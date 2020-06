Yleisurheilu

Lahden stadion toimii sunnuntaina yleisurheilukesän 2020 todellisen avauksen näyttämönä.

Osa urheilijoista on päässyt tositoimiin jo yksittäisten lajien kilpailujen parissa, mutta Lahdessa järjestettävässä teemakilpaillussa mitellään paremmuudesta kaikkiaan kahdeksan lajin ja noin 60 urheilijan voimin.

Lahden iltaa tähdittävät muun muassa naisten 100 metrin aidoissa kauden avaava Annimari Korte ja miesten 3 000 metrillä kilpaileva Topi Raitanen. Ajatus koko yleisurheiluillasta saikin itse asiassa alkunsa siitä, että Raitaselle haluttiin saada järjestettyä kilpailu.

Myös naisten keihäänheitossa nähdään mielenkiintoinen kilpailu, jonka ajankohtaisin nimi on maanantaina keihäskauden avauksessa Jyväskylässä ennätystään yli kolmella metrillä parantanut 19-vuotias huippulupaus Julia Valtanen.

”Lähdimme siitä, että jokaisessa lajissa on ehdoton Suomen huippu.”

Topi Raitanen 3000 metrin estejuoksussa Kalevan kisoissa viime kesänä.

Kilpailun promoottori Ville Hautala toteaa, että kilpailu on luotu aidosti urheilijoiden tarpeesta, jonka jälkeen tapahtui lumipalloefekti lajien määrässä.

”Kilpailijoiden ja lajien määrää on kuitenkin rajoitettu. Lähdimme siitä, että jokaisessa lajissa on ehdoton Suomen huippu, ja hänen ympärilleen on kutsuttu muita kilpailijoita. Tämä kilpailu siis palvelee enimmäkseen Suomen kärkiurheilijoita”, Hautala sanoo.

Poikkeustilanne aiheuttaa luonnollisesti rutkasti erilaisia vaatimuksia muun muassa kulkuväylien ja katsojien sijoittelun suhteen. Hautala toteaa, että lähes 5 000 istumapaikan pääkatsomoon on helppo saada sijoitettua alle 500 ihmistä turvallisin etäisyyksin.

”Tiedämme olevamme järjestelyiden suhteen suurennuslasin alla, ja toivottavasti kaikki menee hyvin”, Hautala sanoo.

Myös toimitsijoiden suhteen tilanne on hieman poikkeava. Iso osa järjestäjäseuran Lahden Ahkeran tavallisista vapaaehtoisista on iäkkäämpiä, ja nyt he eivät voi epidemian vallitessa hoitaa tehtäviään. Tilalle onkin jouduttu värväämään nuorempaa väkeä.

Elmo Lakka yleisurheilun EM-kisoissa Berliinissä 2018.

Oskari Mörö Kalevan kisoissa 2019.

Illan yksi erikoisuuksista on miesten 200 metrin aitojen kilpailu, joka on hyvin harvinainen kilpailumuoto. Kompromissimatka asettaa vastakkain kaksi viime kesän Suomen mestaria: pika-aituritähti Elmo Lakan ja täyden ratakierroksen aitajuoksijana tunnetun Oskari Mörön.

”Lähempänä se on tietysti 400 metrin aitoja kuin pika-aitoja. Onneksi aidat ovat matalammat, ja askelrytmikin sopii seitsemälle askeleelle ettei tarvitse vaihtaa ponnistavaa jalkaa”, Lakka toteaa poikkeavasta matkasta, jolla hän joutuu poikkeuksellisesti aitomaan muulla kuin suoralla linjalla.

”Harjoituksissa kaikki on mennyt hyvin, ja tietenkin laitan itseni puolesta kaikki pelimerkit”, hän sanoo naurahtaen.

Aitajuoksija Annimari Korte harjoitteli Veikkolan kentällä toukokuussa.

Lajivalikoimaltaan kapeammat ja erikoisemmat teemakisat ovat poikkeusaikojen seurauksena kehitelty uutuus.

Yle lähettää Lahden kilpailun suorana Yle Areenassa ja myöhemmin lineaarisen television puolella noin tunnin mittaisena koosteena. Teemakilpailut rakentuvatkin pitkälti erilaisten ruutujen äärellä seuraaville katsojille, sillä paikan päälle pääsee Lahdessa vain korkeintaan 420 maksanutta katsojaa.

Lahden kilpailutapahtuma on järjestäjäseuran Lahden Ahkeran itse luoma, ja seura on hoitanut itse neuvottelut Ylen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hautala kertookin, että jonkin verran parranpärinää on aiheuttanut se, että Ahkeralla tulee olemaan tänä kesänä kaksi televisioitavaa kilpailutapahtumaa.

”Olemme vain todenneet, ettei se meidän vika ole, että olemme saaneet homman toimimaan ja urheilijat kiinnostumaan”, hän sanoo.

Lahden jälkeen seuraava teemakilpailu järjestetään 27. kesäkuuta. Tuolloin kilpaillaan samanaikaisesti Vantaan Myyrmäessä heittolajeissa ja Espoon Leppävaarassa useampien juoksu- ja kävelymatkojen lisäksi muutamissa hyppylajeissa.

Neljän GP-kilpailun sarja käynnistyy 8. heinäkuuta Jyväskylässä. Todellinen yleisurheilun superviikko odottaa kuukautta myöhemmin Turussa, jolloin tiistaina 11. päivänä järjestetään Paavo Nurmen kisat. Viikonloppuna samalla stadionilla kilpaillaan Suomen mestaruuksista Kalevan kisoissa.

”Me haluamme olla vastuullisia. Rajaamme yleisömäärää oma-aloitteisesti 2 500–3 000 henkeen, vaikka elokuussa olisi lupa ottaa enemmän”, PN-Turku Oy:n toimitusjohtaja Jari Salonen totesi molempien kisoja järjestelyistä toukokuun alussa.