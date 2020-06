Miltä tuntuu kamppailla pallosta kaverien kanssa parin kuukauden tauon jälkeen? Vastaus tulee nopeasti vastapalloon hymyn kera.

”Tosi hyvältä tuntui päästä takaisin”, Reko Huhtamäki sanoi.

Huhtamäki pelaa Käpylän Pallon 2006-syntyneiden United-joukkueessa, joka piti korona-ajan ensimmäisen koko joukkueen joukkueharjoituksen tiistai-iltana.

Valmentaja Edward Finch antoi ohjeita Käpylän Pallo 06-syntyneiden poikien joukkueelle.

Helsingin Vallilanlaaksossa sijaitseva Käpylän Pallon harjoituskeskus muuttui yhdeksi suureksi jalkapallojuhlaksi tiistai-iltana, kun kahdella isolla kentällä harjoitteli perätysten toistakymmentä eri joukkuetta.

Palloliiton lieventyneet rajoitukset harjoitustoimintaan näkyivät käytännössä siten, että joukkueet pääsivät pelaamaan ensimmäistä kertaa pitkään aikaan normaalilla tavalla. Turvavälit olivat käytössä niissä tilanteissa, kun valmentajat ohjeistivat pelaajia. Ja valmentajat muistuttivat kutakin pelaajaa pitämään huolta omasta liivistään, varusteet eivät saaneet mennä sekaisin.

Huhtamäen äidin Henna Huhtamäen mukaan lievennykset rajoitteissa ja paluu lähemmäs vanhaa normaalia tuntui varmasti kaikista osapuolista hyvältä.

”Olemme tosi tyytyväisiä, että olemme päässeet takaisin arkeen”, Henna Huhtamäki sanoi.

Hän ei ollut huolestunut mahdollisista tartuntariskeistä jalkapallotoiminnassa.

”Minulla on luottavainen olo siitä, että ulkoilmaharrastuksessa ei ole kovin suuria riskejä. Vaikka harjoituksissa saakin ottaa nyt kontaktia ja pelit alkavat, veikkaan, että riskit ovat suhteellisen pienet verrattuna moneen muuhun urheilulajiin”, Huhtamäki sanoi.

Jalkapallossa peli ilman kontakteja on vajaata, se ei ole kunnon peliä.

”Oli hyvä päästä ottamaan kontaktia ja pelaamaan pienpelejä”, Reko Huhtamäen joukkuekaveri Elias Raekannas sanoi.

Elias Raekannaksen (edessä) mukaan koronarajoituksista muistuttivat vielä turvavälit ja omista liiveistä ja vesipulloista huolehtiminen.

Kumpaakaan pelaajaa ei suuremmin mietitytä harjoitusten turvallisuus.

”Kyllä niitä kontakteja tulee, mutta eivät ne ole niin isoja kuin jossain toisessa urheilussa”, Reko Huhtamäki sanoi.

Reko Huhtamäen mukaan joukkueessa odotetaan todella paljon kesän tulevia otteluita.

Eliaksen äiti Riikka Raekannas sanoi, että vanhemmat ja pelaajat olivat saaneet hyvät ohjeet muutoksista rajoitteissa.

”Valtiovalta on antanut määräykset, ja noudatamme niitä, että on turvallista treenata. Näen, että lasten ja nuorten liikkuminen on äärimmäisen tärkeää unohtamatta toiminnan sosiaalista puolta.”

Hän myönsi olevansa muuten huolestunut.

”Olen itse sairaanhoitaja ja näen sitä puolta. Olen huolissani tilanteesta. Jotenkin näen, että tärkeintä on riskiryhmien suojaaminen. Olen sitä mieltä, että niitä pitää vielä varjella ja suojella, ja on hyvä, että asteittain avataan yhteiskuntaa. Olin sitä mieltä, että tiukat rajoitukset alussa olivat hyviä.”

Elias Raekannaksen mukaan turvaväliä pidetään harjoituksissa edelleen silloin, kun valmentajat ohjeistavat, mitä harjoitteissa tehdään. Pukukopit ovat poissa käytöstä. Reko Huhtamäen mukaan heidän joukkueensa on sen verran kilpailuhenkinen, että kesän tulevia otteluita odotetaan todella paljon joukkueessa.

”Toivotaan, että mahdollinen [koronaviruksen] toinen aalto jäisi maltillisemmaksi, että pystyisimme treenaamaan koko ajan ja saisimme pelattua kaikki sarjat loppuun saakka”, Reko Huhtamäki sanoi.

