Pohjois-Amerikan jalkapalloliiga MLS jatkaa koronaviruksen keskeyttämää kauttaan 26 joukkueen turnauksella, joka pelataan ilman yleisöä Orlandossa Floridassa.

Pelien on määrä pyörähtää käyntiin 8. heinäkuuta Disney Worldissa sijaitsevassa ESPN:n urheilukeskuksessa. Joukkueet on jaettu kuuteen lohkoon, joita seuraavat pudotuspelit. Turnauksen finaali on 11. elokuuta. Sen jälkeen kauden on määrä jatkua normaalisti.

Turnauksen lohkopelien pisteet lasketaan mukaan sarjapisteisiin. Lisäksi turnausvoittaja saa paikan Concacaf-alueen eli Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen Mestarien liigaan.

MLS-kausi keskeytyi maaliskuussa, kun takana oli kaksi pelikierrosta.

Sarjassa pelaavat suomalaisista Robin Lod Minnesota Unitedissa, Jukka Raitala ja Lassi Lappalainen Montreal Impactissa sekä Alexander Ring New York Cityssä.

MLS kertoi kautensa jatkumisesta kotisivuillaan.