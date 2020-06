Englannin Valioliiga jatkuu viimein tulevana keskiviikkona koronaviruspandemian aiheuttaman tauon jälkeen. Edessä on historialliset ajat.

Tiettävästi maan kansallista pääsarjaa ei ole koskaan aiemmin pelattu keskikesällä. Englannissa seurakilpailut on pelattu alkusyksystä seuraavaan loppukevääseen jo siitä lähtien, kun maan kansallinen sarja perustettiin vuonna 1888.

Nyt kausi tulee jatkumaan aina 26. heinäkuuta asti, mikäli nykyinen suunnitelma päästään viemään läpi ilman uusia takaiskuja koronavirustilanteen suhteen.

Valioliigaa johtava Liverpool osoitti torstaina, ettei sen tuntuma ole tauon aikana kadonnut. Punapaidat tuhosivat Championshipin ylempään keskikastiin kuuluvan Blackburnin harjoitusottelussa maalein 6–0.

Liverpoolin kannattajat ovatkin varmasti huojentuneimpia kauden jatkumisesta.

Historiansa aikana 18 liigatitteliä voittanut perinteikäs seura ei ole ikinä voittanut vuonna 1992 perustetun Valioliigan mestaruutta, sillä Liverpoolin viimeisin mestaruus on vanhan 1. divisioonan ajoilta vuodelta 1990.

Kannattajat myös tietävät tämän paremmin kuin hyvin. Vaikka joukkue on niittänyt menestystä muun muassa Sami Hyypiän aikoina Mestarien liigaa ja FA Cupia myöten, on liigamestaruuden puuttuminen ollut kivulias piikki lihassa ja helppo kuittailun kohde vastustajille.

Hetken näytti jo siltä, että Liverpool menettäisi täysin varmalta näyttäneen mestaruutensa käsittämättömällä ja itsestään riippumattomalla tavalla, joka jättäisi Steven Gerrardin liukastumiset täysin varjoonsa.

Mestaruuden myöntäminen Liverpoolille olisi ollut oikeudenmukainen ratkaisu silloinkin, jos kausi olisi päätetty lopettaa ennen aikojaan. Kauden mitätöimiselle olisi kuitenkin taatusti löytynyt omat äänekkäät kannattajansa, kun mestaruus ei ole vielä teoreettisesti varmistunut.

Vääjäämättä toteutuva mestaruus tulee olemaan täysin ansaittu palkinto Liverpoolin vuosia kestäneestä pitkäjänteisestä ja älykkäästä kollektiivisesta työstä, ja tittelin riistäminen täysin utopistisien teorioiden perusteella olisi ollut epäoikeudenmukaista. Jürgen Kloppin miehistö on ollut sarjan ja jopa Euroopan paras oikeastaan kaikilla osa-alueilla.

Liverpool on jo vuosien ajan käyttänyt rahaa älykkäästi pelaajamateriaaliin, josta Klopp ja muu valmennustiimi on hionut äärimmilleen viritetyn vastaprässikoneen Jordan Hendersonin ja James Milnerin kaltaisten henkisten johtajien tukemana. Pelillisiä johtohahmoja puolestaan on yhden kolumnin mittaan mahdutettavaksi aivan liikaa.

Kun pelit jatkuvat, tulee valtava 25 pisteen johtoasema Manchester Cityyn nähden riittämään taatusti. Liverpoolilla on kasassa 82 pistettä, ja sen on mahdollista rikkoa yhdeksän pelaamattoman ottelunsa aikana Cityn kaudella 2017–2018 tekemä yhden kauden piste-ennätys (100 pistettä).

On mahdollista, että Liverpoolin odotettu mestaruus ratkeaa teoreettisesti juuri Cityn kotikentällä 2. heinäkuuta pelattavassa ottelussa.

Milloin ikinä mestaruutta tullaankaan juhlimaan, tulee hetkestä puuttumaan iso osa: nimittäin yleisö.

Loppukauden ottelut tullaan pelaamaan tyhjille katsomoille. Liverpool-legenda Steve McManaman murehti BBC:n haastattelussa, että mestaruuden voittaminen tyhjien katsomoiden edessä tulisi viemään osan tapahtuman erityislaatuisuudesta.

”Jos he voittavat liigan 30 vuoden tauon jälkeen, kannattajat tulevat juhlimaan, mutta se ei ole sama kuin olla paikan päällä stadionilla ja juhlia joukkueen kanssa”, McManaman totesi valitettavista realiteeteista.