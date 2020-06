Talven valtias T.Rex (kohde 6) ei ole voittanut aikoihin. HS luottaa silti siihen.

Kajaanissa tehtävä on sopiva ja ensimmäistä kertaa tauon jälkeen ”Peto” pääsee iskemään eturivistä.

Kolmessa edellisessä kisassa juoksut ovat menneet takarivistä vihkoon milloin mistäkin syystä. Kunto on kuitenkin täyttä rautaa. Lahdessa ruuna kiri vauhdilla hopealle, Kuopiossa se jäi mehut pullossa pussiin ja Jyväskylässä juoksunkulussa oli vaikeuskerrointa kerrakseen.

Antti Ojanperän talli on jälleen isossa roolissa. Hänen valmennuksestaan tulee kakkoskohteen selvä suosikki MAS Champ / Santtu Raitala, mutta myös isännän itsensä ajama Venerdi kannattaa huomioida. Jyväskylässä ruuna väläytti vauhdikkuuttaan. Nyt tiedossa on helppo reissu, joten pussituksen välttäessään voitto on mahdollinen.

Toto75-kierros 24 Kajaani, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 3,9,10 (2,11)

2. lähtö: 10,1 (3,7)

3. lähtö: 6,12,3,5,9,4 (10,1)

4. lähtö: 5,8 (2,6)

5. lähtö: 2,7 (4,3)

6. lähtö: 6 (9,3)

7. lähtö: 9,10,6,12,11,5,4 (13,16)

50,40 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (13.6.) klo 15.