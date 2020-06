Töölön Kisahalliin on suunnitteilla lähes 100 miljoonan euron remontti, jonka on tarkoitus alkaa vuonna 2024. Kuuluisat putkat kuitenkin poistuvat jo ensi vuonna. Hallipäällikkö Kristian Kosonen kertoo, miten haluaisi Kisahallia muuttaa ja muistelee hallin villiä historiaa.

Tulen Kisahallille Mannerheimintien puoleisesta ovesta. Muistan, kuinka pikkutyttönä kävin täällä isäni kanssa katsomassa SM-nyrkkeilyjä. Mukana oli isän kaksoisveli ja hänen tyttärensä. Ilmeisesti meidät serkukset pantiin mukaan, jotta isämme osaisivat takaisin kotiin ilman pidempiä harharetkiä.

Kisahalli on erityinen paikka monille. Helsingin vanha messuhalli valmistui vuonna 1935. Sen suunnittelivat arkkitehdit Aarre Hytönen ja Risto-Veikko Luukkonen. Vuonna 1950 sen pohjoispuolelle tehtiin lisärakennus. Olympianäyttämönäkin toiminut Kisahalli on ollut urheilijoiden ja kuntoilijoiden käytössä vuodesta 1975 lähtien.

Lähivuosina Kisahallia uudistetaan. Hanke on vielä esittelyvaiheessa ja päätöksiä on tarkoitus tehdä vasta syksyllä. Tarkoituksena on kasvattaa liikuntatiloja ja vähentää rakennuksen energian kulutusta.

Rakenneavausten ja kuntotutkimusten mukaan Kisahalli on ollut odotettua paremmassa kunnossa, ja alustavien suunnitelmien mukaan remontin on tarkoitus alkaa toukokuussa 2024 ja kestää elokuulle 2026.

Liikuntajohtaja Tarja Loikkasen mukaan alustava kustannusarvio on tällä hetkellä 94,6 miljoonaa, mutta summa tarkentuu suunnittelun edetessä. Kustannusarviota nostaa poikkeuksellisen suuri muutos- ja lisätyövaraus, lähes 25 miljoonaa euroa. Tämä johtuu siitä, että rakennus on vanha ja kulttuurihistoriallisesti arvokas, joten rakentamisen aikana voi tulla odottamattomia kustannuksia.

”Minulla on pitkä historia paikan kanssa, ja täällä on Kisiksen henki.”

Kristian Kosonen sanoo, että kisiksellä on oma henki.

Olen tullut Kisahallille, koska täältä löytyy henkilö, jolla on näkemystä ja tietämystä hallin vaiheista. Töölön kisahallin tiimiesihenkilö Kristian Kosonen aloitti painiuransa Viipurin Voimailijoissa Kisahallin painimatolla vuonna 1979.

Matka maton laidalta työntekijäksi ei ollut pitkä. Hän tuli aikoinaan kesätöihin taloon ja on sittemmin työskennellyt hallilla yhteensä 12 vuotta, välissä hän on ollut myös Latokartanon liikuntahallissa.

”Hain nykyistä paikkaani organisaatiomuutoksen yhteydessä. Tiesin heti, että haluan Kisikselle. Minulla on pitkä historia paikan kanssa, ja täällä on Kisiksen henki”, Kosonen sanoo.

Kososen elämä kietoutuu monella tapaa Kisahallin ympärille. Työn ja treenien yhteydessä on solmittu ystävyyksiä ja ex-vaimonsakin Kosonen tapasi täällä. Nyt hän vie meidät kierrokselle halliinsa.

Aulassa huomioimme taulun, johon on listattu Helsingin olympialaisten voittajia eri lajeittain. Kosonen tutkii listaa ja pysäyttää sormensa kohtaan nyrkkeily, 57 kg, 1. Ján Zachara, Tshekkoslovakia.

”Hän kävi täällä vuosi tai pari sitten slovakialaisen televisioryhmän kanssa muistelemassa olympiavoittoaan. Hän seisoi hallissa siinä kohdassa, jossa oli silloin voittanut.”

Ei ole tavatonta, että Kisahallille tullaan muistelemaan vuoden 1952 olympialaisia. Kosonen haluaisikin kehittää aluetta olympiahenkisen turismin kautta. Hän on asiaa jo ajanutkin, mutta laihoin tuloksin.