Joukkueen valmentaja Edward Finch pääsi huutamaan kannustavia kehuja toisensa perään seuratessaan pienpeliä. Jälkikäteen hän tosin myönsi olleensa hieman pettynyt harjoitusten tasoon, mutta se oli odotettavissa pitkän tauon jälkeen.

Finch sanoi kuitenkin olevansa enemmän huolissaan siitä, että joukkueella on vain kaksi viikkoa aikaa ja yhteensä vain kuusi joukkueharjoitusta ennen ensimmäistä ottelua.

”Rajoitukset johtuivat terveysriskeistä, mutta otteluiden alkaminen parin viikon päästä aiheuttaa loukkaantumisriskin. Tänään he pääsivät ensimmäistä kertaa törmäämään toisiinsa ja tekemään nopeita käännöksiä paineen alla”, Finch totesi.

Finch myönsi olevansa hieman huolissaan mahdollisista riskeistä koronavirukseen liittyen.

”Jos joukkueen ympäristöön tulee tartunta, on erittäin vaikeata pysäyttää sitä rajoituksista ja turvallisuusohjeista riippumatta.”

Käpylän Pallon toiminnanjohtajan Ilkka Rantasen mukaan vain parin juniorin vanhemmat ilmoittivat, että lapsi ei vielä osallistu – syystä tai toisesta - joukkueharjoituksiin.

Käpylän Pallo aloitti maanantaina Vallilanlaaksossa myös kesäleirit, joihin osallistuu satakunta lasta. Toinen leiri on jalkapalloleiri ja toinen liikuntaleiri, jolle osallistuu myös seuran ulkopuolisia lapsia. Leirien ruokailut ja toiminnat on jaettu niin, että leiriryhmät eivät kohtaa toisiaan. Vanhemmilla ei ole lupaa tulla aidattujen harjoitusalueiden sisäpuolelle.

”Jouduimme lyömään leiri-ilmoittautumiset kiinni, kun halukkaita oli niin paljon. Vanhemmat selvästi haluavat tarjota lapsilleen toimintaa.”

Onko sinulla ollut huolia tartuntatilanteeseen liittyen?

”Totta kai, niin kuin varmaan jokaisella suomalaisella. Meidän pitää luottaa asiantuntijoihin. Kunnioitamme päätöksiä ja yritämme luoda toimintaa niin, että meidän väki pysyy tyytyväisenä ja terveenä. Pyrimme tarjoamaan [tilanteesta huolimatta] palveluita, ja pyrin pitämään työntekijät töissä. Niissä me olemme onnistuneet.”

Ottelutapahtumien turvallisuus varmistetaan erityisjärjestelyin

Suomen Palloliitto antoi alempien sarjatasojen ja junioreiden ottelutapahtumien toteuttamiseen ohjeistuksen koronavirusepidemian aikana.

Seuroja on suositeltu nimeämään keskuudestaan henkilö, joka seuraa aktiivisesti koronatilannetta sekä viranomaisten ja Palloliiton ohjeistuksia.

Palloliitto suosittelee, että viranomaisohjeiden mukaisiin riskiryhmiin kuuluvat eivät osallistu ottelutapahtumiin.

Ottelutapahtumista on hyvin tarkka ohjeistus, joka velvoittaa muun muassa noudattamaan turvavälejä ja välttämään sisätiloja.

Seuratoiminnassa mukana olevien henkilöiden pitää seurata terveydentilaansa säännöllisesti. Pelaaja, jonka itsearviointi viittaa koronaviruksen oireisiin, on velvollinen ilmoittamaan havainnosta joukkueenjohtajalle. Junioreiden osalta ilmoitusvelvollisuus on huoltajalla.

Ottelutapahtumiin osallistuvien henkilöiden suositellaan kulkevan otteluihin itsenäisesti. Julkista liikennettä on vältettävä. Bussikuljetuksissa suositellaan väljää istumajärjestystä ja kasvomaskeja.

Pukuhuoneita suositellaan käytettäväksi vain silloin, kun se on välttämätöntä. Kaikissa tiloissa ja liikkumisessa on noudatettava kahden metrin turvavälejä.

Harjoitus- ja ottelutapahtumiin osallistuvista henkilöistä on pidettävää kirjaa, jotta mahdollisten tartuntojen jäljittäminen onnistuu.