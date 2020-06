Vihti

Kokenut golfammattilainen Roope Kakko voitti sunnuntaina Vihdissä Suomen-kiertueen ensimmäisen osakilpailun niin poikkeuksellisella tavalla, että heti urakan jälkeen hänellä oli hieman hämmentynyt olo.

Tuulisissa mutta muuten mainioissa oloissa Kakko tunsi ryöstäneensä voiton ensimmäistä kauttaan ammattilaisena pelaavalta Matias Honkalalta, jolla oli Hill Side Golfin Hill-kentällä voittoa enteillyt viiden lyönnin etumatka, kun neljä reikää oli pelaamatta.

”Yleensä sanotaan, että paras pelaaja voittaa, mutta tänään paras pelaaja ei välttämättä voittanut”, kenttää ja sen kuntoa kiitellyt Kakko sanoi.

Kakon voitto oli malliesimerkki siitä, että golf on perin arvaamaton peli. Yleensä kilpatasolla loppuhetkien nopeat käänteet perustuvat siihen, että johdossa oleva pelaaja hermoilee ja ajautuu vaikeuksiin.

Nyt ei ollut kyse siitä, sillä Honkala pelasi vankasti loppuun asti. Tätä painotti Kakkokin.

”Matiaksella oli pallo koko ajan hanskassa, ja itselläni oli vähän hanskat hukassa. Tämän takia tämä on greatest game ever played. Niin kauan kuin on reikiä jäljellä, pitää uskoa ja punnertaa. Ei ikinä tiedä, mitä sattuu”, Kakko totesi.

Kakko nousi viiden lyönnin takaa-ajoasemasta tasoihin tehtyään rei’illä 15–17 birdien, eaglen ja hole-in-onen.

Sellainen yhdistelmä osuu ammattipelaajallekin äärimmäisen harvoin. Kakko sai viimeiselle reiälle yhden lyönnin johdon, kun Honkala haparoi bogin 17. reiälle.

Kakko kuitenkin epäonnistui 18. reiän lähestymislyönnissä ja puteissa, mikä johti bogiin. ”Siinä meni pasmat sekaisin. Ei ollut ajatus kasassa.”

Molemmat päätyivät tulokseen 17 alle parin. Tarvittiin lopulta kaksi uusintareikää, ennen kuin Kakon voitto ratkesi birdiellä.

”Tämä oli tärkeä päivä. Pääsi taas tuntemaan sitä jännitystä ja adrenaliinia. Kyllä tällainen kertoo aina, missä sitä menee, kun ollaan paineen alla”, sanoi Kakko, joka oli vuonna 2016 yksi Suomen olympiapelaajista.

Kakko laski, että tämä oli hänelle viides hole-in-one kilpailuissa. Kaksi niistä on syntynyt Euroopan pääkiertueella.

Nyt holari syntyi 166 metrin matkalta rauta-9:llä, kun mukana oli reipasta myötätuulta. Pallo vieri kaltevaa viheriötä pitkin vasemmalta reikään.

”Se oli täydellinen lyönti. Sain juuri sellaisen pehmeän rautaysin, joka ei ole helppo tuollaiseen tuuleen.”

Honkala pelasi päätöskierroksen ensimmäisen puolikkaan loistavasti 28 lyönnillä eli kahdeksan alle parin tehtyään yhden eaglen ja kuusi birdieä. Kakko sen sijaan kangerteli.

”Olin koko ajan väärässä paikassa enkä saanut putteja sisään. En saanut mitään painetta Matiakselle.”

Kakon kausi jatkuu epätietoisuuden merkeissä. Hän on pelannut viime vuosina pääasiassa Euroopan kakkostasolla eli haastajakiertueella.

Koronapandemian takia kisoja on siirretty ja peruttu niin paljon, että Euroopan-kiertue päätti, ettei haastajakiertueelta voi nousta pääkiertueelle eikä edes karsintoja järjestetä.

Näin Kakko on monen muun tavoin tavallaan jumissa, kun nousumahdollisuutta ei ole. Hän ei ole edes varma, onko järkeä lähteä pelaamaan kalenterissa mahdollisesti säilyviä haastajakisoja.

”Oma uraa ajatellen tämä ei tietenkään ole optimitilanne. En tule enää yhtään nuoremmaksi. Se on sitten oma valinta, mitä tässä tilanteessa haluaa tehdä. Olen päättänyt, että käytän tämän ajan hyödyksi ja olen ensi vuonna kova”, 38-vuotias Kakko sanoi ja kertoi lähtevänsä seuraavaksi kummipoikansa synttäreille.

Matias Honkala johti kisaa välillä viiden lyönnin erolla.

Honkala myönsi, että vahvasti häämöttäneen ensimmäisen ammattilaisvoiton menetys Kakolle kaihersi.

”Haikea fiilis, kun en saanut sitä voittoa maaliin. Pitää olla tyytyväinen siitä, että oli hyvää peliä”, sanoi 20-vuotias Honkala, joka siirtyi ammattilaiseksi tammikuussa.

Naisten voiton vei kahden lyönnin erolla Euroopan kakkostasolla pelaava Niina Liias, joka teki kierroksen keskivaiheilla viisi peräkkäistä birdieä ja nousi takaa ykköseksi.

Kakkossijaa jakoivat Sanna Nuutinen ja Noora Komulainen, jotka ovat maailmanrankingissa tällä hetkellä suomalaisista ykkönen ja kolmonen.

Komulainen teki hole-in-onen lyhyellä kahdeksannella reiällä.

”Oli helppo päivä. Lähti hyvin liikkeelle, ja sitten sain jonkin ihme piikin. Löin lähelle ja puttasin sisään ja seuraavalla väylällä uudelleen. Niitä vain tuli. Meinasi tulla enemmänkin birdiejä”, sanoi 29-vuotias Liias, joka pelasi viime kaudella myös Euroopan pääkiertueella.

Niina Liias nousi kärjen takaa voittoon kahden lyönnin erolla.

Lopputulokset 54/54 reiän jälkeen, par 72:

Miehet:

199 lyöntiä (–17 alle parin): Roope Kakko Pickala Golf Club 66+67+67 ja Matias Honkala Nevas Golf 67+67+65, Kakko voitti toisella uusintäreiällä,

202 (–14): Ilari Saulo (amatööri) Keimola Golf 69+68+65,

204 (–12): Jonatan Jolkkonen (amatööri) Kullo Golf Club) 69+68+67,

206 (–10): Linus Väisänen Vuosaari Golf Helsinki 68+69+69,

207 (–9): Oliver Lindell Virvik Golf 70+68+69 ja Janne Kaske 67+72+68.

Naiset:

209 (–7): Niina Liias Kalajokilaakson Golf 73+71+65,

211 (–5): Noora Komulainen Golf Talma 73+69+69 ja Sanna Nuurinen Keimola Golf 72+68+71,

212 (–4): Tiia Koivisto Hirvihaara Golf Mäntsälä 70+69+73 ja Petra Salko (amatööri) Aura Golf 69+74+69,

213 (–3): Krista Junkkari (amatööri) Koski-Golf 69+74+69.