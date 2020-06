Miksi valkoiset urheilijat ovat hiljaa, ihmettee Ranskan avointen viimeisin ranskalaisvoittaja, Yannick Noah. Noah on huolissaan siitä, että poliisin raa’at otteet ja syrjinnän tuominneet ranskalaisurheilijat ovat kaikki mustia.

60-vuotias entinen tennistähti Noah ylisti kuitenkin tennispelaajien Gael Monfilsin ja Jo-Wilfried Tsongan ja jalkapallon maailmanmestarin Kylian Mbappén kannanottoja.

Mbappé vaati 30. toukokuuta twiitissä oikeutta poliisin epäillysti tappamalle George Floydille. Neljää poliisia syytetään Yhdysvalloissa taposta, avuannosta tappoon ja kuolemantuottamuksesta.

”On hyvä, että nuoret ihmiset osallistuvat, mutta minua häiritsee se, että he ovat kaikki mustia tai värillisiä”, Roland Garrosin turnauksen vuonna 1983 voittanut Noah sanoi Ranskan televisiossa.

”Miksi? Kaikkien pitäisi olla tietoisia vääryydestä. Olen varma, että poliisi yleisesti tekee hyvää työtä, mutta joukossa on mätiä omenia”, Noah sanoi.

Noahin mukaan olisi tärkeätä, että Ranskan valkoiset urheilutähdet osallistuisivat myös mielenilmauksiin.

”Kyllä, koska heidän hiljaisuutensa häiritsee minua. Minua rauhoittaa se, että puhumme ainakin kyllin nopeasti vääryydestä. Sitä tapahtuu koko ajan.”

Noahin mukaan onneksi on olemassa nuorempi valkoinen sukupolvi, joka on ”tajunnut, että tämä on myös heidän tulevaisuutensa, eivätkä he halua elää tällaisessa maailmassa”.

Lähde: AFP.