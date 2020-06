Tiukat kaarteet ja paikoin jopa vaarallinen rata koettelivat polkijoita Helsingin olympialaisten maantiepyöräilyssa elokuussa 1952. HS esittelee millaiselta Helsingin pohjoisosissa kiertänyt rata näytti vuonna 1952 ja miltä se näyttää vuonna 2020. Radan kiertänyt Porvoon Akilleksen kilpapyöräilijä Antti-Jussi Juntunen arvioi, että olisi voinut yltää kisassa kymmenen parhaan joukkoon.

Päivä oli paahteisen helteinen.

Toistatuhatta katselijaa hikoili maalisuoralla kuka enemmän kuka vähemmän helleasuisena, ja viitisen tuhannen silmäparin voidaan laskea tähyilleen reitin varrella.

Kuumuus olikin suurimpana syynä siihen, että mieshukka kilpailussa oli yllättävän suuri – 112 lähti ja vain 53 ajoi loppuun.

Näin kertoo Helsingin Sanomien selostus elokuun 2. päivänä vuonna 1952 Helsingin kesäolympialaisissa ajetusta maantiepyöräilystä.

Todellisuudessa ”mieshukka” taisi johtua enemmän tiukkakurvisesta ja paikoin jopa vaarallisesta radasta kuin helteestä. Tosin sitäkään ei pidä vähätellä.

Aikalaistietojen mukaan pahin haaveri tapahtui yhdeksännellä kierroksella, kun pääjoukon kärkipolkijat kolaroivat keskenään ja aiheuttivat parinkymmenen pyöräilijän onnettomuuden.

”Sorapätkät ja mutkat olivat vuoden 1952 reitin teknisintä osaa. Se varmaan tuotti ongelmia, koska se oli liukasta ja raskasta.”

Kilpapyöräilijä Antti-Jussi Juntunen lähdössä vuoden 1952 olympiareitille.

Toukokuinen päivä vuonna 2020 on aurinkoinen, mutta viileä.

Onneksi ei sada, kun vantaalainen kilpapyöräilijä Antti-Jussi Juntunen, 21, valmistautuu kiertämään samaa reittiä kuin olympiapyöräilijät vajaat 68 vuotta sitten.

Porvoon Akillesta edustavalla Juntusella on pyörässään laite, johon hän on tallentanut valmiiksi noin 11,2 kilometrin olympiareitin pohjoisessa Helsingissä.

Lähtö ja maali on Käpylässä vuoden 1952 Kisakylän takana Koskelantiellä. Sieltä reitti kiertää Oulunkylän ja Pakilan kautta takaisin Käpylään.

Nykyisessä katuverkossa se kulkisi suurin piirtein näin: Koskelantie–Jokiniementie–Mikkolantie–Solakalliontie–Yhdyskuntatie, Uudentuvantie–Välitalontie–Pakilantie–Tuusulantie–Panuntie–Käpyläntie–Koskelantie.

Juntunen yrittää ajaa suunnilleen samoja tieosuuksia kuin olympialaisissa, joissa reitti kierrettiin 17 kertaa.

Olympialaissa koko matkan pituudeksi tuli 190,4 kilometriä, Juntuselle matkaa kertyy noin 23 kilometriä.

Ensi alkuun ajatuksena oli, että muutama Porvoon Akilleksen pyöräilijä ajaa olympiareitin keskenään kilpaa.

Ajatus kiehtoi koronaviruksen takia kilpailuja kaivanneita pyöräilijöitä, mutta järki voitti. Kilvanajo reitillä ei ole nykypäivänä mahdollista tai se olisi vaatinut mittavia turvajärjestelyjä.

Juntuselle oli elämys nähdä, millainen rata on suunnilleen ollut vuonna 1952.

”Pienillä muutoksilla radan pystyisi ajamaan kilpaa. Pitäisi vähän kierrellä paikkoja, mutta aika lähelle päästäisiin samaa yhtätoista kilometriä. Alku ja maalisuora olisi samassa paikassa Koskelantien puolessa välissä”, Juntunen sanoo, kun urakka on ohi.

Vuonna 1952 reitillä oli paljon sorateitä, jotka todennäköisesti myös vaikeuttivat monen kilpailua.

”Sorapätkät ja mutkat olivat vuoden 1952 reitin teknisintä osaa. Se varmaan tuotti ongelmia, koska se oli liukasta ja raskasta. Reitillä oli myös paljon 90 asteen mutkia”, Juntunen kertoo.

Maantiekisoissa ajetaan myös nykyisin soraosuuksia. Ne lisäävät Juntusen mukaan eksotiikkaa ja arvaamattomuutta, kun tulee rengasrikkoja.

”Uskoisin, että reitti olisi sopinut minulle hyvin, vaikka silloin oli kovia kilpailijoita.”

Helsingin olympialaisissa maantiepyöräilyn belgialainen voittaja André Noyelle ajoi reitillä ajan viisi tuntia, kuusi minuuttia ja kolme sekuntia. Keskinopeus oli 37,5 kilometriä tunnissa.

Nykyisillä välineillä Juntunen arvelee, että keskinopeus nousisi yli 40 kilometriin tunnissa.

”Noyellen voittoaika olisi ollut saavutettavissa”, Juntunen sanoo.

Entä sijoitus? Kuinka korkealle olisit päässyt 112 polkijan joukossa?

”Toivottavasti olisin ollut top kympissä. Uskoisin, että reitti olisi sopinut minulle hyvin, vaikka silloin oli kovia kilpailijoita.”

Yksi kovista oli belgialainen Henrik ”Rik” Van Looy. Hän ajoi Helsingissä, mutta oli yksi keskeyttäneistä.

