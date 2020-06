Viiden polkijan ryhmä on jäljellä, kun Teemu Lemmettylän vetämä retkikunta lähtee viimeiseen ajopäivään kohti Nuorgamia torstaiaamuna.

Keskiviikon ja torstain välisen yön sitkeät pyöräilijät yöpyivät Korpikartanossa Lemmenjoen kansallispuiston kupeessa lähellä Inaria. Keskiviikkoaamuna oli startti Sodankylästä ja tavoitteen mukaan matkaa taivallettiin pieniä sorateitä pitkin.

Pahimmillaan pyöriä jouduttiin taluttamaan, toisinaan vauhti saattoi nousta soratiellä 70 kilometriin tunnissa.

”Niin sanottu loppulaulu on edessä, ja kun ollaan näin pohjoisessa ei pääse enää sorateille”, Lemmettylä sanoi HS:lle myöhään keskiviikkona. ”Vähän helpompaa on edessä, kun ajattelee, että 1 400 kilometriä on takana.”

Matkan varrella pääjoukon mukaan lähti tuttuja ja puolituttuja polkijoita ajamaan jonkun välimatkan. Enää heitä ei ole. Rusinasarjalaiset ovat karsiutuneet, kun Suomen pohjoisimmat osat lähestyvät.

”Huomenna (torstaina) on pikkasen reilut 200 kilometriä jäljellä ja sillä lailla poikkeuksellinen päivä, että päästään ajamaan päällystettyjä teitä, kuten on suunniteltu”, Juuso Kutvonen, yksi viisikon jäsenistä, sanoi.

Torstai on kuin juhlapäivä, kun ryhmä saavuttaa Nuorgamin. Tavoiteaika liikkuu iltapäivän neljän ja viiden vaiheilla, mutta rengasrikot tai kaluston rikkoutumiset voivat hidastaa taivallusta.

”Kyllä Suomi on mahtava maa, kun sen näkee tällä lailla kerralla”, Lemmettylä sanoi kuudennen ajopäivän iltana. ”Tämä on Suomen pisin yhteislenkki.”

Helsingistä perjantaina alkanut pyöräseikkailu on sujunut hyvin, jos laskee sen rikkoutuneina renkaina. Vain viisi rengasta on hajonnut eli alle yksi päivää kohden. Ilmat ovat myös suosineet. Eivät ole sateet piiskanneet, eikä paha vastatuulikaan ollut riesana. Mitä nyt pohjoisempana vastaiset osuudet ovat lisääntyneet.

Isoin asia tällaisella retkellä on tankkaus eli energian saanti. Kaloreita kuluu noin 700-800 tunnissa ja päivän energiakulutus liikkuu 7 000-9 000 kilokalorin välillä.

”Kaikki syödään, mitä pystytään saamaan suusta alas. Fakta on, että kulutus on niin massiivista”, Kutvonen sanoi.

Kutvonen esitti pitsavertauksen, kun hän laski, että yhdessä suuressa pitsassa olisi noin tuhat kaloria. Jokainen osaa laskea, että päivän energiatarpeeseen tarvittaisiin hieman vajaat kymmenen pitsaa.

Retken mottona oli, että ajetaan seitsemän päivää ja tuhat mailia (n. 1600 km).

”Kyllä se tuntuu, kun satulassa ollaan 9-10 tuntia päivässä. Hyvässä seurassa tullaan ja nautitaan puolta enemmän”, Lemmettylä sanoi.

Maali ja lähes juhlallinen etappi päällystetyllä tiellä päättää hurjan seikkailun torstaina.

Kutvonen sanoi osuvasti, mikä torstaina kaikesta huolimatta odottaa: ”Joutuu tässä vielä perseen penkkiin laittamaan.”