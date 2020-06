Ukrainan jalkapalloliigassa pelaavan Karpaty Lvivin pelaajista ja muista jäsenistä 25:lla on havaittu koronavirustartunta.

Tartunnan saaneet on liigan tiedotteen mukaan eristetty, ja koko joukkue on asetettu karanteeniin. Myös joukkueen harjoitukset on keskeytetty toistaiseksi.

Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan suurin osa tartunnan saaneista joukkueen jäsenistä on ollut toistaiseksi oireettomia. Kaikkiaan joukkueesta testattiin 65 jäsentä.

Ukrainan Valioliiga käynnistyi viikonloppuna uudelleen koronavirusepidemiaan liittyvien rajoitteiden lievennyttyä.

Karpaty Lvivin oli tarkoitus sunnuntaina kohdata kotikentällään Mariupol, mutta ottelu jouduttiin perumaan positiivisten testitulosten jälkeen. Myös kaksi Lvivin seuraavaa ottelua on peruttu.

Tiistaihin mennessä Ukrainassa on havaittu kaikkiaan 24 340 koronavirustapausta. Covid-19-taudin seurauksena on kuollut virallisten tietojen mukaan 727 ihmistä.