”Tässä käy paljon turisteja. Ne tulevat tuohon aulaan eikä meillä ole oikein mitään tarjota heille. Kun tulin esimieheksi, minulla oli hirveästi ideoita. Ajattelin, että rakennuksen päätyyn ulos tulisivat isot olympiarenkaat, ja ne houkuttelisivat turisteja. Mutta ei sitä ihan noin vain toteutettu.”

”Isoista tapahtumista neuvotellaan, mitkä lajit tänne soveltuvat ja mitkä eivät.”

Presidentti Pehr Evind Svinhufvudin 75-vuotispäivä huipentui messuhallin kansalaisjuhlaan vuonna 1936.

Keskellä on iso hallitila, jonka sivuilla on pieniä looseja, joista löytyy erilaisia treenipaikkoja.

Hallin toisessa päässä ovat voimistelutilat. Juliel Enlund harjoittelemassa.

Siirrymme aulasta hallin puolelle. Vanha messuhalli on iso ja korkea tila, jonka sivuilla on pieniä poteroita. Tila tuo yhteen erilaisten lajien urheilijat ja harrastajat. Kisahallin käyttäjinä ovat muun muassa telinevoimistelijat, cheerleaderit, miekkailijat, kamppailijat, palloilijat, katutanssijat, koululaiset ja kuntoilijat.

Tiloja käytetään erityisryhmien liikuntaan sekä lasten leireihin ja erilaisiin tapahtumiin. Tällä hetkellä 13 työntekijää hoitaa Kisahallin tiloja. Kävijöitä on vuodessa 600 000.

”Kohderyhmiä on paljon, joten tasapainon löytäminen on aikamoista luovimista. Yllättävän hyvin tämä on kuitenkin toiminut.”, Kosonen toteaa.

Ennen vanhaan oli hyvä muistaa liikuntatilojen vahtimestaria jouluna ja juhannuksena, jos halusi varmistaa seuralle hyvät liikuntavuorot. Sellainen ei tietenkään nykypäivänä toimi. Vuorot sovitaan varaustoimiston kautta, mutta myös hallin työntekijöiden mielipidettä kysytään.

”He ovat yhteydessä meihin ja kysyvät, miten kannattaisi toimia. Esimerkiksi isoista tapahtumista neuvotellaan, mitkä lajit tänne soveltuvat ja mitkä eivät.”

”Olen aikoinaan nähnyt tapauksia, kun yläkerrasta on hypätty volttiradalle.”

Juliel Enlund on käynyt Kisahallilla pienestä pitäen.

Kuntokartoituksissa Kisahalli on vaikuttanut yllättävän hyväkuntoiselta. Kososen mukaan selkeimmin uusimista kaipaa ilmastointi. Tilojen toimivuuden ja viihtyvyyden kannalta remontti on tervetullut, mutta moni asiakas pelkää, että paikkaa muutetaan liikaa.

”Olen itsekin aika samoilla linjoilla, mutta paikkaa pitää myös kehittää. Etenkin esteettömyys ja erityisryhmät tulee huomioida.”

Olemme tulleet vanhalle juoksusuoralle hallin ylätasanteelle. Täällä olevat pienet loosit ovat suosittuja etenkin tanssijoiden keskuudessa.

”Nämä pitää ehdottomasti säilyttää. Toki näitä olisi kehitettävä, esimerkiksi akustiikkaa.”

Alhaalla näkyy voimistelutila. Käyttäjiä on paljon ja tila on auttamatta liian pieni. Nyt on rauhallista, Juliel Enlund on ainoa harjoittelija. Hän on käynyt Kisahallilla telinevoimistelussa pikkulapsesta saakka.

Turvallisuuden takia voimistelutilaan ei voi päästää ketä tahansa, mutta Enlund on saanut hallipäällikön, niin kuin hän Kososta kutsuu, erityisluvan harjoitella.

”Tila on aika ahdas, kun voimistelijoita on muitakin. Voi tulla turhia tapaturmia, mutta minä tiedän, miten tämä homma toimii ja osaan varoa. Olen aikoinaan nähnyt tapauksia, kun yläkerrasta on hypätty volttiradalle. Mutta nyt täällä on paljon rauhallisempaa”, Enlund juttelee.

