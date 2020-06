Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntaina Twitterissä ettei hän aio enää seurata amerikkalaisen jalkapallon ja jalkapallon pääsarjoja.

Republikaanien kongressiedustaja Matt Gaetz kritisoi jalkapalloilijoiden päätöstä viime viikolla sosiaalisessa mediassa ja Trump vastasi siihen ettei aio jatkossa juurikaan katsella pelejä. Myöhemmin hän lisäsi, että koska NFL on tehnyt samansuuntaisen päätöksen, ei hän aio niitäkään pelejä katsella.

Amerikkalaisen jalkapallon pääsarja NFL kertoi viime viikolla, että pelaajilla tulisi olla oikeus protestoida kansallislaulun aikana. Aiemmin NFL ei suhtautunut polvistumiseen suopeasti, mutta viime aikojen rasisminvastainen liikehdintä on saanut liigan toisiin aatoksiin.

Myös Yhdysvaltojen jalkapalloliitto USSF pyörsi päätöksen kieltää polvistuminen viime torstaina.

Trump vastustaa kansallislaulun aikana polvistumista, koska kokee sen epäkunnioittavaksi maata ja lippua kohtaan. Hän on toistuvasti vaatinut polvistuville pelaajille sanktioita.

Colin Kaepernick ja Eric Reid polvistuivat kansallislaulun aikana syyskuussa 2016.

Tapa polvistua kansallislaulun aikana alkoi vuonna 2016, kun entinen NFL-pelaaja Colin Kaepernick halusi eleellä nostaa esiin rodullisen epätasa-arvon. Kaepernick ei ole pelannut enää tuon kauden jälkeen. Hän uskoo joutuneensa epäsuosioon polvistumisprotestinsa takia.

Poliisiväkivallan seurauksena kuollut tummaihoinen George Floyd on saanut ihmiset ympäri maailmaa osoittamaan mieltään rasismia vastaan. Floydin kuoleman jälkeen NFL tähdet syyttivät liigaa rasismista, tähän liigan edustaja Roger Goodell vastasi sanomalla, että NFL on tehnyt virheen ja aikoo jatkossa rohkaista pelaajiaan tuomaan esiin epäkohtia.

Arvostettu koripallovalmentaja, Gregg Popovich, ilmaisi oman kantansa New York Times -lehden haastattelussa. Hän muistuttaa, että valmentajan tärkeimpiä tehtäviä on ymmärtää pelaajien taustoja. Hän syytti Dallas Cowboysin omistajaa Jerry Jonesia, New England Patriotsin omistajaa Robert Kraftia sekä Goodellia tekopyhyydestä.

Jones ja Kraft, kaksi seitsemästä NFL:n omistajasta lahjoittivat vähintään miljoonan Trumpin virkaanastujaiskomissiolle, vaikka samanaikaisesti johtavat yrityksiä, joissa pelaa melkein ainoastaan tummaihoisia pelaajia.

Popovich on myös arvostellut presidentti Trumpia kovin sanoin. San Antonio Spursin valmentaja kutsuu Trumpia muun muassa sieluttomaksi pelkuriksi, joka tuo esiin ihmisyyden pimeät puolet ja käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa.