Mediatietojen mukaan jalkapallon Valioliiga-seura Chelseaan siirtyvä saksalaistähti Timo Werner on nappihankinta lontoolaisseuralta, arvioi Saksan maajoukkueen ja Chelsean entinen runkopelaaja Michael Ballack.

”Mielestäni se on hyvä päätös molemmilta osapuolilta. Luulen, että Chelsean kohdalla hän päätti seurasta, jossa hänellä on paremmat mahdollisuudet päästä pelaamaan, mikä on hänelle erittäin tärkeää”, Ballack sanoi Sky Sportsin lainaamalle Sky Germanylle.

”Chelseassa rakennetaan hyvää ja nuorta joukkuetta”, se on todella lupaavaa.

Saksalaisessa RB Leipzigissä pelaavan Wernerin tämänhetkisessä sopimuksessa on 49,4 miljoonan punnan [n. 55,4 miljoonan euron] siirtopykälä, joka umpeutuu 15. kesäkuuta. Lontoolaisseura on valmis tekemään Wernerin kanssa sopimuksen, joka toisi hyökkääjälle 200 000 puntaa viikossa.

Werner on tehnyt tämän kauden Bundesliigassa 25 maalia.

Englantilaisseuroista Wernerin perässä ovat olleet myös Liverpool ja Manchester United.

Mediatietojen mukaan Liverpoolin omistajat olisivat päättäneet, että Wernerin uloshinta on liian kova jalkapallomaailman tämän hetkisessä epävarmassa tilanteessa. Chelsea pystyi takaamaan Wernerille enemmän peliaikaa, mitä Liverpool ei puolestaan pystynyt lupaamaan.