Teemu Lemmettylä sanoo, että väsymys alkaa tuntua, kun 700 kilometriä on ajettu kolmessa päivässä.

Jos koronavirus peruu jo tehdyt kesäsuunnitelmat, voi aina kehitellä uusia. Näin teki ”kestävyysurheilunörtiksi” itseään kuvaileva espoolainen Teemu Lemmettylä, joka päätti neljän muun miehen kanssa polkea Suomen päästä päähän.

Ja jotta tehtävä ei olisi liian helppo ja kevyt, noin 1 600 kilometrin mittainen reitti kulkee suurten valtaväylien sijaan hiekkateitä ja pieniä asvalttiteitä pitkin.

”Suoraa linjaa, mutta mahdollisimman pieniä teitä pitkin”, Lemmettylä kertoo puhelimitse Ristijärveltä, jonne ryhmä on kolmannen päivän päätteeksi majoittautunut.

Pieniä yllätyksiä on tarjolla joka päivä.

”Reitti on katsottu kartasta, mutta en ole itse sitä ajanut. Välillä ura voi olla ummessa, ja sitten kävellään metsässä. Tänään mentiin yhden pihan vierestä, ja koirat lähti perään.”

Helsingistä alkaneen urakan on tarkoitus päättyä Nuorgamiin torstaina, joten sunnuntai-iltana matkaa oli jäljellä vielä noin 900 kilometriä.

Mikä saa polkemaan viikossa 1 600 kilometriä?

”No, mikä tällaiseen nyt saa ryhtymään? Yhdysvaltojen reissu peruuntui, ja ollaan pyöritelty Suomen läpi polkemista. Jossain vaiheessa tuli ajatus, että nyt on sen aika.”

Lemmettylän mukaan alkupäivinä viisikon mukana on polkenut tuttuja ja tutun tuttuja.

”Vähän yllättäenkin tullut porukkaa, ja ollaan oltu toistakymmentä joka päivä. Kun mennään pohjoisemmaksi, niin pyöräilijät ja rusinasarjalaiset vähenevät”, hän nauraa viitaten polkijoihin, jotka niin sanotusti poimivat rusinat pullasta eivätkä polje koko matkaa.

Aktiivinen ajoaika on ollut reilut kahdeksan tuntia päivässä, ja matkaa on taitettu noin 230 kilometriä päivää kohti.

Valmistautumiseen on kuulunut melkoisesti karttatyötä, jotta ajettavat reitit on saatu selvitettyä.

”Tuttuja asuu matkan varrella, ja lisäksi oli tiedustelija, joka kävi ajamssa enduropyöräilijällä. Sitten olen selvitellyt heat mapeista, missä porukka on ajanut. Kun tarkoituksena on ajaa tuhat mailia, niin on kaikki keinot käytössä.”

”Suomen luonto oikeasti muuttuu, kun menee pienempiä teitä.”

Lemmettylä kertoo, että kaloreita palaa 6000–7000 päivässä, ja miehen Instagram Stories -näkymässä jaettujen kuvien perusteella lihapiirakoita menee varsin paljon.

”Syödään niin paljon pystytään. Nyt on väärä viikko laihduttaa, kaikki saa tulla mitä tulee.”

Torstaina Lemmettylä aikoo ottaa oluen maaliin saapumisen kunniaksi, mutta sen suurempia juhlia ei ole suunnitelmissa. Matka takaisin etelään tehdään kuitenkin autolla.

”Kun homma on valmis, tehdään seuraava juttu. Ei koskaan tiedä, mitä mieleen juolahtaa.”