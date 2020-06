Rullalautailu on laji, jossa lahjakkaimmat pystyvät kilpailemaan maailman huipulla jo hyvin nuorena. Kenties äärimmilleen aikaisen menestyksen on vienyt brittiläinen Sky Brown, josta on povattu jo alle kymmenvuotiaana varmaa lähitulevaisuuden olympiamitalistia.

Huhtikuussa 12 vuotta täyttävä Brown joutui torstaina Kaliforniassa harjoitellessaan kuitenkin kammottavaan onnettomuuteen. Hänen Instagram-tilillään julkaisemassa videossa näkyy, kuinka Brown putoaa hämmästyttävältä korkeudelta hallitsemattomasti alas.

BBC:n mukaan Brown lennätettiin sairaalaan helikopterilla, eikä hän ollut aluksi tajuissaan. Viimeisimpien tietojen mukaan hänen pitäisi kuitenkin toipua täysin. Brown sai onnettomuudessa muun muassa kallonmurtuman, ja mursi myös vasemman käsivartensa ja ranteensa.

”Sky laskeutui pää edellä kätensä päälle. Kun hän saapui sairaalaan, kaikki olivat peloissaan hänen henkensä puolesta”, nuoren tähden isä Stewart Brown kertoi BBC:lle.

”Se oli Skyn karmivin onnettomuus koskaan, ja hän on onnekas ollessaan yhä elossa.”

Rullalautailu on olympialajina ensimmäistä kertaa ensi vuonna. Kansainvälinen lajiliitto ei ole asettanut osallistujille alaikärajaa, joten tuolloin 13-vuotias Brown kuuluu ennakkosuosikkien joukkoon.

Brown ylsi viime vuonna jo MM-kisoissa park-kilpailumuodossa pronssille. Tokiossa hän on suunnitellut kilpailevansa myös lainelautailussa, joka tulee toisena uutena lajina olympiaohjelmaan.

”Aion siirtää tytöille asetettuja rajoja skeittamisellani ja surffaamisellani. Tavoittelen kultaa ensi vuonna, eikä mikään voi pysäyttää minua”, Brown lausui Instagram-videollaan sairaalavuoteeltaan.

