Kesäkuun 11. päivänä uudelleen käynnistyvä Espanjan La Liga tullaan pelaamaan loppuun ilman yleisöä. Pelattavana on vielä 11 ottelukierrosta.

Real Madrid tulee pelaamaan poikkeusolojen kuusi kotiotteluaan tavallisesta poikkeavalla sijainnilla, kertoo muun muassa Marca. Pääkaupungin jätit siirtyvät pelaamaan seuran harjoituskeskuksessa sijaitsevalle Estadio Alfredo di Stéfanolle, jota tavallisesti käyttää seuran kakkosjoukkue Castilla. Paikkoja stadionilla olisi vain 6 000 katsojalle.

Pikkustadionille tullaan asentamaan uudet valot vastaamaan televisiolähetysten vaatimuksia. Lisäksi vaatimuksena on myös elektroniset mainostaulut, joita ei legendaarisen Real Madrid -hyökkääjän mukaan nimetyllä stadionilla vielä ole.

Ykkösjoukkueen tavallinen kotikenttä, yli 81 000 paikan Estadio Santiago Bernabéu on poissa käytöstä. Perusteellisen saneerauksen aikataulua on vauhditettu alkuperäisestä, kun stadion on joka tapauksessa ollut poissa käytöstä.

Bernabéun saneerauksen budjetista liikkuu vaihtelevia tietoja. Helmikuussa 2019 El Confidencial kertoi, että Real Madridille oli myönnetty projektia varten 575 miljoonan euron suuruinen laina.