Yhdysvalloissa jalkapalloilija Roosa Ariyo nähtiin usein aivan muuna kuin mitä hän on. ”Eikö Suomessa ole vain valkoisia ihmisiä?” häneltä kysyttiin.

Suomalainen jalkapallo muuttuu huomaamatta. Siitä on tullut viime vuosina ainakin joiltakin osiltaan tasa-arvoisempi ympäristö.

Pääkaupunkiseudulla on Veikkausliigan ja Kansallisessa liigan seuroja, joissa joukkueiden kapteenit ovat tummaihoisia suomalaisia. Helsingin Jalkapalloklubin kapteeni on Nikolai Alho ja Tikkurilan Palloseuran kapteeni Roosa Ariyo.

”Minun mielestäni se kertoo siitä, että pääkaupunkiseudulla ihonvärillä ei ole merkitystä. Minua ei jätetty valitsematta kapteeniksi ihonvärini takia. Ei Nikolai Alhoa varmaan valittu sen takia, mutta ei myöskään jätetty valitsematta”, Ariyo sanoo.

TiPSin päävalmentajan Pauliina Miettisen mukaan Ariyo on esimerkillinen pelaaja ja tekee paljon työtä kentällä.

”Hän on hyvä sovittelemaan ja puhumaan. Hän on täydellinen paketti kapteeniksi.”

”Jalkapallo on tärkein, ja jalkapallossa ovat kaikki yhtä perhettä.”

Istumme Ariyon kanssa Vantaalla Tikkurilan keskustaa halkovan kävelykadun varrella turvavälin päässä toisistamme. Ariyosta, 25, tuli tänä vuonna TiPSin liigajoukkueen kapteeni hänen palattuaan Yhdysvalloista Suomeen.

”Valintani kapteeniksi kertoo myös joukkueen yhteisöllisyydestä. Jalkapallo on tärkein, ja jalkapallossa ovat kaikki yhtä perhettä. Sillä tavalla olen kokenut myös muualla”, Ariyo sanoo.

Haastattelussa on tarkoitus puhua Ariyon jalkapallourasta, joka on viimein pääsemässä kunnon vauhtiin, mutta myös siitä, miten hän on mahdollisesti kokenut rasismia Suomessa ja muualla sekä Yhdysvaltojen viimeaikaisista mielenosoituksista.

Puhumme myös sanoista, sillä niillä on merkitystä. Hänelle sopii, että häntä kuvaillaan tummaihoiseksi suomalaiseksi.

Ariyo sanoo, ettei ole ”kokenut hirveästi rasismia”, mutta samalla hän korostaa puhuvansa vain omasta puolestaan. Hän sanoo, että oli hyvä, että naisten ja miesten maajoukkueet osallistuivat sosiaalisessa mediassa blackouttuesday-kampanjaan, jolla osoitettiin mieltä rasismia vastaan.

”Sanoisin, että rasismi ei ole ollut naisfutiksessa minulle ongelma. Tuntuu, että naisena saa helpompaa kohtelua”, Ariyo sanoo miettimisen jälkeen.

”Minulle tullaan puhumaan englanniksi.”

Siihen hän on törmännyt, että hänet nähdään jonain muuna kuin mitä hän on – niin Suomessa kuin muualla.

”Ehkä sellaista ennakkoluuloa joidenkin taholta tulee. He olettavat, että olen jotain sen perusteella, miltä näytän ja mikä on ihonvärini. Minulle tullaan puhumaan englanniksi. Ei minua ole haukuttu.”

Ariyo kertoo kuvaavan esimerkin siitä ennakkoluuloisesta katseesta, jonka kohteeksi ainakin hän on joutunut suomalaisuudestaan huolimatta.

”Muistan, kun olin viime kesänä Vantaalla Kuusijärven uimarannalla. Olin saunan ulkopuolella ja katsoin, onko se vapaa. Sitten joku mies rupesi puhumaan minulle englanniksi, että voin mennä saunaan.”

Ariyo häkeltyi siitä, että hänelle puhuttiin englanniksi.

”Katsoin pitkään häntä ja kysyin sitten suomeksi, että ovatko saunat siis vapaita. Hän oli hämmentynyt. Se oli vähän hauska tilanne. En siitä loukkaantunut. Häntä varmaan nolotti.”

Luuletko, että sinulta on jäänyt huomaamatta rakenteellista rasismia?

”Luulisin, että kyllä. Olen kasvanut suomalaisessa yhteisössä. Minun on vaikea sanoa maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten kokemuksista. Olen ollut etuoikeutettu siinä, miten minulla on ollut kaikki hyvin perheessä.”

”Kun avasin suuni, minulta kysyttiin, mistä olen.”

Ariyo sanoo kokeneensa enemmän ennakkoluuloja Yhdysvalloissa.

Hän oli vuosina 2017 ja 2018 New Yorkin osavaltiossa Rochesterin kaupungissa opiskelemassa Monroe Community Collegessa.

Toisen kerran hän matkusti Yhdysvaltoihin syksyllä 2019, kun hän jatkoi opintojaan Connecticutin osavaltiossa Bridgeportin yliopistossa. Koronaviruspandemian takia hän palasi Suomeen ennen lukukauden päättymistä.

”Yhdysvalloissa kohtasin enemmän ennakkoluuloa sen perusteella, miltä näytän. Sitten kuitenkin, kun avasin suuni, he tunnistivat, että olen kansainvälinen tai ulkomainen. Siellä on paljon vastakkainasettelua.”

Ariyon mukaan hän törmäsi siihen, että ihmisten oli vaikea määritellä häntä.

”Minua on vaikea lokeroida.”

”Monet luulivat, että olen latino, koska näytän siltä, että voisin olla Puerto Ricosta tai Dominikaanisesta tasavallasta. Putosin kuitenkin värillisten kategoriaan.”

Oliko outoa, että jouduit siellä enemmän rasistisen katseen alaiseksi kuin Suomessa?

”Mielestäni se kertoi Yhdysvaltojen yhteiskunnasta ja sen historiasta. Rasismi tulee orjuudesta ja historiasta, ja se on niin rakenteellista, että siitä ei ole päästy pois. Yhdysvalloissa perinteisesti valkoinen mies tekee päätökset. Mustien, naisten ja vähemmistöjen oikeudet eivät ole samassa asemassa kuin Suomessa.”

Hän sanoo, ettei puhunut tai käyttäytynyt kuin afroamerikkalainen. Eikä hän osaisikaan. Se hämmensi niitä, jotka pyrkivät lokeroimaan häntä johonkin ennakolta ajateltuun lokeroon siinä sosiaalisessa kontekstissa.

”En osaisi käyttäytyä niin, vaikka yrittäisinkin. En osaisi käyttäytyä myöskään, kuten valkoiset amerikkalaiset. Käyttäytymismallit tulevat kasvaessa. Aksenttini on kuitenkin suomalainen. Kuulee, että en ole amerikkalainen.”

Ehkä siksi häntä kohdeltiin enemmän ulkomaisena, jolla oli outo aksentti.

”Kun avasin suuni, minulta kysyttiin, mistä olen. Kun olen sanonut, että olen Suomesta, minulta on kysytty, että eikö Suomessa ole vain valkoisia ihmisiä”, Ariyo kertoo.

”Se on loukkaava kysymys.”

Onko sinulta kysytty Suomessa sitä, mistä olet kotoisin?

”On epäsuorasti. Kysytään vanhempien taustasta. En koe sitä loukkaavana, kun sitä ei kysy loukkaavalla tavalla. Mielestäni on hyväksyttävää olla utelias.”

”Minulla ei ole toista äidinkieltä.”

Ariyon vanhempien taustassa ei ole mitään ihmeellistä. Hänen isänsä on alun perin kotoisin Nigeriasta ja hänen äitinsä on suomalainen. Vuoden verran vanhemman siskon takia Ariyo päätyi pelaamaan jalkapalloa Kirkkonummella. Silloin Ariyo halusi matkia kaikessa Maria-isosiskoaan. Isä oli pitkään mukana tyttäriensä jalkapallojoukkueiden toiminnassa valmentajana ja joukkueenjohtajana.

Isänsä kotimaassa Ariyo on käynyt vain kahdesti: 7-vuotiaana ja 20-vuotiaana.

”Minulla ei ole toista äidinkieltä. Isäni äidinkieli on yagba ja hän puhuu myös yorubaa. Nigerian virallinen kieli on englanti, joten isäni puhui minulle ja siskolleni englantia pienestä pitäen. Olimme englanninkielisessä päiväkodissa Espoon Westendissä. Vanhempamme veivät meidät sinne Kirkkonummelta matkalla töihin.”

Ariyo sanoo olevansa urheilijana myöhäinen kehittyjä. Mäkelänrinteen urheilulukiossa hän ei päässyt ensimmäisenä vuotena urheilulinjalle.

”Kysyin, että pääsisinkö treeneihin. Minulle sanottiin, että sori, ei ole tilaa. Sinä vuonna pääsin Hongan naisten liigaryhmään. Seuraavana vuonna kysyin uudestaan Märskyssä, että pääsisinkö treeneihin. Sitten he sanoivat, että olivatkin puhuneet minusta ja voisin tulla mukaan.”

”Vasta nyt minulla on jalkapallo etusijalla.”

Ariyo on edistänyt jalkapallouraansa pitkään opiskeluiden ehdoilla. Göteborgissa hän opiskeli yliopistossa kolme vuotta ja pelasi siinä ohessa toisella ja kolmannella sarjatasolla. Yhdysvalloissa hän pelasi college-sarjassa, jossa hän oli selvästi tähtipelaajia. Maaleja syntyi roppakaupalla ja toisena opiskeluvuonna hänet valittiin Vuoden pelaaja -palkinnon saajaksi sarjassa.

”Minusta tuntuu, että vasta nyt minulla on jalkapallo etusijalla. Haluan panostaa siihen ja tehdä läpimurron, vaikka olenkin jo reilusti päälle parikymppinen. Ehkä nyt vasta uskallan panna fudiksen ykköseksi.”

Lukioaikana Ariyo pelasi Hongassa. Joukkueeseen kuului nykyisiä maajoukkuepelaajia, kuten Jenny Danielsson, Emma Koivisto ja Nora Heroum, jotka ovat siirtyneet ammattilaisiksi ulkomaille.

Ruotsiin Ariyo lähti opiskelemaan, koska ei tehnyt läpimurtoaan Hongassa. Ruotsissa alemmilla sarjatasoilla pelatessaan hän ei voinut edes unelmoida ammattilaisuudesta. Siitä unelmasta hän ei ole kuitenkaan vielä luopunut.

Ariyon valmentajan Pauliina Miettisen mukaan kaikki on mahdollista vielä.

”Ei se ole mahdotonta. Roosalla on fyysiset edellytykset. Ilman niitä olisi vaikeampaa. Naisten pelit perustuvat vielä enemmän fyysisyyteen kuin miesten pelit”, Miettinen sanoo.

Ariyo toivoo, että tämän liigakauden jälkeen hänelle voisi avautua ovia tai tulla tilaisuuksia ulkomailla.

”Olen asettanut itse tavoitteeni korkealle. Pitää tehdä paljon maaleja. Minun pitää viimeistellä niistä paikoista, joita saan. Ehkä se on sellainen mindset-juttu, että pitää keskittyä.”

Kansallinen liiga alkaa lauantaina

Jalkapallon Kansallinen liiga alkaa tänään lauantaina täydellä ottelukierroksella. Kymmenen joukkueen sarjassa on viisi joukkuetta pääkaupunkiseudulta: HJK, FC Honka, PK-35 Hki, PK-35 Vantaa ja Tikkurilan Palloseura.

Kello 14.00 PK-35 Vantaa–JyPK Myyrmäen stadionilla.

Kello 15.00 KuPS–TPS Kuopion Keskuskentän jalkapallostadionilla

Kello 16.00 HJK–PK-35 Hki Bolt-areenalla.

Kello 17.00 Åland United-TiPS Wiklöf Holding -areenalla.

Kello 18.00 FC Honka–Ilves Tapiolan tekonurmi 1:llä.