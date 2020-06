Esitys HSK:n avustusten takaisinperinnästä etenee Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käsittelyyn ensi tiistaina, kun lautakunta kokoontuu seuraavan kerran, Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) kertoo HS:lle.

Myös lautakunnan puheenjohtajana toimiva Razmyar käyttää tilanteessa otto-oikeuttaan. Hän pitää täysin mahdottomana liikuntajaoston päätöstä siitä, että HSK:lta perittäisiin takaisin vain pieni prosenttiosuus johonkin laskentakaavaan perustuen.

”Itse näen asian niin, että Helsinki joko pitää kiinni omista periaatteistaan tai sitten ei”, Razmyar toteaa.

”Reilun pelin periaatteet ovat lautakunnan hyväksymiä. Olen vahvasti sitä mieltä, ettei näitä periaatteita ole jaoston eilisessä päätöksessä kunnioitettu eikä noudatettu, jolloin minulla on apulaispormestarina ja lautakunnan puheenjohtajana oikeus ottaa asia lautakunnan käsittelyyn.”

Helsingin kaupungin oli tarkoitus periä luisteluseura HSK:lta (Helsingfors Skridskoklubb) takaisin sille vuonna 2018 myönnettyjä avustuksia. Esitys liittyi kohuvalmentaja Mirjami Penttisen tapaukseen, jossa HSK:n katsottiin rikkoneen avustuskriteereissä määriteltyjä eettisiä sääntöjä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto äänesti tiistain kokouksessaan hieman yllättäen tukien täyttä takaisinperintää vastaan. 57 421 euron kokonaissummasta peritään takaisin vain seitsemän prosenttia eli hieman yli 4 000 euroa.

”Pidän jaoston päätöstä hyvinkin älyttömänä. Emme voi ajatella, että kiusaamista ja simputusta on tapahtunut vain vähän, ja laskea jonkinlaisia prosenttiosuuksia. Periaatteita on joko noudatettu tai jätetty noudattamatta, ja mikäli kyse on jälkimmäisestä, koko avustussumma pitää periä”, Razmyar hämmästelee.

Razmyar toteaa, että HSK on jälkeenpäin tehnyt oikeita toimenpiteitä, jonka vuoksi vaatimukset koskevatkin vain vuotta 2018.

HSK:n puheenjohtaja Mikael Nyberg vastasi HS:n haastattelupyyntöön, ettei seura kommentoi tässä vaiheessa asiaa mitenkään.

Apulaispormestari Razmyar kertoo saaneensa viimeisen vuorokauden aikana aiheeseen liittyen valtavan määrän viestejä ihmisiltä, jotka ovat olleet järkyttyneitä poliittisten päättäjien ratkaisusta.

”Tässä on kyseessä eräänlainen ennakkotapaus, jossa pitää asettaa todella tiukka raja. Jos me emme peri avustuksia, minkälaisen signaalin me annamme?”

Viestejä on tullut myös vastakkaiselta puolelta, harrastusmaksujen suhteen huolissaan olevilta vanhemmilta. Razmyar kertoo ymmärtävänsä tämän huolen ja olevansa siitä pahoillaan.

”Meillä ei kuitenkaan ole mielestäni mitään muuta vaihtoehtoa kuin pitää kiinni itse määrittelemistämme periaatteista. Toivon kovasti, että lautakunnan päätös olisi muu kuin jaoston tekemä”, Razmyar toteaa.