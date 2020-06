Helsingin kaupunki aikoo periä takaisin toiminta- ja tila-avustuksia muodostelmaluisteluvalmentaja Mirjami Penttisen seuralta Helsingfors Skridskoklubb rf - Helsingin Luistinklubi ry:ltä (HSK) sillä perusteella, että seura ei ole noudattanut avustuspäätöksessä asetettuja Reilun Pelin periaatteita.

Helsingin kaupunki esittää päätösehdotuksena, että Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto perii takaisin vuoden 2018 toiminta-avustuksen 27 663 euroa ja tilankäyttöavustuksen 29 758 euroa.

Avustusten takaisinperintä perustuu Suomen urheilun eettisen keskuksen Suek ry:n selvitykseen epäillystä urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta ja epäasiallisesta käytöksestä, joihin HSK:n valmentajat selvityksessä kuultujen todistajien mukaan syyllistyivät. Selvityksessä ilmenneet keskeiset tapahtumat sijoittuvat ajalle 21.1.2018–3.3.2019.

Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan tammikuussa 2020 antaman päätöksen mukaan valmentaja Mirjami Penttinen syyllistyi urheilun eettisten sääntöjen rikkomiseen toistuvalla epäasiallisella käytöksellä. Penttinen sai liiton kurinpitolautakunnalta vuoden kilpailukiellon.

Kaupungin päätösehdotuksen mukaan avustuksen myöntäneen tahon on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jos on aihetta epäillä, että avustuksen takaisinperintäperusteita on olemassa. Reilun pelin periaatteita koskeva ehto on liikunnan avustusten hakuohjeissa. Periaatteilla tarkoitetaan Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n hyväksymää Reilu peli – suomalaisen liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet asiakirjaa.

Seuran 24. huhtikuuta toimittamien selvitysten perusteella syntyi aihe epäillä, että takaisinperinnän edellytys on voinut täyttyä. HSK toimitti lisäselvityksiä kahdesti toukokuussa.

Kaupungin päätösehdotuksen mukaan takaisinperinnän arvioinnin kannalta keskeisimmät Reilun pelin periaatteet ovat: toisen ihmisen ja elämän kunnioitus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, vastuu kasvatuksesta ja väkivallattomuus.

Kaupungin päätösehdotuksen mukaan Suekin selvityksessä on kuvattu neljän eri kategorian mukaista epäasiallista käyttäytymistä: nöyryyttämistä, epäasiallista käyttäytymistä ja epäasiallista kielenkäyttöä luistelijoita kohtaan, valmennettavien yksityiselämän tietojen levittämistä sekä lopettaneiden luistelijoiden sulkemista pois ryhmästä.

Kaupungin mukaan valmentajien käyttäytymistä ei voida pitää Reilun pelin periaatteiden edellyttämällä tavalla vastuullisena ja esimerkillisenä, eikä valmennus ole voinut lisätä periaatteissa edellytettyä urheilun psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Päätösehdotuksen mukaan valmennuksessa voidaan selvityksen perusteella katsoa esiintyneen periaatteissa ei-hyväksyttävää henkistä painostusta ja manipulointia.

Päätösesittelijän mukaan valmennustoiminta on rikkonut periaatteita toisen ihmisen ja elämän kunnioittamisesta, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, vastuuta kasvatuksesta koskevia periaatteita sekä väkivallattomuutta koskevaa periaatetta.

Helsingin kaupunki katsoo, että HSK ei ole noudattanut periaatteita koskevaa ehtoa vuonna 2018. Kaupungin mukaan HSK on ryhtynyt vuoden 2019 aikana riittäviin toimenpiteisiin saadakseen toimintansa periaatteiden mukaiseksi, ja sen vuoden osalta takaisinperintään ei ole perusteita.

Kaupunki ehdottaa siksi takaisinperittäväksi vuoden 2018 toiminta-avustusta 27 663 euroa ja tilankäyttöavustusta 29 758 euroa eli yhteensä 57 421 euroa.