Jyväskylän Killerillä kisataan lauantaina ensimmäiset Toto75-ravit Suomessa kolmeen kuukauteen. Ajajaliigan kärkinimi Santtu Raitala on ratkaisevassa roolissa. Pihtiputaalainen urakoi jokaisessa kohteessa ja ohjastaa peräti neljää suosikkia.

Niistä Josveis (kohde 4) on HS:n varma. Viimeksi Elitkampenissa ruuna kohtasi Skandinavian parhaat kylmäveriset, eikä ollut huono. Raskas juoksu kovassa tempossa vaan vei mehut. Tiivis starttirytmi tekee hyvää ja Solvallaa helpommassa porukassa on voiton paikka.

Päätöskohteen ideahevosemme T.Rex on sekin Raitalan ajokki. Talven valtias uhkaa jäädä suosikkiparin Next Direction - Lexus Dream varjoon. ”Pedon” kunto on rautaa. Lahdessa se kiri vinhasti ja Kuopiossa jäi ruudikkaana pussiin. Jos suosikit ajavat toisiaan vastaan, T.Rexin osakkeet nousevat.

Toto75-kierros 23 Jyväskylä, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 1,5 (6,10)

2. lähtö: 12,13,15 (4,10)

3. lähtö: 8,9,3,10 (5,6)

4. lähtö: 5 (1,2)

5. lähtö: 9,8,6,5,1 (2,10)

6. lähtö: 1,13,8 (3,9)

7. lähtö: 2,6,9 (1,4)

54 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (6.6.) klo 15.