”Meiltä on puuttunut henrihirvikoski, timoriihelä ja joniharjula. Meiltä on puuttunut tuki nuorille pelaajille, joita juniorimyllymme on alkanut tuottaa. Se puuttui viime kaudella aivan totaalisesti. Näen tässä isoimman asian Anterossa, hänen johtajuutensa. Hänen persoonansa, kilpahenkisyytensä on loistava”, Pirhonen kehuu.

BC Nokialla on ensi kauden kattavat sopimukset Lehdon, Lassi Nikkarisen ja Antti Ahosen kanssa.