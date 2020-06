A-maajoukkueen hyökkääjää Joel Pohjanpaloa, 25, on koeteltu loukkaantumisilla enemmän kuin tarpeeksi viime vuosina. Parin viime vuoden aikana hän ei pelannut juuri lainkaan loukkaantumisten takia.

Siihen taustaan nähden hänen lainasiirtonsa Bundesliiga-seura Bayer Leverkusenista Kakkosbundesliigan HSV:hen sujui erinomaisesti.

”Jälkikäteen voi sanoa, että oli täydellinen siirto. Paikkana HSV täytti ne kriteerit, mitä halusin. Toinen vahva vaihtoehto oli Leeds United Englannin Mestaruussarjassa. Tiesin kuitenkin, että lainasiirrossa olisi kyse lyhyestä ajasta, ja minun pitäisi nopeasti päästä joukkueeseen kiinni”, Pohjanpalo kertoi HS:lle sunnuntaina iltapäivällä seuran harjoitusten jälkeen.

”Halusin mennä sellaiseen seuraan, jossa tulee paljon maalipaikkoja ja hyökkääjän olisi mahdollista toteuttaa itseään.”

Pohjanpalo kertoo, että Bundesliigassa olisi ollut hänelle myös muutama vaihtoehto häntäpään seuroissa.

”Hampuri oli tähän tilanteeseen oikea vaihtoehto, ja sillä on selkeästi paras materiaali Kakkosbundesliigassa. Joukkue hallitsee palloa ja hyökkääjälle tulee paljon maalinedustalla paikkoja. Sitä halusin. Muutama kuukausi myöhemmin päätös on osoittautunut oikeaksi.”

Tiesin, että luottoa olisi luvassa, kun tänne siirryin.”

Pohjanpalo siirtyi tammikuussa loppukauden mittaiselle lainalle. Jälki on ollut sen jälkeen tehokasta. Tällä kaudella Kakkosbundesliigassa hän on tehnyt maalin jokaista pelattua 81 minuuttia kohden, ja 11 ottelussa maaleja on syntynyt yhteensä kahdeksan.

”Juttelin lainasiirrosta Leverkusenin, oman lähipiirini, agenttini ja tietenkin HSV:n kanssa. Yksi iso tekijä oli se, että HSV:n nykyinen urheilutoimenjohtaja on Leverkusenin vanha urheilutoimenjohtaja, joka oli aikanaan scouttini hankkimassa minua Suomesta. Tiesin, että luottoa olisi luvassa, kun tänne siirryin.”

Minkä verran mietit Leeds Unitedia?

”Se oli vahva vaihtoehto. Siinä vaihtoehdossa kiihotti se, että seura oli lähellä nousua Valioliigaan. Leverkusen halusi, että pysyn lähellä heitä. HSV:ssä ja Leedsissä pelataan kummassakin enemmän tai vähemmän samalla tavalla ja samoista asioista, ja se vaikutti, että HSV on lähellä Leverkusenia.”

HSV:n päävalmentajan Dieter Heckingin mukaan Pohjanpalo on nyt seuran ”takuumies”.

”Toivon, että hänellä on kaksinumeroinen määrä maaleja kauden lopussa, ja meillä silloin piste tai pari enemmän”, Hecking kommentoi Bild-lehdelle Pohjanpalon maalivirettä.

HSV on noussut Pohjanpalon maalien avulla hyvin lähelle sarjanousua Bundesliigaan. Pohjanpalo sanoo, ettei ollut varsinaisesti edes yllättynyt hyvästä vireestään.

”Olen iloinen siitä, että on tullut tulosta ja olen päässyt näyttämään osaamistani. Tiesin, että maaliverkko rupeaa heilumaan, kun tulee minuutteja.”

”Treenasin [korona-aikana] kovaa kaksi kuukautta, ja tulokset näkyvät tulostaululla.”

Kaikille piinaava korona-aika osoittautui Pohjanpalolle toisaalta hyödylliseksi tauoksi.

”Itselleni se oli positiivinen asia, että koronaviruksen takia tuli parin kuukauden tauko, ja pääsin laittamaan itseni lopulliseen kuntoon. Kun siirryin tänne, en ollut sataprosenttisessa kunnossa, ja Hampuri tiesi sen.”

Vanhan jalkavamman takia Pohjanpalolla meni pari vuotta hukkaan. Marraskuussa hän sai Talin jalkapallohallissa nilkan sisäsidevamman, joka piinasi talvella.

