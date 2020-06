Kuukausi tai kaksi sitten olisi ollut mahdotonta kuvitella, että kesällä jalkapallokatsomoihin pääsisi tuhatmäärin ihmisiä. Tartuntatilanne näytti silloin niin paljon pahemmalta. Nyt tilanne on niin hyvä, että hallitus uskalsi päättää lieventää yleisötilaisuuksien rajoituksia 500 katsojasta.

HJK aikoo ottaa 1800 katsojaa Töölöön, ja Ilves Ratinaan jopa vielä enemmän.

Ari Virtanen

Riskit eivät ole kuitenkaan täysin poissa. Kun jalkapallo-otteluiden ja muiden urheilutapahtumien järjestäjille on annettu siimaa ja mahdollisuuksia palata lähemmäs normaalia, on heidän osoitettava suurta vastuullisuutta siinä, miten lievennyksiä käytetään hyväksi. Seurojen on pidettävä huolta siitä, että riski kannatti ottaa.

Urheilutapahtumissa on edelleen vaarana, että yksittäinen koronaviruksen kantaja, niin sanottu supertartuttaja, saattaisi tartuttaa koko joukon katsojia, ja se veisi epidemiatilanteen vaikkapa alueellisesti väärään suuntaan. Toisaalta emme voi edes tietää, onko Suomessa yhtään supertartuttajaa tällä haavaa.

Musiikkitalon Naistenpäivän juhlakonsertti toimikoon edelleen varoittavana esimerkkinä. Sen jälkeen on havaittu, että virus tarttuu tehokkaasti laulamalla ja huutamalla. Sisätiloissa paremmin kuin ulkotiloissa.

Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin apulaisprofessori Pauliina Ilmonen vertaa jalkapallo-ottelua nimenomaan tuohon konserttiin.

”Kun kovaa huudetaan ja lauletaan, pisarat lentävät enemmän. En osaa sanoa, kuinka iso merkitys sillä tilanteella on kvantitatiivisesti. Jos ajatellaan tartunnan mekanismia, ei ole poissuljettua, etteikö sillä olisi merkitystä. Riski on sitä pienempi, mitä vähemmän populaatiossa on tartuntoja”, Pauliina Ilmonen sanoo.

Jos maskeista olisi suositus tapahtumiin, riski olisi pienempi – suurin osa jättänee nyt käyttämättä yhden työkalun, jolla voisi suojautua ja suojata muita.

Terveydellisiä riskejä ja urheiluseurojen taloudellisia riskejä on vaikea verrata toisiinsa. Jonkinlaisella riskinotolla oli kuitenkin nyt suuri merkitys koronasta kärsineiden seurojen taloustilanteelle.

Kausikortteja ei tarvitse välttämättä maksaa takaisin asiakkaille. Tuloihin tulee vajetta, mutta ei välttämättä kohtalokasta pudotusta.

Kuten Ilveksen toimitusjohtajan Tomi Erola sanoi STT:lle – hallituksen ”päätös oli pelastava enkeli”.