Lähikontaktia tulisi harjoitellessa välttää, mutta kamppailulajeissa se on hyvin hankalaa ellei mahdotonta. Osa kamppailulajeista on pohtinut ohjeistuksia yhdessä, mutta silti ohjeet ovat ristiriitaisia ja ne vaihtelevat lajien välillä suuresti.

Judoliitto suosittelee harjoittelemaan ensisijaisesti ulkona välttäen lähikontaktia. Jos on harjoiteltava sisällä, niin sopivan väljästi. Lähikontaktiharjoitteet ovat viimeinen vaihtoehto ja nekin mielellään perheenjäsenen tai vakioparin kanssa.

”Ajatus on, ettei mentäisi kontaktiin, mutta se ei ole absoluuttisesti kiellettyä”, Judoliiton toiminnanjohtaja Pekka Lehdes sanoo.

Lehdes korostaa harjoituksen järjestäjän vastuuta.

”Hänen tulee miettiä, kenen on tarpeellista harjoitella milläkin tasolla, onko esimerkiksi kyseessä maajoukkueurheilija vai kuntoilija.”

Myös Nyrkkeilyliiton suosituksissa ohjeistetaan yksin harjoitteluun ja väljyyteen, mutta silti ottelunomainen harjoittelu eli sparraaminen on osassa nyrkkeilyseuroista käynnistynyt.

”Emme ole suositelleet sparraamisen kieltämistä. Jos urheilee tavoitteellisesti, niin on päästävä harjoittelemaan. Olympialaiset on kuitenkin jo vuoden päästä”, Nyrkkeilyliiton toiminnanjohtaja Marko Laine sanoo.

Painiliitto on ollut mukana pohtimassa kamppailulajien yhteisiä ohjeistuksia, mutta päätyi siihen ettei painimista vielä voi suositella.

”Paini on riskialttein laji kamppailulajeistakin. Muissa lajeissa on ohjeistettu harjoittelusta vakioparin kanssa, mutta me emme tässä kohtaa antaneet sellaista suositusta”, toiminnanjohtaja Pertti Vehviläinen kertoo.

Painiliiton linjauksen taustalla ovat viranomaissuositukset, kansainvälisen lajiliiton kanssa käyty keskustelu sekä painiliiton toiminnassa mukana olevien lääkäreiden mielipiteet.

”Meillä on hallituksen puheenjohtajana lääkäri Tuomo Karila ja kansainvälisen painiliiton lääkintäkomission jäsenenä Mika Lehto. Olemme kuunnelleet heitä herkällä korvalla”, Vehviläinen sanoo.

Myöskään kansainvälisesti painimista ei ole suositeltu muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

”Ruotsissa painitaan ja Venäjällä olympiapaikan saaneet painijat ovat voineet harjoitella testatuissa leiriolosuhteissa”, Vehviläinen sanoo.

Thainyrkkeilysaleilla harjoitukset ovat tällä hetkellä osin ulkona ja välinepainotteisia. Suomen Muaythai -liiton ohjeet noudattavat Olympiakomitean ohjeistuksia, mutta antavat seuroille paljon tulkinnanvaraa.

”Lajiominaisuuksia saa harjoitella normaalisti, mutta lähikontaktia tulisi välttää. Se on aika vaikea yhtälö. Omalla salillani olemme nyt tehneet välineharjoituksia saman parin kanssa”, liiton hallituksen puheenjohtaja Mikko Blom sanoo.

”Emme ole suositelleet sparraamisen kieltämistä.”

Judossa kansainväliset kisat on siirretty tulevaan ja kotimaiset kilpailut ovat kesäisin tauolla. Monissa muissakin kamppailulajeissa kilpailutoiminta on pysähdyksissä. Nyrkkeilyliiton johtokunta on kuitenkin tehnyt päätöksen, että kotimaisia kilpailuja voi järjestää.

Yleensä kesä on nyrkkeilyssä ollut kansallisella tasolla ylimenokautta. Kevään peruuntuneet nyrkkeilykisat ovat kuitenkin herättäneet seuroissa kiinnostusta kesällä pidettäviin kilpailuihin.

”Monissa muissakin lajeissa, joissa on kontaktia, kuten joukkuelajeissa, kilpailutoiminta on ollut mahdollista aloittaa”, Laine perustelee.

Tarkempi ohjeistus kilpailutoimintaan on työn alla. Vielä seuroista ei ole tullut kilpailulupahakemuksia liittoon.

Thainyrkkeilyssä kilpailuja ei tällä hetkellä järjestetä, koska se vaatisi erityisjärjestelyitä.

”On vaikea arvioida, mitä ne järjestelyt olisivat. Salikilpailuja esimerkiksi on vaikea järjestää metrin turvaväleillä. Odotamme lisäohjeistuksia Olympiakomitealta, ajatus on järjestää kilpailuja syksyllä, jos se on mahdollista”, Blom toteaa.

Painissa kilpailutoiminta on pysähdyksissä ainakin heinäkuun loppuun asti. Suunnitelmissa on yhä järjestää 23-vuotiaiden MM-kilpailut Tampereella marraskuussa.

”Jos tilanne sen sallii. Siinä tapauksessa, että matkustaminen Euroopassa onnistuu, mutta muissa maanosissa ei, niin voi olla mahdollista, että kilpailut muutetaan EM-kisoiksi”, Vehviläinen kertoo.