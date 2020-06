Colin Kaepernick kasvoi valkoisessa adoptioperheessä, joka ei yrittänyt asettaa erilaista poikaansa valmiiseen muottiin. Hän oli huippulahjakas nuori urheilija, josta kehittyi amerikkalaisen jalkapallon tähtipelaaja – ja jotain vielä paljon tärkeämpää. Hänen tarinansa vie lukijan syvälle jenkkifutiksen konservatiiviseen maailmaan ja amerikkalaisen yhteiskunnan kipeimpiin ongelmiin.

Tilaajille

O’er the land of the free and the home of the brave.

Vapaiden maa ja urheiden koti, lauletaan Yhdysvaltain kansallislaulun jokaisen säkeistön lopussa. Colin Kaepernickille ja kymmenille miljoonille muille amerikkalaisille heidän kotimaansa ei nykyisellään oikein edusta kumpaakaan.