Mika Häkkinen kertoo, kuinka nautti ”hurmaavasta” formulaurastaan, mutta hänen elämässään on nyt yksi paljon mestaruuksia suurempi tavoite. ”F1:ssä menestymiseksi tarvitsee mennä sellaiseen keskittymisputkeen, että elämässä ei ole juuri muuta”, hän sanoo.

Formula 1 -sarjan kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen näkee Valtteri Bottaksen ja Kimi Räikkösen hyötyvän poikkeukselliseksi muuttuneesta kaudesta.

F1-kauden on alku on siirtynyt kevään aikana koronavirustilanteen takia jo useamman kerran, ja näillä näkymin kausi alkaa 5. heinäkuuta Itävallassa.

Myös seuraavana viikonloppuna ajetaan Red Bull Ringillä, ja kolmen peräkkäisen osakilpailuviikonlopun täydentää Unkarin Hungaroring 19. heinäkuuta.

Kalenterissa on tällä hetkellä kahdeksan osakilpailua, ja Euroopan ulkopuolisista kilpailuista kerrotaan myöhemmin. Yhteensä kauden aikana on tarkoitus ajaa 15–18 osakilpailua 22 sijaan.

Häkkinen uskoo lyhyen kauden suosivan kokeneita kuljettajia.

”Eipä ole vastaavaa tilannetta ollut ikinä. On kaikenlaista katastrofia ympäri maailmaa, eikä F1:stä pitkään tiennyt, alkaako kausi ollenkaan.”

Mika Häkkinen on nyt 51-vuotias.

Häkkisen mukaan niilläkin talleilla, jotka eivät näyttäneet huippunopeutta talven testeissä, voi olla paremmat mahdollisuudet saada tuloksia, joita ei normaalilla kaudella tulisi.

”Se johtuu siitä, että lyhyellä kaudella stressi suurenee niin kuljettajilla kuin talleillakin ja virheiden määrä kasvaa. Se antaa monelle kuljettajalle ja tallille mahdollisuuden parempiin tuloksiin.”

Häkkinen näkee, että tilanne ei ainakaan heikennä suomalaiskuljettajien mahdollisuuksia.

”Näen, että molemmat ovat hyvässä asemassa, koska heillä on kokemusta ja he ovat lahjakkaita kuljettajia. Molemmat ovat huippuammattilaisia ja uskon, että näkevät tilanteessa uusia mahdollisuuksia.”

”Kun kuljettajalla on ollut noin pitkä tauko, on pieni šokki hypätä taas rattiin. Kokeneille kuljettajille se on pienempi asia, mutta kokemattomilta vaatii enemmän.”

Kun kausi on merkittävästi tavallista lyhyempi, on jokaisessa kilpailussa tavallista suurempi panos. Pitkällä kaudella voimasuhteet ehtivät muuttua, mutta muutamassa kuukaudessa ei ihmeitä tehdä.

”Virheiden merkitys korostuu. Jokaisessa kilpailussa pitää onnistua.”

”Valtteri paranee koko ajan.”

Mika Häkkinen on Valtteri Bottaksen manageri. Kuva Espanjan osakilpailusta vuonna 2017.

Häkkinen toimii Valtteri Bottaksen managerina ja uskoo vuoden 2020 vihdoin olevan nastolalaisen aika astua kirkkaimpaan valokeilaan. Se tarkoittaisi mestaruuden valloittamista neljäntenä suomalaisena Keke Rosbergin, Häkkisen ja Kimi Räikkösen jälkeen.

”Olen nähnyt Valtterin kehitystyön ja intohimoisen paneutumisen ammattiin. Valtteri paranee koko ajan kuljettajan, ja hänellä on todella hyvät mahdollisuudet voittaa mestaruus.”

”Talven testeissä Valtteri oli paras kaikista ja näytti olevansa valmis kauteen. Jos Mercedes pysyy samassa vauhdissa ja kehitystyö jatkuu, niin silloin päihitettävänä on yksi kuljettaja, tallikaveri [Lewis Hamilton].”

Räikkösen, 40, eläköitymistä on odotettu lähes vuosittain, ja Bottaskin täyttää elokuussa 31 vuotta. Häkkisellä on vastaus valmiina, kun kysymys kääntyy seuraaviin suomalaisiin F1-kuljettajiin.

”Täytyy varmaan hakea ajohaalari autotallista”, Häkkinen, 51, sanoo ja nauraa.

