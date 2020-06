Helsingin kaupunki perii luisteluseura HSK:lta (Helsingfors Skridskoklubb) takaisin vuoden 2018 avustuksista vain pienen osuuden.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti tiistain kokouksessaan, että 57 421 euron kokonaissummasta peritään takaisin vain seitsemän prosenttia, eli hieman yli 4 000 euroa.

Liikuntajaosto äänesti kokouksessaan esityksestä, jonka mukaan HSK olisi rikkonut avustuskriteerejä hyvän hallintotavan sekä liikuntajärjestöjen yhteisesti sopiminen Reilun pelin periaatteiden osalta. Esitys liittyi kohuvalmentaja Mirjami Penttisen tapaukseen.

Takaisinperintä olisi ollut historiallinen, sillä Helsinki ei ole koskaan perinyt urheiluseuralle myönnettyjä avustuksia takaisin eettisten sääntöjen rikkomisen vuoksi.

Liikuntajaoston enemmistö asettui kokoomuksen edustajien tekemän vastaesityksen puolelle.

Äänestyksessä äänet jakautuivat 4–5 alkuperäistä esitystä vastaan. Vastaesityksen puolelle kallistuivat sen esittäjän, jaoston puheenjohtajan Heimo Laaksosen (kok) lisäksi Heidi Ruhala (kok), Pekka Löfman (kok), Marika Sorja (ps) ja Zahra Abdulla (vas).

Alkuperäisen esityksen puolesta äänestivät varapuheenjohtaja Johanna Sydänmaa (vihr), Nina Miettinen (vihr), Leila Vasama (sdp) ja Jukka Järvinen (sdp).

Puheenjohtaja Laaksonen kertoo HS:lle, että kaikki liikuntajaoston jäsenet olivat yksimielisiä siitä, että Reilun pelin periaatteita oli rikottu.

”Vivahde-eroja syntyi takaisinperinnän suhteen. Osa oli sitä mieltä, että kaikki peritään takaisin. Me taas surimme vanhempien kukkaroita, emmekä pitäneet pienen osan väärinkäytösten vuoksi koko seuran rankaisemista kohtuullisena”, Laaksonen toteaa.

”Kyseessä on muutenkin kallis laji harrastaa. Kahden vuoden takaa olisi aiheutunut lisäkustannukset, vaikka harrastajatkin ovat ehtineet osittain vaihtua jo sillä välin. Näistä syistä kaikkien avustusten takaisinperintä nähtiin kohtuuttomana.”

Laaksonen kertoo, että seitsemän prosentin osuuden periminen perustui laskelmaan siitä, miten suuri osuus HSK:n kaikista urheilijoista oli ollut väärinkäytöksistä syytetyn Penttisen ryhmässä.

Liikuntajaoston varapuheenjohtaja Johanna Sydänmaa (vihr) on erittäin pettynyt äänestyksen lopputulokseen.

”Kaupungin pitää olla yhdenvertainen kaikkia toimijoita kohtaan. Osittainen tuen takaisinperiminen on siinä mielessä ongelmallinen. Reilun pelin säännöt turvaavat eettistä toimintaa, minkä toteutumista on erittäin tärkeää seurata seuroissa, joissa on harrastajina lapsia ja nuoria”, Sydänmaa kertoo HS:lle.

”Mielestäni selvitykset ja perustelut periä tuet takaisin olivat erittäin merkittävät ja kattavat. Kiusaamiseen ja harrastajien epäasialliseen kohteluun tulee aina olla nollatoleranssi.”

Sydänmaan kanssa samoilla linjoilla on apulaispormestari Nasima Razmyar (sd). Razmyar aikoo käyttää oikeuttaan ottaa asia vielä lautakunnan käsittelyyn.

”Seison edelleenkin sen takana, että eettisistä periaatteista ei voi joustaa. Tästä syystä otan asian vielä lautakunnan päätettäväksi”, Razmyar kirjoitti Twitterissä pian liikuntajaoston päätöksen tultua julki.

Juttu päivittyy.