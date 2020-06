Saksan jalkapallon ylimmillä sarjatasoilla pelit ovat jatkuneet, kun koronavirusepidemiasta johtuneita rajoituksia on lievennetty. Alasarjoissa kausi sen sijaan on jo lyöty pakettiin, mikä on aiheuttanut neljännen sarjatason 1. FC Saarbrückenille kummallisen tilanteen.

Saarbrücken pelaa tiistaina ensimmäisen ottelunsa 94 päivään. Tuo ottelu on yksi seurahistorian tärkeimmistä vuosikymmeniin, kun joukkue kohtaa Saksan cupin välierissä suomalaismaalivahti Lukas Hradeckyn edustaman Bayer Leverkusenin.

”Tiedämme todellisen pelikuntomme vasta ottelun perusteella. Olemme voineet pelata harjoitusotteluita vain toisiamme vastaan”, kertoi kanadalainen keskikenttäpelaaja Kianz Froese BBC:lle.

Saarbrücken on ensimmäinen välieriin yltänyt neljännen sarjatason joukkue Saksan cupin historiassa.

Jo ylipäätään Saksan cupiin päästäkseen sen piti voittaa edellisellä kaudella Saarlandin osavaltion alueellinen cup-turnaus. Saksassa cupiin pääsevät automaattisesti vain kahden ylimmän sarjatason joukkueet, ja vuosina 2013–2019 Saarbrückenille kertyikin yhteensä vain yksi Saksan cupin ottelu.

Kahta edellistä vastustajaa vastaan jatkopaikkaan vaadittiin täydet 120 peliminuuttia ja vähän päälle. Ensin Saarbrücken kaatoi neljännesvälierissä toisella sarjatasolla pelaavan Karlsruhen rangaistuslaukauksilla.

Saman kohtalon koki puolivälierissä Bundesliiga-joukkue Fortuna Düsseldorf. Liigajoukkuetta vastaan Saarbrückenin maalivahti Daniel Batz torjui huikeat viisi rangaistuspotkua.

Froese kertoo, että Düsseldorf-ottelun jälkeen useat joukkueen pelaajista sairastuivat.

”Se saattoi olla tavallinen flunssa tai koronavirus, kuka tietää”, kertoi itse kahden viikon ajan sairastanut Froese.

1. FC Saarbrückenin Christopher Schorch onnitteli maalivahti Daniel Batzia Fortuna Düsseldorf -voiton varmistuttua.

Saarbrücken on täyttänyt 6 800-paikkaisen stadioninsa aiemmissa cup-otteluissa. Leverkusenia vastaan se joutuu kuitenkin pelaamaan loppuunmyytyjen lehtereiden sijaan tyhjille katsomoille.

”Kannattajat olivat suuri apu edellisessä ottelussa, joten se on valitettavaa. Kaikki kuitenkin joutuvat pelaamaan ilman yleisön tukea”, Froese totesi BBC:lle.

Saarbrücken ei ole voittanut seurahistoriansa aikana yhtään merkittävää palkintoa. Se on ollut Saksan pääsarjassa toinen vuosina 1943 ja 1952, ja pelannut Bundesliigassa viimeksi vuonna 1993.