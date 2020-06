Entisen huippuhiihtäjän Aino-Kaisa Saarisen työt Salpausselän kisojen pääsihteerinä päättyvät, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden tietojen mukaan Saarisen työsuhde tapahtumayhtiö Lahti Eventsin kanssa on katkaistu yt-neuvottelujen päätteeksi.

Lahti Events on vastannut aiemmin Salpausselän kisojen järjestelyistä. IS kertoo, että nyt tuo alihankintasopimus aiotaan purkaa.

Jatkossa Salpausselän kisojen järjestelyt on tarkoitus organisoida tiiviimmin Hiihtoliiton kanssa. Lahden Hiihtoseuran ja Hiihtoliiton on tarkoitus perustaa yhdessä uusi tapahtumayhtiö Salpausselän kisojen organisointiin, IS kertoo.

Lahden kaupunginhallitus käsittelee asiaa tänään maanantaina.

Saarinen lopetti kilpauransa keväällä 2018, ja hänet valittiin Salpausselän kisojen pääsihteeriksi saman vuoden kesällä.