KuPS:n ja TPS:n naisjoukkueet poistuivat helteiseltä Kuopion Keskuskentältä kovin erilaisissa tunnelmissa kauan odotetun jalkapallon Kansallisen Liigan avauskierroksen ottelun jälkeen, kun KuPS vei 382 katsojan edessä pelatun kamppailun 6–0 (4–0).

”Tuntuu tosi hyvälle. On iso asia, että pääsimme vihdoinkin pelaamaan. Kun vielä onnistuimme, saimme selvän kotivoiton ja heti pistetilin auki, niin ei voi olla kuin tyytyväinen”, kuopiolaisten maaleista kaksi viimeistellyt Aino Kröger tiivisti.

”Ehkä sarja-avaus jännitti normaaliakin enemmän, kun tauko tosipeleistä on ollut niin pitkä”, TPS:n kapteeni Laura Kattelus myönsi.

”Pitkän odotuksen päättyminen ja ylimääräinen jännitys olisi pitänyt pystyä kääntämään voimavaraksi, mutta nyt kävi toisin. Olimme etenkin avauspuolikkaalla huonoja. Onneksi sentään paransimme napsun verran toiselle jaksolle”, Kattelus jatkoi.

Tilavalla Kuopion Keskuskentällä koronarajoitukset eivät aiheuttaneet ylimääräisiä ongelmia sen enempää yleisölle kuin joukkueillekaan. Ruuhkia ei syntynyt, turvavälit pystyttiin säilyttämään helposti ja käsidesiä riitti.

Ottelun kulusta ja lopputuloksesta riippumatta kaikilla oli päällimmäisenä mielessä helpotus siitä, että vihdoinkin on päästy lähelle normaalia kesää.

”Kevät ja alkukesä ovat olleet omituista aikaa, kun olemme päässeet harjoittelemaan joukkueena niin vähän. Olen varma, että kysyy täällä keneltä tahansa, kaikki ovat sitä mieltä, että joukkueena yhdessä toimiminen ja ennen kaikkea pelaaminen on kaikkein mukavinta”, TPS:n Kattelus painotti.

”Nyt kevät on mennyt tehdessä enimmäkseen fysiikkaa ja jonkin verran pallotreeniä yksin. Kyllä ainakin minulla on ollut kova ikävä joukkuekavereita ja yhteisiä kokemuksia”, hän jatkoi.

Kuopiossa koronavirusta on hyödynnetty myös seuran markkinoinnissa. Joukkueen pelaajat saapuivat lämmittelyyn kentälle mustakeltaisissa hengityssuojissa, joita elävöitti seuran logo. Samanlaisia hengityssuojia oli myynnissä stadionalueella. Väriä voi tunnustaa myös poikkeusoloissa.

KuPSin vaihtopelaajat käyttivät kasvomaskia Kansallisen liigan avauskierroksella.

”On tuntunut oudolta odottaa kauden alkua. Yleensä olemme pelanneet kuitenkin jo maaliskuussa ja tässä vaiheessa kautta pelejä on ollut takana reilusti. Jos poikkeuksellisesta keväästä pitää keksiä jotakin positiivista, on fysiikka nyt ainakin kunnossa. Henkilökohtaista fysiikkatreeniä on tullut tehtyä niin paljon”, Aino Kröger arvioi.

Talven ja kevään aikana uudistuneelle KuPS:lle sarja-avaus tarjosi runsaasti ilonhetkiä. Uusista vahvistuksista albanialainen Lavidje Bogolli hallitsi keskikenttää, syötti kotijoukkueen maaleista kolme ja viimeisteli itse viimeisen.

Viime kaudella joukkueelle eniten maaleja tehnyt makedonialainen Gentjana Rochi osui heti sarja-avauksessa kahdesti, 16-vuotias Anni Hartikainen teki ensimmäisen liigamaalinsa, ja 19-vuotias maalivahti Emma Immonen aloitti liigapelit uudessa seurassa pitämällä maalinsa puhtaana.