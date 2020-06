Pesiskesä alkaa perjantaina Porissa, Seinäjoella, Tampereella sekä Jyväskylässä, jossa hallitseva Suomen mestari Kirittäret saa vastaansa sarjanousija Joensuun Mailan.

Sarjassa on mukana 12 joukkuetta ensi kertaa kauden 2013 jälkeen.

Uusi kausi tuo myös sääntömuutoksia. Pesäpalloliiton lyöntivuoroja koskevat pelisäännöt uudistuvat superpesiksessä ja ykköspesiksessä.

Pelinjohtajalla on mahdollisuus jatkossa jättää haluamansa määrä lyöntivuoroja väliin, kun kenttä on tyhjä etenijöistä. Aiempi sääntö mahdollisti vain yhden pelaajan jättämisen väliin ja se oli voimassa vain miesten superpesiksessä.

Lisäksi pesäpallon kahdella ylimmällä sarjatasolla aikalisien määrä on rajattu yhteen per ottelu, kotijoukkueelle on annettu mahdollisuus päättää tauon pituudesta 12–20 minuutin välillä sekä estämiseen ja syöttämiseen liittyviä sääntökohtia on tarkennettu.

Miesten superpesiskausi alkaa 2. heinäkuuta.