Koronaviruksen tuomalta tauolta paluuta rakenteleva NHL-jääkiekkoliiga ilmoitti torstaina, että seurat saavat avata harjoitustilansa ja -kaukalonsa maanantaista lähtien. Kaikkialla ei paluu jäälle kuitenkaan tapahdu. Kanadalaisen TSN-sivuston mukaan muun muassa Winnipeg Jets ja Montreal Canadiens eivät suunnittele harjoitusjään avaamista maanantaina. Syy on varsin yksinkertainen.

”Koska pelaajia on kaupungissa rajoitettu määrä, ei osa NHL:n seuroista suunnittele avaavansa harjoituskaukaloaan maanantaina – mukaan lukien Montreal ja Winnipeg”, TSN:n toimittaja Frank Seravalli raportoi Twitter-tilillään.

New York Islandersin GM Lou Lamoriello puolestaan kertoi The Athletic -sivustolle, että Isles avaa kaukalon. Epäselvää kuitenkin on, kuinka monta pelaajaa paikalle saapuu.

Maanantain harjoittelusauma on uusi askel kohti NHL-kauden jatkumista. Runkosarja jäi kesken, mutta pudotuspelit aiotaan pelata 24 joukkueen voimin. Ottelut alkavat mahdollisesti elokuun alussa.

NHL:n turvallisuussäännökset harjoittelun tässä vaiheessa ovat tarkat. Pelaajat saavat harjoitella puolen tusinan pelaajan ryhmissä kerrallaan. Luistelemaan pääsee, mutta valmentajia ei sallita vielä jäälle.

Pelaajien täytyy pitää kasvomaskia seuran tiloissa, paitsi kun he ovat jäällä tai harjoittelevat kuntosalilla. Pelaajien kehon lämpötilaa tarkkaillaan kuumeen varalta.