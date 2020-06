Snookerin valovoimaisin tähtipelaaja Ronnie O’Sullivan on tunnettu bakteerikammostaan. Nyt koronaviruspandemian aikana hän on aiempaakin tarkempi, mitä hän syö ja mihin turnauksiin osallistuu, kertoo Telegraph.

Snooker on ensimmäisiä suuria urheilulajeja, joka palasi koronavirustauon jälkeen Britanniassa. Milton Keynesissä pelataan Championship League -turnausta, jossa pelaajat on sijoitettu alkulohkoihin. Turnaus alkoi jo maanantaina ensimmäisten lohkojen osalta, ja muun muassa maailmanlistan ykkönen Englannin Judd Trump pelasi itsensä ensi viikon jatkopeleihin.

Englantilaisen viisinkertaisen maailmanmestarin O’Sullivanin alkulohkon ottelut pelataan perjantaina. O’Sullivan, joka on jättänyt turnauksia väliin ja valahtanut maailmanlistalla sijalle 18, on näillä näkymin osallistumassa turnaukseen, mutta hänellä on tiukat ehdot.

Jos hän kokee, että virusasioita ei ole otettu riittävästi huomioon, hän häipyy paikalta.

”Kun saavun sinne, toivottavasti tunnen oloni turvalliseksi. Jos en tunne ja en ole tyytyväinen, terveyteni on ensisijainen ja voin lähteä pois”, O’Sullivan sanoi Telegraphin mukaan.

O’Sullivan sanoo, että hän ei tällä hetkellä luota keneenkään. Turnauksessa pelaajille tuodaan hotellihuoneisiin noutoruokaa, mutta se ei käynyt O’Sullivanille.

”Kokkaan kotona, ja otan ruoan mukaani. Huoneessa on jääkaappi. He sanoivat, että se käy, mutta katsotaan, miten käy. Kukaan ei ole koskenut ruokaani kymmeneen viikkoon. ”

44-vuotias O’Sullivan sanoi myös, että hän oli ”ensimmäinen henkilö”, joka lopetti kättelemisen jo paljon ennen turnausten keskeyttämistä ja aikoo jatkaa siten myös uransa loppuun asti.

O’Sullivan on muutenkin varonut monia asioita jo pitkään.

”Olen tarkka siitä, että en koske tiettyihin asioihin. Esimerkiksi ovenkahvoihin en ole koskenut kolmeen tai neljään vuoteen”, O’Sullivan sanoi Eurosportin mukaan.

Championship League pelataan ilman yleisöä. Kaikille pelaajille tehdään koronavirustestit. Finaalit pelataan ensi viikon torstaina.