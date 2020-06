Koripallon suurlupaus Awak Kuier on tehnyt neljän vuoden sopimuksen Italiaan Virtus Eirene Ragusaan. Seura vahvisti sopimuksen tänään torstaina.

”Ihan hienot fiilikset. Kauan se kesti, kun on joutunut odottamaan koronaviruksen takia”, Kuier, 18, sanoi HS:lle.

”Halusin sellaiseen joukkueeseen, jossa on sopivasti haastetta, mutta ei ollut tiettyä paikkaa, mihin tähtäsin.”

Kuier tavoittelee urallaan pääsyä naisten WNBA:han eli Pohjois-Amerikan ammattilaissarjaan. Hän on varausikäinen pelaaja vasta ensi vuonna, joten vähintään yksi kausi Italiassa sopii tähän kuvioon.

Tuoreessa sopimuksessa on joka vuosi pelaajan optio eli tilannetta pystyy tarkastelemaan kausittain.

”Mulla itselläni on tavoite kehittyä mahdollisimman paljon yhden kauden aikana, mutta ei ole pakko lähteä WNBA:han ekan kauden jälkeen, jos en tunne olevani valmis”, Kuier sanoi.

Italiassa maksetaan pelaajille, mutta Kuierin mukaan palkka ei ole iso.

”Mulle ei ole raha tärkein, vaan enemmän haluan kehittyä, kun WNBA on kuitenkin tavoitteena ja teen kaikkeni päästäkseni sinne.”

Italiaan muuttaminen odottaa elokuussa. Sitä ennen Kuier aloittaa varovaisesti italienkielen opinnot.

”Onhan se hyvä valmistautua sinne”, Kuier naurahti uuden kielen harjoittelusta.

Naisten maajoukkueen päävalmentaja Pekka Salminen on tyytyväinen Kuierin tekemään siirtoon.

”Se on neljän vuoden sopimus, mutta joka vuosi on mahdoolisuus ottaa seuraavia askelia. Se on turva mutta ei liian sitova”, Salminen sanoi. Maajoukkueen lisäksi Salminen on Kuierin valmentaja HBA Märskyssä.

”Totta kai tämä on merkittävä siirto. Riittävän iso, mutta ei liian pitkä ensimmäinen askel. On menty selvästi urheilu ja työnteko edellä”, Salminen sanoi.

Nykyisellään Kuier on rankattu korkealle tulevassa varaustilaisuudessa, mutta vuosi on pitkä aika.

”Täytyy pelata hyvin, että säilyttää asemansa”, Salminen sanoi.

Kuier on 195-senttisenä pelaajana suomalaisen naiskoripallon kautta aikojen suurimpia lupauksia.