Koripallon NBA-liigan tähtipelaajiin kuuluva Stephen Curry haluaa tietää, missä taiturimaisilla koripallokyvyillään ihastuttava yksikätinen kiinalaispoika on.

”Mikäs poika tämä on? Auttakaa löytömään hänet! Jatka äläkä anna kenenkään väittää, että et osaa”, Golden State Warriors -pelaaja kirjoitti 4,5 miljoonalle seuraajalleen Kiinan Weibo-viestipalvelussa. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP.

Kiinan valtion uutistoimisto Xinhua kertoi tällä viikolla, että poika on 13-vuotias Zhang Jiacheng ja että pojan alkuperäistä koripallovideota on katsottu Kiinassa lähes yhdeksän miljoonaa kertaa ja määrä on nopeasti nousussa.

Video löytyy myös Twitteristä.

Zhang on kotoisin Guangdongista. Hän menetti oikean kätensä tapaturmaisesti 5-vuotiaana.

”Sydän on aina kehon vahvin osa”, Kiinan koripallotähti Yi Jianlian sanoi Xinhuan mukaan, kun Yi oli nähnyt pojan videon.

Zhang pn kutsuttu vierailemaan Kiinan mestarijoukkueen Guangdong Southern Tigersin luona.

”Tämä on paras poika, jonka olen nähnyt pelaavan koripalloa”, joukkueen johtaja Zhu Fangyu kirjoitti Weibossa.