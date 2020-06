Taika Nummi on entinen kilpakävelijä.

Kilpauransa lopettanut kävelijä Taika Nummi on valittu Adeccon toimitusjohtajaksi kesän ajaksi.

Aalto-yliopistossa kauppatieteitä opiskeleva Nummi, 22, saa työstään 10 000 euron palkkion.

Kesätoimitusjohtaja tutustuu kuukauden aikana yrityksen myyntiin, markkinointiin ja henkilöstökonsultin työhön. Suomen Adecco on osa maailman suurinta henkilöstöpalvelualan toimijaa, Adecco Groupia.

Suomessa Adeccon toimitusjohtajana on Sami Itani, joka on myös Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja. Itani on itse entinen kymmenottelija.

Nummi kuului Suomen parhaimpiin kilpakävelijöihin, mutta joutui lopettamaan uransa lukuisten loukkaantumisten takia. HS:n urheilutoimitus valitsi hänet Vuoden lupaukseksi 2015.

Seitsemän laudaturin ylioppilas opiskeli viime kesän psykologiaa Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa. Syksy meni Hong Kongissa kiinan kielen ja kulttuurin opintojen parissa.

Adeccon kesätoimitusjohtajakampanjan tarkoituksena on kehittää johtamistaitojaan ja ammentaa oppia siitä, mitä ominaisuuksia tarvitaan yritysjohtajana menestymiseen.

Väitöskirjaa suunnitteleva Nummi ei osaa vielä arvioida, minkälainen hän itse on johtajana, mutta tunnistaa hyvään johtajuuteen kuuluvat ominaisuudet.

”Hyvä johtaja antaa muille tilaa ja oppii muilta jatkuvasti. Hän on sellainen, joka kykenee olemaan hyvä johtaja niin hyvinä kuin huonoina hetkinä”, Nummi sanoo tiedotteessa.

Kaikkiaan kesätoimitusjohtajaksi tuli yli 1 200 hakemusta. Kampanja järjestettiin Suomessa viidettä kertaa.