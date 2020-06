Tokiossa tehdään kaikki ja vähän ylikin, että ensi vuoden olympialaiset järjestetään turvallisesti, Tokion kuvernööri Yuriko Koike vakuuttaa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Koike, joka on ilmoittanut asettuvansa uudelleen ehdolle ensi kuun vaaleissa, kokee olympialaisten edustavan myös symbolista voittoa koronaviruksesta. Tokion olympialaiset ovat ensimmäiset olympialaiset, joita on siirretty rauhan aikana.

Tokion kisojen on suunniteltu alkavan 23. heinäkuuta 2021. Osa asiantuntijoista on huolissaan siitä, että kilpailut tulevat silti liian aikaisin. Japanin viranomaiset ja kansainvälinen olympiakomitea ovat varoittaneet ettei kisojen uudelleen siirtäminen ole mahdollista.

Japani on kohdannut koronaviruksen ensimmäisen aallon paremmin kuin moni muu maa, viruksen aiheuttamia kuolemantapauksia on ollut hieman yli 900 ja varmistettuja tartuntoja 18 000. Valmiustasoja on nostettu ja turvaetäisyyksistä kampanjoitu näyttävästi. Kuvernöörin mukaan tokiolaiset ovat myös ymmärtäneet, että kesäolympialaisten onnistuminen vaatii koronavirustilanteen rauhoittumista.

Nyt keskustelua herättävät kilpailujen turvallisuusjärjestelyt, kuten virustestien järjestäminen ja turvavälit. Myös kustannukset puhuttavat. Varsinkin, kun siirto on vaikuttanut kilpailujen sponsoreihin. Alustavan kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa mukaan lähteneistä yrityksistä olisi kuitenkin jatkamassa kilpailujen tukemista.