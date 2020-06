Kimi Räikkösen suusta on kuultu vuosien varrella lukuisia ikimuistoisia letkautuksia. Osa elämään jääneistä lausahduksista on talliin suuntautunutta kritiikkiä, mutta toisinaan miehellä on myös ollut hätä kädessä.

Vuonna 2017 Azerbaidžanissa Räikkönen kolaroi kisan alussa Valtteri Bottaksen kanssa ja joutui tulemaan varikolle 23. kierroksella.

Kun Ferraria työnnettiin takaisin varikkosuoralle, Räikkösellä ei kuitenkaan ollut kädessä hanskoja tai rattia, mikä vaati nopeaa reagointia.

”Antakaa hanskani ja ratti. Hanskat! Mark, hanskat! Ratti! Hanskat ja ratti! Hei! Hei! Ratti! Pyytäkää häntä antamaan se minulle”, Räikkönen huusi.

Hanskat ja ratti saatiin ajoissa autoon, mutta kisa päättyi lopulta kuitenkin keskeytykseen.

F1 julkaisi Twitterissä ja Instagramissa videon tilanteesta ja toivoi jonkun varmistavan, että Räikkösellä on hanskat ja ratti ennen kisamuistelon aloittamista.