Voimistelutila on sittemmin aidattu ja kulunvalvonta huolehtii ettei tiloihin tule satunnaisia kävijöitä tekemään holtittomuuksia. Kouluryhmiä voi kerralla olla useitakin, mutta ne pääsevät voimistelutilaan ainoastaan opettajan kanssa ja silloinkin rajatusti.

”Tämä on hieno ja halpa, köyhäkin pystyy käymään joka päivä.”

84-vuotias Heikki Liukko harmittelee, kun osa treenikavereista on jo kuollut.

Jatkamme matkaa ja kurkimme samalla alakerran poteroihin. Kamppailijoita hemmotellaan, on säkkejä ja yhdessä poterossa jopa nyrkkeilykehä. Myös aerobisia laitteita on monenlaisia.

”Täällä on jo aika modernit laitteet. Vielä 2000-luvun alussa Kisiksellä oli maine, että ikivanhat vehkeet ja pari tankoa.”

Kipuamme takaisin ylös tervehtimään kuntoilijoita. Kisahalli on ollut 2,5 kuukautta kiinni koronaviruksen takia. 84-vuotias Heikki Liukko on aloittanut kuntoilun tauon jälkeen varovasti, etteivät paikat mene heti jumiin. Hän on harjoitellut Kisiksellä 1970-luvulta lähtien.

”Tämä on hieno ja halpa, köyhäkin pystyy käymään joka päivä. Riittäisi vain vuosia ja voimia käydä. Sepelvaltimotauti jo on, että varovasti pitää treenata”, Liukko kertoo.

Nyrkkeilijä Olli Mäki puolusti Euroopan mestaruuttaan onnistuneesti messuhallissa lyötyään teknisellä tyrmäyksellä ranskalaisen Aissa Hashasin vuonna 1964.

Perinteisten kuntosalilaitteiden jälkeen seuraava potero yllättää. Vanhan koulukunnan liikkujana Kosonen myöntää suhtautuneensa virtuaaliseen Iwall-liikuntapeliin aluksi nihkeästi, mutta on muuttanut mielipiteensä nähtyään, kuinka suosittu peli on ollut varsinkin koululaisten keskuudessa.

”Tämä on ollut menestys. Matkan varrella on hyvä avata omia silmiä. ”

Seuraavissa looseissa on crossfit-alue. Ohitamme pingispöydät ja siirrymme yläkerran kautta Kisahallin B-puolelle. Ensimmäisenä ovat miekkailijoiden tilat. Käytävällä vastaan tulee Vuokko Mäki. Hän on paikan vakiokalustoa, työskennellyt Kisahallilla alusta lähtien.

”Ensimmäinen siivoja, joka tänne tuli”, Mäki ilmoittaa.

Hänelläkin on toiveensa remontin suhteen. Suunnitelmissa olisi hyvä huomioida lattioiden ja kuntoiluloosien pintamateriaalit, niin että ne olisivat helppohoitoisia. Kosonen on samaa mieltä. Hän antaa työkaverilleen tunnustusta.

”Katsokaapa näitä lattioita, täällä on aina viimeisen päälle siistiä.”

Varastosta löytyneet koripallokuvat koristavat nyt hallin seiniä.

Pomputtelua säestää satunnainen vingahdus. Kisahallin kentällä Seagulls pelaa Korisliigaa. Hallissa on pidetty myös painin, judon ja nyrkkeilyn SM-kisoja. Esteettömyys on tärkeä kehityskohde. Kierrämme hallin yläparvella, siellä on tapahtumia varten esimerkiksi pressitiloja. On myös vapaaharjoitteluun tarkoitettu tatamitila. Siellä ähistään, puvuista päätellen brasilialaista jujutsua.

Tulemme hallin viimeiselle sivustalle. Koronaviruksen aiheuttaman tauon aikana hallia siivottiin ja varastoista löytyi vanhoja valokuvia olympialaisten koripallopeleistä. Ne on nyt asetettu somistamaan korispelien aikana anniskelualueena toimivaa tilaa.

”Parempi, että ne tässä ovat kuin varastossa. Tapahtumia varten tiloja pitäisi kehittää. Nykyään ei enää riitä, että jossain nurkassa myydään makkaraa. ”

”Ihme, että kukaan ei kuollut, aika villiä oli välillä.”

Kisiksen saunassa on juhlittu voittoja ja käsitelty tappioita.

Tulipalo vaurioitti Kisahallia eli silloista Messuhallia pahoin vuonna 1966.

Kävijöiden ja työntekijöiden lisäksi Kisahallin käytävillä pyörii erilaisia urbaaneja tarinoita. Painija Alexandr Karelin on kuulemma käynyt salilla, napannut 50 kilon levypainoista sormiotteen ja tehnyt kierroksen hallin ympäri.

Arsi Harju taas on nostanut kisahallin salilla 200 kiloa penkistä. Tarinat voivat olla väritettyjä, mutta se on selvää, että näissä tiloissa on tapahtunut monenlaista.

Tulemme takaisin aulatilaan, kun Kosonen mainitsee kamppailijoiden villit saunaillat.

”Yleensä kun tultiin SM-kisoista soitettiin Kisiksen vaksille, pääseekö saunaan. Oli judokoita, painijoita, nyrkkeilijöitä. Ihme, että kukaan ei kuollut, aika villiä oli välillä.”

Suuntaamme siis seuraavaksi päähallin sivustasta pukuhuoneiden ohi saunatiloihin, joita vuokrataan ensisijaisesti urheiluseurojen ja -tapahtumien käyttöön. Täällä eräs isokokoinen judoka kuulemma repäisi pienemmän painijan farkut kahtia.

”Nämä seinät ovat nähneet paljon. Täällä on juhlittu voittoja ja käsitelty tappioita. Varsinkin niitä jälkimmäisiä.”

Kahden vuoden päästä Kosonen täyttää 50 vuotta. Juhlia hän aikoo viettää näissä tiloissa. Kurkkaamme nopeasti myös henkilökunnan tiloja. Työntekijöissä on vuosien varrella ollut paljon muitakin entisiä kamppailijoita kuin Kosonen. Käytävällä on ovi, jossa lukee Fight Club. Kosonen mainitsee ettei sitä tarvitse kuvata, tulee vain turhia kysymyksiä. Niitä hän saa heti.

”Ehkä se vähän sellaista oli, heittelimme toisiamme seinille, mutta hyvällä mielellä.”

”Putkaan ei viedä niin herkästi kuin ennen.”

Kisahallin putkatilan valvomo vuonna 1980.

Alakerrassa sijaitsee keltapatjabuduaarinakin tunnettu Kisahallin putka. Yhteiselo liikuntatilojen kanssa on Kososen mukaan ollut aika mutkatonta.

”Joskus joku käy aulassa tärisemässä, kysyy voiko käydä vessassa tai ladata puhelinta, mutta sekin on rauhoittunut. ”

Putka siirtyy pian historiaan, kun korvaavat tilat valmistuvat Pasilan poliisitalon yhteyteen ensi vuonna.

”Tarkkaa aikataulua ei ole, mutta näillä näkymin vuonna 2021 kesällä tai syksyllä. Meidän olisi kuitenkin pitänyt lähteä remontin tieltä. Muutolla saavutetaan synergiaetuja, kun kaikki säilytetyt kiinniotetut ovat samassa tilassa”, ylikomisario Juha Tuomela kertoo.

Poliisilla oli kisahallilla viime vuonna noin 10 000 asiakasta. Se on kuulemma vähän menneisiin vuosiin verrattuna.

”Ehkä ihmisten alkoholinkäyttö on muuttunut. Putkaan ei myöskään viedä niin herkästi kuin ennen. Kisahallin alakerrassa toimiva selviämisasema on myös vähentänyt poliisien kiinniottamien päihtyneiden määrää”, Tuomela sanoo.

Meno kisahallilla on rauhoittunut, mutta legendat elävät yhä. Ehkä sotakirjailijanakin tunnettu Kosonen vielä tallentaa kansien väliin ne tarinat, joita ei tohtinut toimittajalle kertoa.

Kisahalli kuvattuna Olympiastadionin tornista vuonna 2000.