Maailman arvostetuin ja rahakkain golfin ammattilaiskiertue PGA-tour palaa koronatauolta tositoimiin kuin mitään erikoista ei olisi tapahtunut viime kuukausina, jos mittariksi otetaan palkintorahat.

Torstaina alkavassa paluukisassa Charles Schwab Challengessa palkintorahaa on jaossa 7,5 miljoonaa dollaria (noin 6,65 miljoonaa dollaria) eli käytännössä sama summa kuin viime vuonna.

Seuraavissakin kilpailuissa palkintopotit ovat vähintään samaa tasoa, ja kauden edetessä ne vain kasvavat.

Vastaavasti kun Euroopan-kiertue jatkuu heinäkuun lopulta alkaen rajusti muutetulla kalenterilla ja kuudella Britanniassa pelattavalla kilpailulla, niiden palkintopotit ovat 1–1,25 miljoonaa euroa eli huomattavasti normaalia tasoa alhaisemmat.

Teksasin Fort Worthissa pelattavassa kilpailussa näkyy se, että pelaajilla on takana pitkä pakollinen kilpailutauko ja patoutunutta intoa ja tarvetta kilpailla.

Colonial-kentällä pelattava kilpailu on kuulunut pitkään PGA-kiertueen ”runkosarjan” perusturnauksiin, eikä se ole liiemmin houkutellut suurimpia tähtiä.

Nyt maailmanlistan kärkiviisikko on paikalla, ja 20 parhaasta on mukana 16 pelaajaa. Mukana on 148 pelaajaa, joista peräti 101 on voittanut vähintään kerran PGA-kiertueen kilpailun. Se on ennätys tämän kilpailun historiassa.

Kilpailu pelataan ilman paikalle saapuvaa yleisöä, mutta tv-katsojia hemmotellaan asettamalla maailmanlistan kärkikolmikko Rory McIlroy, Jon Rahm ja Brooks Koepka pelaamaan kaksi ensimmäistä kierrosta samassa ryhmässä.

Merkittävin poissa oleva pelaaja lajin seuratuin urheilija Tiger Woods, joka ennen koronataukoa kilpaili vimeksi PGA-kiertueella helmikuussa.

Woods osoitti toukokuussa pelatussa hyväntekeväisyysottelussa oivallista virettä, mutta 15-kertainen major-voittaja tiettävästi haluaa säästellä aika ajoin oireilevaa selkäänsä loppukesän ja syksyn isompiin kilpailuihin.

Maailmanlista jäädytettiin koronatauon ajaksi, mutta Teksasin kilpailussa on jaossa jälleen rankingpisteitä.

Monet Euroopan-kiertueen pelaajat ovat olleet äärimmäisen pettyneitä ja jopa vihaisia tästä ratkaisusta. Heidän mielestään maailmanlistan päivittyminen olisi pitänyt palauttaa vasta, kun kaikki suurimmat kiertueet ovat käynnissä.

Tämä ratkaisu kirpaisee erityisesti niitä Euroopan-kiertueen pelaajia, jotka ovat maailmanlistalla sijoilla 50–100, koska maailmanlistan perusteella ratkaistaan paikkoja major-turnauksiin ja toiseksi arvostetuimman kategorian WGC-kilpailuihin.