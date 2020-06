Espanjan jalkapalloliigan keskeytynyt kausi jatkuu ensi torstaina Sevillan ja Real Betisin välisellä paikallisottelulla. Kaikkiaan kautta on jäljellä 11 kierrosta, jotka pyritään pelaamaan 19. heinäkuuta mennessä.

Heinäkuulle jatkuva kausi luo kuitenkin poikkeuksellisen ongelman. Iso osa pelaajasopimuksista sekä lainasiirroista päättyy 30. kesäkuuta, eikä ongelmaan ole toistaiseksi löydetty ratkaisua.

Ongelma koskettaa erityisesti pieniä seuroja, joilla on huomattavasti enemmän lyhyitä pelaajasopimuksia kuin rikkailla suurseuroilla.

Marca kertoo, että La Liga on lupautunut toimimaan sovittelijana pelaajien ja joukkueiden välillä, mutta toistaiseksi tuloksetta.

Rahaa säästääkseen osa seuroista saattaa olla jatkamatta pelaajien sopimuksia kesäkuun 30. päivän yli.

Lainasiirtojen jatkaminen heinäkuulle on hankalaa, koska kolmen osapuolen tulee päästä yhteisymmärrykseen. Pelaajan ja lainaajan lisäksi myös pelaajan oikeudet omistavan seuran tulee olla jatkon kannalla.

Marca nostaa esiin mahdollisuuden siitä, että rahaa säästääkseen osa seuroista saattaa olla jatkamatta pelaajien sopimuksia kesäkuun 30. päivän yli, jos niillä ei ole jäljellä olevissa otteluissaan panosta. Toisaalta myös pelaajat saattavat kieltäytyä sopimuksen pidentämisestä, jos heillä on jo uusi seura tiedossa.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on julkaissut omat ohjeensa poikkeustilanteen pelaajasiirtoihin ja sopimuksiin liittyen. Niiden pohjalta muun muassa heinäkuun alussa toteutuviksi tarkoitettuja pelaajasiirtoja on viivästetty, jotta pelaajat voisivat pelata nykyisissä seuroissaan heinäkuuhun venyvän kauden loppuun.

Espanjassa uusi siirtoikkuna aukeaa monien muiden maiden tavoin normaalisti 1. heinäkuuta, eli kesken nykyisen kauden. Pelaajat saavat siirtyä uusiin seuroihinsa kuitenkin vasta, kun heidän vanhan joukkueensa kausi on päättynyt.

Vain kesäkuun loppuun ulottuvat sopimukset ovat ongelmana lähes kaikissa pelejään jatkaneissa eurooppalaissarjoissa. Näillä näkymin vain Saksan Bundesliiga saa kautensa päätökseen jo kesäkuun aikana ennen jalkapallossa tavanomaisen sopimuskauden päätöstä.

Kaikkiaan 27 pelatun kierroksen jälkeen La Ligan kärkipaikkaa hallussaan pitää FC Barcelona, jolla on kahden pisteen etumatka veriviholliseen Real Madridiin.

Hyvistä lähtöasetelmista huolimatta Barcelonan ylle on asetettu tummia pilviä monista suunnista. Urheilullisesti välitöntä huolta aiheuttaa eniten joukkueen supertähden Lionel Messin terveystilanne.

AS:n mukaan Messi loukkasi tiistain harjoituksissa oikeaa etureittään, jonka vuoksi häntä ei nähty seuraavina päivinä kentällä. Alkukaudellakin loukkaantumisista kärsineen hyökkääjän pelikunto tulee olemaan todellakin koetuksella, kun Barça pelaa 11 jäljellä olevaa otteluaan reilun viiden viikon aikana.

Jo yli vuosikymmenen ajan jalkapallomaailman ehdottomaan eliittiin kuulunut Lionel Messi (oik.) on FC Barcelonalle yhä kaikki kaikessa. Kuvassa Messi yrittää maalintekoa 7. maaliskuuta pelatussa Real Sociedad -kotiottelussa.

Joukkueen päävalmentaja Quique Setién on myös myöntänyt, että otteluissa viisi vaihtoa salliva poikkeussääntö tulee suosimaan pahimpia kilpailijoita.

”Uskon sen haittaavan meitä pelitapamme vuoksi. Tiedämme pystyvämme ratkaisemaan otteluita usein viimeisillä minuuteilla, mutta jos vastustaja saa mahdollisuuden vaihtaa silloin kentälle tuoreita pelaajia, väsymyksestä tulevaa etua ei synny”, Setién sanoi Las Palmasin jalkapalloliiton haastattelussa.

Vaihtosäännön osalta vaikuttaa lisäksi materiaalin syvyys. Vaikka Barcelonan avauskokoonpano on poikkeuksetta laadukas, häviää se vaihtopenkin osalta usein madridilaisseuroille Realille ja Atléticolle.

Barcelonan taloustilanteen on myös kerrottu olevan koronaviruspandemian jäljiltä hutera. Toukokuun alussa kerrottiin FC Barcelonan tarpeesta löytää kesäkuun loppuun mennessä 70 miljoonaa euroa seuran budjettivajeen paikkaamiseksi.

Barcelonan suunnitelmana on ollut kuitata vaje Philippe Coutinhon myynnillä. Tammikuussa 2018 huimalla 160 miljoonan euron siirtosummalla hankittu brasilialainen ei kuulu seuran suunnitelmiin, mutta toistaiseksi liian korkea hinta on säikyttänyt potentiaaliset ostajaehdokkaat, sillä Barcelona haluaisi Coutinhosta vähintään 100 miljoonaa euroa.

Tukalaan taloustilanteeseen peilaten on kummallista, että Barcelona on ollut tiiviisti Internazionalen argentiinalaishyökkääjä Lautaro Martínezin perässä. AS on kertonut Messin maajoukkuekollegan sopimuksessa olevan 111 miljoonan euron ulosostopykälä, jonka voi aktivoida vain heinäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana.