Raviurheilu

Solvalla palasi ravikartalle toukokuun lopun Elitloppet-viikonvaihteen jälkeen perjantain iltapäiväraveilla. Suomalaisten omistamat ja valmentamat ravurit olivat menopäällä.

Petri Salmelan valmentama Boiling Point toi ensimmäisen voiton. Oy LeVallo Ab:n omistama tamma veti pääporukkaa, kun Fille Am paineli keulassa aivan liian kovaa. Ulf Ohlsson käänsi Boiling Pointin vapaalle kirikaistalle, ja 4-vuotias tamma eteni helposti ykköseksi ajalla 13,1a/2 140m.

Mika Forss ajoi Nina Pettersson-Perklénin tallin Pearl On Stagen johtopaikalle. Jan Sundbergin omistama ja Sundbergin ja Kortesmaiden kasvattama tamma viiletti voittoon ajalla 13,7a/2 140m.

Torbjörn Jansson seurasi kärkihevosia Katja Melkon valmentamalla Estelle Nordiquella. Fincumet Groupin vahva tamma pinnisti varmasti voittoon tuloksella 13,2a/2 140m. Reima Kuislan Be The One otti kolmossijan.