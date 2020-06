SiteWide ContentPlaceholder

Teemu Pasanen viettää edelleen paljon aikaa tietokoneen ääressä. Hän myöntää, että sitä tapahtuu myös yötä myöten.

Tietokonenörtistä tuli päävalmentaja

Hiihdon päävalmentaja Teemu Pasanen on urheilijoilleen myös it-tukihenkilö, joka on kehittänyt ja koodannut lähes 20 lajin käytössä olevan netin harjoituspäiväkirjan. Valmennusasiantuntemuksellaan hän on jo ansainnut hiihtäjien luottamuksen. ”Hän on mukava ja fiksu kaveri, jonka tietotaito on älyttömän laajaa.”

Norja tunnetaan hiihtomaailman mahtimaana, jolla on eniten resursseja pönkittää menestystään. Suomen hiihtomaajoukkueella on kuitenkin käytössään jotain, mitä Norjalta ei tiettävästi löydy. Suomalaisilla on kilpailumatkoilla ja leireillä mukana oma erittäin kokenut ja pätevä it-tukihenkilö, joka ratkoo urheilijoiden ja joukkueen muidenkin jäsenten tietokoneissa ilmeneviä ongelmia.