Juntunen tuntee kilpapyöräilyn historiaa ja tietää lajilegendat.

Van Looy on ensimmäinen ajaja, joka voitti pyöräilyn kaikki viisi suurkisaa, Milano–San Remon, Flanderin ympäriajon, Pariisi–Roubaix'n, Liège–Bastogne–Liègen ja Lombardian ympäriajon. Lisäksi hän voitti vuonna 1960 ja 1961 maantiepyöräilyn maailmanmestaruudet.

Myös Juntusen haaveena on kilpailla olympiatasolla. Ensi vuoden kesäolympialaisiin Tokioon hän ei ehdi, mutta 2024 ja 2028 kisat ovat mahdollisia.

”Seuraava askel on ammattilaisuus”, sanoo Juntunen, jonka oma kilpakausi keskeytyi koronavirusepidemian takia maaliskuun alussa Kroatiassa.

Juntunen opiskelee ylioppilaaksi Tartossa, jossa hän kilpailee ja harjoittelee latvialaisen valmentajan johdolla Tartu 2024 -joukkueessa.

Kotona ollessaan Juntusta auttaa tarvittaessa Porvoon Akilleksen pyöräilyjoukkueen johtaja Kari Myyryläinen, joka voitti urallaan 21 Suomen mestaruutta.

”Akilleksen ilmastoystävällinen ajatustapa on lähellä sydäntä. Haluan tukea sitä, ja seura haluaa tukea minua. Sitä paitsi Kari on ainoa suomalainen, joka on ajanut samassa tallissa Miguel Indurainin kanssa”, Juntunen sanoo.

Niin, Juntunen tuntee legendat. Espanjalainen Indurain voitti ensimmäisenä ajajana viisi kertaa Ranskan ympäriajon.

Olympiakävijä Ruben Forsblom muistelee HS:lle: ”Sain kovia kramppeja”

Helsingin olympialaisten pyöräilyn maantiekisaan osallistui neljä suomalaista.

Parhaana maaliin pääsi Rauno Koskenkorva, joka oli 42. Koskenkorva kuoli jouluaattona 2013.

Paul Backman poistettiin radalta. Hän kuoli maaliskuussa 1995.

Paul Nyman (synt. 1929) ja Ruben Forsblom (synt. 1931) keskeyttivät.

Seuraavana päivänä uutisessa 3. elokuuta 1952 Helsingin Sanomat ei säästellyt sanojaan suomalaisnelikosta:

”Suomalaiset ajajat epäonnistuivat täydellisesti. Forsblom tipahti kelkasta jo heti alussa, Nyman ajoi nurin ollen jo tosin sillä hetkellä melko huonosti sijoittunut. Backman tippui hänkin loppukierroksilla pelistä. Forsblom oli ottanut liikaa irti itsestään ja pyörtynyt radalle.”

”Raino Koskenkorva oli ainoa suomalaisista, joka pystyi ajamaan loppuun. Hän pysytteli kauan suuressa pääryhmässä, mutta lopussa hänenkin oli annettava periksi ulkomaisten nykiessä toinen toisensa perään irti joukosta. Näin supistui Suomen osuus maantiepyöräilyssä siis Koskenkorvan 43. tilaan [oikeasti siis 42].”

Nyman ajoi vielä kaksi seuraavissa olympialaisissa vuonna 1956 Melbournessa ja 1960 Roomassa. Melbournessa hän oli maantieajossa yhdestoista ja Roomassa 17:s.

”Sain sadan kilometrin jälkeen kovia kramppeja koko kroppaan, käsiin ja jalkoihin. En pyörtynyt, mutta oksensin ja minut vietiin ambulanssilla Tilkan sairaalaan.”

Ruben Forsblom oli mukana Helsingin olympialaisten maantiepyöräilyssä vuonna 1952. Koronakeväänä 2020 hän vietti aikaa terassilla Raaseporissa.

Forsblom oli Helsingin olympialaisten aikana samanikäinen kuin suunnilleen saman pyöräilyreitin HS:n pyynnöstä polkenut Antti-Jussi Juntunen nyt, 21-vuotias.

Juhannuksen jälkeen 89-vuotta täyttävä Forsblom asuu Raaseporissa ja muistaa vielä vuoden 1952 olympiakisan. Toisin kuin lehtijutussa kerrottiin, Forsblom ei suinkaan pyörtynyt reitillä.

Nyt on oikaisun paikka, vaikka se tuleekin 68 vuotta myöhässä. Vaikka päivä oli helteinen, se ei Forsblomin mukaan ollut liian kuuma, mutta elimistö joutui lujille.

”Sain sadan kilometrin jälkeen kovia kramppeja koko kroppaan, käsiin ja jalkoihin. En pyörtynyt, mutta oksensin ja minut vietiin ambulanssilla Tilkan sairaalaan”, Forsblom kertoo.

Kevättalvella 1952 Forsblom oli kuuden viikon harjoitusleirillä Tanskassa. Ennen olympialaisia maajoukkue piti leiriä Solvallassa, jossa oli mukana kaksitoista pyöräilijää. Leirin jälkeen joukkuetta karsittiin kuuteen urheilijaan, joista neljä pääsi mukaan olympialaisiin.

Kilpapyöräilyn Forsblom lopetti vuonna 1956. Sen jälkeen hän kouluttautui poliisiksi, eikä hän enää kisannut olympialaisissa. Sen sijaan hän voitti Suomen ja Pohjoismaiden mestaruuksia poliisikoirien koulutuskilpailuissa. Hän jäi eläkkeelle Karjaan komisarion virasta vuonna 1993.

Pyöräilyharrastus on jatkunut läpi elämän. Vielä kaksi vuotta sitten Forsblom polki 20–30 kilometrin kuntolenkkejä.