Heinäkuussa käynnistyvä Formula 1 -kausi näyttää erilaiselta, kun sarja ja tallit joutuvat turvautumaan hyvin varovaisiin turvallisuustoimenpiteisiin koronaviruspandemian takia. Formula 1 -kilpailuiden jälkeen palkintopalleilla seisova kärkikolmikko on perinteisesti suihkuttanut samppanjaa voittoseremonioissa, mutta heinäkuussa alkavalla kaudella sitä perinnettä ei nähdä.

F1-sarjan urheilujohtaja Ross Brawn on The Guardian -lehden mukaan kieltänyt sekä palkintopallien käytön että palkintojen tavalliset ojentamiset kärkikuskeille. Hänen mukaansa alkavalla kaudella on käytössä ”uusi normi”.

Formula 1 -sarja on tehnyt paljon toimenpiteitä, jotta alkava kausi sujuisi mahdollisimman pienillä riskeillä.

Kahdeksan ensimmäistä kilpailua ajetaan ilman yleisöjä. Tallien henkilökunnat testataan muutaman päivän välein ja varikolla noudatetaan sosiaalisen etäisyyden käytäntöjä.

”Aiempia käytäntöjä ei vain voi toteuttaa. Palkintopalliseremonioita ei voi järjestää, mutta yritämme järjestää jotakin kisojen jälkeen. Yksi mahdollisuus on, että kuljettajat asettuisivat autojensa eteen radalle”, Brawn sanoi.

Brawnin mukaan F1-sarja suunnittelee nyt, miten palkintoseremoniat voisi toteuttaa siten, että tv-katsojat näkevät ne.

”Tämä on uusi normi. Kuinka kauan tätä jatkuu? Emme tiedä, mutta tämä on uusi normi loppuvuoden ajan.”

Formula 1 -sarja haluaa järjestää 15–18 kilpailua tällä kaudella. Se voi tarkoittaa sitä, että Euroopassa joudutaan järjestää vielä enemmän kilpailuja kuin mitä alun perin oli tarkoitus. Brasilian GP -kilpailun järjestäminen näyttää epätodennäköiseltä maan koronavirusepidemian takia.