Häkkinen ei halua nostaa ketään juniorilahjakkuutta erityisesti esille, mutta muistuttaa perustyön tekemisen tärkeydestä ja jo sukupolvien ajan tehdystä työstä suomalaisen autourheilun eteen.

”Se auttoi minua eteenpäin ja on auttanut Valtteria. Matka jatkuu koko ajan.”

”Nuorille pitää saada mahdollisuus harrastaa autourheilua ja pitää hauskaa sen parissa. Sitä kautta lahjakkuuksiakin löytyy.”

Häkkinen ei näe, että formula 1 olisi muuttunut tallipaikkojen jakamisen kannalta merkittävästi hänen ajoistaan, vaikka lajiin liittyvän rahan määrä onkin kasvanut.

”Aina kuljettajan on pitänyt tuoda jotain tallille. Ei sinne voi mennä tyhjin käsin. Tänä päivänä rahaa vain tarvitaan enemmän.”

”Se on rankkaa touhua ja mustavalkoista elämää eikä aina niin kivaa.”

Mika Häkkinen sanoo, ettei kaipaa formuloita. Vuonna 2018 hän veti kuitenkin ajohaalarin päälleen yhdessä Eddie Irvinen (vas.), Mark Blundellin ja Emanuele Pirron kanssa Monacossa.

Mika Häkkinen ja Michael Schumacher Suzukassa Japanissa 1999.

Esimerkiksi Kimi Räikkönen on tuonut kiistämättömän nopeutensa lisäksi muista erottuvan ulosantinsa.

Fanit ylistävät Räikköstä lajin viimeiseksi mohikaaniksi, joka laukoo elämään jääviä lausahduksia tai murahtaa vähät sanottavansa mahdollisimman nopeasti ja poistuu sitten paikalta. Muuten kuljettajia moititaan usein tylsiksi lausuntoautomaateiksi, joista ei ole entisaikojen suuruksien ajosaappaiden täyttäjiksi.

Muun muassa seitsenkertaisen maailmanmestarin Michael Schumacheria vastaan vuosikaudet kilpaillut Häkkinen ei kuitenkaan allekirjoita väitettä, että ennen kaikki olisi ollut paremmin ja persoonia enemmän.

”Sukupolvet muuttuvat, ja ajatusmaailma on erilainen. Totta kai siellä on persoonia, mutta ne tulevat vain eri tavalla esille kuin aiemmin.”

”Maailma muuttuu, ja sukupolvilla on erilaiset työkalut käytettävissä.”

Yksi asia, mikä formuloissa on kuitenkin pysynyt on vauhti ja sen tuoma tunne. Häkkinen korostaa G-voimien vaikutusta.

”Elimistö joutuu kovalle rasitukselle ja aivot viestivät mielenkiintoisia asioita. Samalla täytyy keskittyä ajamiseen, pitää tarkkaavaisuutta yllä, tärinät ja meteli. Ei ole helppo nakki saada pidettyä keskittyminen ajamisessa.”

Vaikka Häkkinen kuvaa tunnetta ”todella hurmaavaksi ja hauskaksi”, hän ei kaipaa sitä.

”Se ei ole huono asia. Olen päässyt sen kokemaan, ja muistot ovat erittäin voimakkaat.”

”Tiedän, että F1:ssä menestymiseksi tarvitsee mennä sellaiseen keskittymisputkeen, että elämässä ei ole juuri muuta. Se vaatii täydellistä omistautumista. Se on rankkaa touhua ja mustavalkoista elämää eikä aina niin kivaa.”

Häkkisestä huokuu tyytyväisyys omaan elämäänsä, vaikka hän useaan otteeseen pohtii koronaviruksen vaikutuksia eri alojen ihmisiin.

Hän sanoo arvostavansa terveyttään ja olevansa valmis tekemään töitä sen eteen. Omista unelmista ja tavoitteistaan hän nostaa yhden kuitenkin ylitse muiden.

”Olen viiden lapsen isä. Kun asettaa tavoitteeksi olla hyvä roolimalli lapsille, niin siinä on aika iso tavoite elämänmatkalle. On jatkuvaa itsetutkiskelua ja kommunikointia sen suhteen, miten kasvatat lapsiasi. Siinä on aikamoinen matka.”

Mika Häkkinen Englannissa vuonna 1990.

