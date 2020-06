Urheiluseurat saivat hyviä uutisia torstaina, kun hallitus päätti yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia koskevien rajoitusten lieventämisestä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) kertoi hallituksen tiedotustilaisuudessa, että yli 500 henkilön yleisötilaisuudet voidaan sallia heinäkuun alusta lähtien tietyin erityisjärjestelyin.

”Tautitilanne mahdollistaa rajoitteiden purkamista, olen todella iloinen, että päätimme yli 500 henkilön yleisörajoituksen purkamisesta erityisjärjestelyin 1.7. lähtien”, Kosoen totesi.

Jalkapallon miesten Veikkausliiga alkaa 1. heinäkuuta kuuden ottelun kierroksella. Ykkönen käynnistyy 27. kesäkuuta.

Helsingin IFK kohtaa avauskierroksella kotikentällä Töölön Bolt-areenalla hallitsevan mestarin Kuopion Palloseuran. HIFK urheilutoimenjohtaja Mika Lönnström on iloinen, että katsomoon saadaan kannattajia joukkueen tueksi.

”Olemme tosi tyytyväisiä, ettei tarvitse pelata tyhjille katsomoille tai 500 hengelle. Numero 12 on annettua kannattajille, ja nyt he ovat katsomossa ja antavat lisäbuustin joukkueelle.”

”Taloudelliselta puolelta todella tiukka tilanne. Ollaan koko pandemian alusta lähtien pidetty todella tiukkaa linjaa toiminnassa, ja välillä on ollut todella haastavaa.”

Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa näkee hallituksen päätöksen odotettuna, kun koronavirusepidemia on jatkanut tukahtumista rajoitusten höllentämisen jälkeenkin.

Hän muistuttaa kuitenkin, että vaatimukset jokaisen katsomolohkon omista palveluista, kuten saniteettitiloista ja henkilökunnasta vaativat suunnittelua, työtä ja työvoimaa.

”Jokainen joutuu tekemään omat laskelmansa, miten paljon katsojia voidaan ottaa, sisääntulot, ohjaamiset. Tämä tarkoittaa lisää työtä, mutta tilanne on hankala, ja pyritään menemään sen mukaan”, Marjamaa sanoo.

”Yksittäisiä vessoja joudutaan tuomaan, eli voi tarkoittaa siirrettäviä saniteettitiloja.”

Myös lisähenkilöstöä saatetaan tarvita, vaikka Veikkausliigassa on aiempina turvahenkilöitä Marjamaan mukaan keskimäärin yksi 80 katsojaa kohti.

”Tämä on iso ponnistus, vaikka laajentaakin mahdollisuutta tapauskohtaiseksi. Ei tarkoita, että ottelutapahtuma olisi helppo järjestää. Työlästä on, mutta kaikki tekevät kaikkensa, että saadaan hyvät ottelutapahtumat järjestettyä.”

Muista kesän sarjoista naisten Superpesis käynnistyy huomenna 12. kesäkuuta ja miesten sarja 2. heinäkuuta.

”Osasimme odottaa urheilulle myönteistä ratkaisua ja olemme valmistautuneet siihen. Nyt uudelle linjaukselle saatiin sinetti. Haluan lausua kiitokseni urheilun puolestapuhujille eduskunnassa, hallitukselle ja erityisesti vastuuministeri Hanna Kososelle (kesk) sekä muille urheilun päättäjille, jotka edesauttoivat ratkaisun syntymistä”, Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta.

Yleisötilaisuuksia voidaan järjestää ulkotiloissa riittäviä etäisyyksiä noudattaen sellaisissa paikoissa, joissa on useita eri katsomolohkoja tai muuten rajattavissa olevia alueita.

Kososen mukaan katsomolohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke. Hänen mukaansa edellytyksenä on, että jokaiselle lohkolle on omat kulkureitit, palvelut ja henkilökunta.