”Toivuin siitä aika nopeasti ja olin parissa kuukaudessa takaisin kentällä. Tuollaisissa vammoissa yleensä menee pitempään toipumiseen, ja oli lähellä, että se olisi pitänyt leikata. Saimme sen riittävän hyvään kuntoon, että pystyin näyttämään seuroille, että olen kunnossa.”

”HSV tiesi, että menisi ainakin muutama viikko ennen kuin olisin täydessä kunnossa.”

”Treenasin [korona-aikana] kovaa kaksi kuukautta, ja tulokset näkyvät tulostaululla. Meillä oli omat juoksuohjelmamme. Kun palasimme kentälle, harjoittelimme 4–5 viikkoa pienryhmissä. Niissä harjoituksissa pystyin harjoittelemaan paljon sellaisia asioita, mitä ei ole kauden aikana aikaa harjoitella. Harjoittelin ensimmäistä kosketusta, pelin lukemista ja maalintekoa sekä tietenkin kuntopuolta.”

Perjantaina HSV tuskaili pitkään Dynamo Dresdeniä vastaan. Tauolla HSV:n varakapteeni Rick van Drongelen sanoi Pohjanpalolle, että tälle tulisi vielä paikka tehdä maali.

72. minuutilla Pohjanpalo puski pallon ylärimaan. 84. minuutilla hän lopulta pääsi ohjaamaan pallon maaliin vitosen viivalta. Nyt HSV on taas suoran nousijan paikalla.

Kakkosbundesliiga käynnistyi uudelleen toukokuun puolivälissä, ja sen jälkeen Pohjanpalo on tehnyt yhteensä kuusi maalia kuudessa ottelussa. Maaleja on tullut viimeisissä neljässä perättäisessä ottelussa.

Mitä se merkitsisi sinulle, jos HSV päättäisi kauden sarjanousuun ja sinä olisit loppukauden osalta merkittävänä tekijänä siinä?

”Nyt olemme sarjakakkosena, ja kaikki on omissa käsissä. Jos ja kun nousemme HSV:n kanssa Bundesliigaan, on se yksi iso askel omalla uralla. Sillä on iso merkitys, jos olen merkittävässä roolissa nostamassa niinkin isoa seuraa kuin HSV takaisin Bundesliigaan. Mitä sitten tulee tulevaisuuteen, sitä on turha spekuloida. Se on varmaa, että HSV:llä ei ole osto-optiota ja minulla on kahden vuoden sopimus Leverkuseniin jäljellä. Katsotaan sitten, mitä tapahtuu syksyllä.”

HSV:n seuraava ottelu on kotiottelu tiistaina Osnabrückiä vastaan. HSV on hävinnyt vain yhden ottelun niistä seitsemästä ottelusta, joissa Pohjanpalo on tehnyt maaleja. Kautta on jäljellä vielä kolme kierrosta, ja niissä otteluissa HSV kohtaa ensin kotona VfL Osnabrückin, sitten vieraissa 1. FC Heidenheimin ja lopulta kotona 28. kesäkuuta SV Sandhausenin.

”Kaikki ovat ottaneet minut hyvin vastaan seurassa, ja seurajohto on ollut erittäin tyytyväinen panokseeni harjoituksissa ja pelikentillä. Odotan tiistaina voittoa ja maalia. Odotan aina niitä kahta asiaa peleistä. Kauden jälkeen kaikki muistavat vain voitetut pelit ja hyökkääjälle on tärkeätä tehdä maaleja.”

Pohjanpalon ulkomaanvuosina hän on tosin pystynyt vielä tehokkaampaan viimeistelyyn. Kaudella 2016–2017 hän teki maalin jokaista 30 pelattua minuuttia kohden, ja 11 ottelussa hän teki yhteensä kuusi maalia.

Maajoukkuetta ajatellen olisi tärkeätä, että hän pääsisi joukkueeseen, jossa hän onnistuisi saamaan peliaikaa.

”Ensi kausi on erittäin tärkeä varsinkin, kun puhumme maajoukkueesta. Kisat ovat ensi kesänä, ja jokaisella pelaajalla on aikaa näyttää kehittyä tai pitää tasonsa ja kamppailu pelipaikoista on kova. Pitää pysyä kunnossa ja tehdä tulosta. Meidän maajoukkueelle tämä on ehkä positiivinen asia, että meillä on vuosi lisää aikaa harjoitella joukkueena. Iso tavoite on saavutettu, niin nyt voimme rauhassa koko vuoden valmistautua niihin kisoihin.”

