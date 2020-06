New Orleans Saintsin Drew Brees kuvattuna 26. tammikuuta 2020.

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-seura New Orleans Saintsin pelinrakentaja Drew Brees sai arvosteluryöpyn muun muassa NBA-tähti LeBron Jamesilta sen jälkeen, kun Brees ilmoitti edelleen vastustavansa polvistumisia Yhdysvaltojen kansallislaulun aikana, kertoo uutistoimisto Reuters.

Brees totesi Yahoo Financen haastattelussa, että ”hän ei koskaan hyväksy kenenkään epäkunnioittavaa käytöstä Yhdysvaltojen lippua tai maata kohtaan”. Breesiltä oli kysytty hänen vastuutaan NFL:n yhtenä johtavista pelaajista.

Brees kommentoi nyt ensimmäisen kerran asiaa George Floydin kuoleman jälkeen. Afroamerikkalainen Floyd kuoli kovaotteisen poliisin käsissä runsas viikko sitten.

Floydin pidätystilanteesta tukehduttanut poliisi Derek Chauvin saa syytteen toisen asteen murhasta. Syyte tarkoittaa murhaa tai tappoa tarkoituksella mutta ilman etukäteissuunnitelmaa.

Floydin tapauksen jälkeen Yhdysvalloissa on järjestetty lukuisia mielenosoituksia, joihin on osallistunut tuhansia ihmisiä.

Brees oli arvostellut jo vuonna 2106 Colin Kaepernickin polvistumisia, joiden jälkeen asia nousi julkisuuteen. Breesin mukaan Kaepernickin toimet rodullisesta tasa-arvosa olivat vääriä.

LeBron James kysyy nyt Breesiltä, vieläkö Kaepernickin polvistumiset todellakin yllättävät.

”Et käytännössä yhä ymmärrä, miksi Kap [Kaepernick] polvistui? Sillä ei ole mitään tekemistä epäkunnioituksesta lippua ja sotilaita, jotka pitävät maamme vapaana, kohtaan. Appiukkoni oli yksi heistä”, James kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Entinen NBA-pelaaja Stephen Jackson, joka oli Floydin ystävä ja joka on mielenosoittajien johtohahmoja, myös ripitti Breesiä ja ylisti Breesin joukkuekavereita, jotka arvostelivat joukkueensa tähtipelaajaa.

”Huutoääni Michael Thomasille [Breesin joukkuekaveri] tavasta, jolla pidät Drew Breesin vastuullisena. Minua ei kiinnosta pätkääkään kaikki hänen heittämänsä maalit. Huono ajoitus, Drew Brees. Pelaat New Orleansissa ja asut New Orleansissa. Kaikki siellä asuvat mustat kannattavat sinua. Et voi sanoa, mitä sylki suuhun tuo”, Jackson kirjoitti Instagramissa.

Thomas totesi Twitterissä: ”Meitä ei kiinnosta, jos et hyväksy tai kuka tahansa ei hyväksy [polvistumisia].”

Thomasin lisäksi New Orleansin Malcolm Jenkins ja Cameron Jordan arvostelivat Breesin puheita.

Myöhemmin Brees julkaisi lausunnon espn.comin kautta:

”Rakastan ja kunnioitan joukkuekavereitani ja seison heidän vierellään taistelussa rodullisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Seison myös isovanhempieni rinnalla. He vaaransivat henkensä tämän maan puolesta. Seison myös lukemattomien muiden sotilaiden rinnalla. He tekevät sitä päivittäin.”