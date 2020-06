Tuleva viikonloppu, juhannusta edeltävä, tunnetaan suunnistuksen harrastajien keskuudessa pitkältä ajalta Jukola-viikonloppuna.

Tänä vuonna siitä tulee monille erilainen, koska Jukolaa ei ole. Rovaniemen Napapiiri-Jukola siirtyi kesään 2021 koronavirusepidemian takia.

Ensi viikonloppuna suunnistetaan kuitenkin kilpailumielessä ja Jukola-hengessä.

Kenties kevään kovatasoisin tapahtuma on seurausta lajipiireissä muun muassa kisakuuluttajana tunnetun Mikko Reitin ”aivopierusta”, kuten mies itse asian ilmaisee.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta Sipoon Jukolasta. Reitin idean pohjalta viikonloppuna suunnistetaan Jukola-formaatilla koronarajoituksia ja -suosituksia noudattaen kutsukilpailu samoissa maastoissa ja samoilla radoilla kuin vuoden 1995 Jukolassa.

Mukana on kattava joukko Suomen huippujoukkueita sekä naisten että miesten kilpailussa. Tapahtuma kulkee epävirallisella nimellä Kerava-Sipoon Jukolan uudelleenjuoksu.

Tapahtuman järjestää Mikko Reitin oma yritys Oikea Reitti sekä itäisellä Uudellamaalla toimiva suunnistusseura OK Trian, joka on vuoden 2023 Jukolan isäntäseura.

”Ajatus syntyi seuran johtoryhmän kokouksessa, kun mietittiin omatoimisysteemejä. Tuli puhetta, että Sipoon Jukolasta on 25 vuotta, ja voitaisiin pitää siitä omatoimiharjoitus. Mainitsin tästä aivopierusta oman firmani kumppaneille, ja he sanoivat tulevansa mukaan. Se oli bensaa liekkeihin”, kertoo Reitti, joka on myös Trianin toiminnanjohtaja.

Kilpailun maastosta noin kaksi kolmasosaa on nykyisen Sipoonkorven kansallispuiston alueella.

Käytössä on vuoden 1995 Jukolan kartta, jota on päivitetty uusilla poluilla ja hakkuuaukoilla. Radat ovat aivan samat. Tosin kaikkia hajontoja ei ole käytössä, koska suunnistajia on kerrallaan maastossa vain kymmenkunta. Vuoden 1995 runsaasta sadasta rastipisteestä on Reitin mukaan nyt käytössä 85.

Mukaan kutsuttiin naisissa 11 ja miehissä 14 suomalaista huippuseuraa. Kutsuun vastasi myöntävästi kahdeksan naisnelikkoa ja kymmenen miesten seitsikkoa.

Huippujoukkueista esimerkiksi viime vuosina kahteen Jukola-voittoon yltänyt tamperelainen Koovee ei lähtenyt mukaan. Reitti ei yllättynyt, koska Kooveen ykkösjoukkueessa on ollut useita ulkomaisia huippusuunnistajia.

Matkustusrajoitusten takia joukkueissa on nyt vain suomalaisia tai Suomessa asuvia ulkomaisia suunnistajia. Mukana on useita Suomen maajoukkueen urheuilijoita. Esimerkiksi Helsingin Suunnistajien miesten joukkueen ankkurina juoksee maajoukkuemies Olli Ojanaho.

Kun radat ovat käytännössä samat, uudelleenjuoksun osuus- ja loppuaikoja voi verrata vuoden 1995 vastaaviin. Reitin mukaan lajipiireissä onkin jo spekuloitu tällä asialla.

Nyt ainakin viimeisten osuuksien juoksuvauhtiin vaikuttaa todennäköisesti se, että maastoon ei synny aikaisemmilla osuuksilla samalla tavalla uria kuin Jukolan massojen suunnistaessa tapahtuu.

Kisa näkyy suorana ISTV:ssä, joka näytti viime kaudella suunnistuksen Viestiliigaa. Selostajana toimii Reitti itse. Jokaisella osuudella on Reitin mukaan 2–3 tv-rastia. Online-tulospalvelu ja gps-seuranta ovat käytössä, kuten Jukolassakin.

Reitin mukaan koko kisa tv-tuotantoineen viedään läpi vain noin 20 ihmisen voimin. Maali- ja lähtöalueelle ei päästetä yleisöä.

Sipoon tapahtuman lisäksi viikonloppuna järjestetään muitakin Jukola-henkisiä suunnistustapahtumia, kuten Impivaaran viesti, jossa suunnistetaan porrastetulla lähdöllä 11 osuutta. Näistä neljä on naisille ja seitsemän miehille. Viesti alkaa perjantai-iltana Sauvosta, osuuksia juostaan läpi yön ja viimeinen osuus päättyy maaliin Turun Impivaarassa lauantaiaamuna.

Naiset lähtevät Sipoon vuoden 1995 uudelleenjuoksuun lauantaina klo 13 ja miehet klo 23. ISTV näyttää kilpailut suorilla lähetyksillä.